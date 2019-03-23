Скромность лидера , как залог процветания страны

Вот так вот выглядит настоящее вставание с колен, а не пропагандистское.

В новейшей истории неоднократно встречались лидеры стран, которые добивались выдающихся экономических успехов, будучи весьма скромными людьми. Можно в очередной раз вспомнить И.В. Сталина и его имущество, оставшееся после смерти генсека. На которое не позарился бы даже бездомный, однако именно при Сталине СССР стал экономической и военной сверхдержавой.

А можно вспомнить создателя процветающего Сингапура – Ли Куан Ю, который не имел личной резиденции, персонального автомобиля и обслуги. Более того, им же созданное "Бюро по борьбе с коррупцией" неоднократно проверяло деятельность как самого Ли Куан Ю, так и членов его семьи. Звучит фантастически, но это действительно имело место быть.

Не менее выдающиеся успехи продемонстрировал 40-й президент Уругвая Хосе Мухика, которого в народе называют "Пепе". К несчастью для Уругвая, он занимал высший государственный пост с 2010 по 2015 год, то есть очень недолго. Однако этого срока ему вполне хватило для превращения отсталого Уругвая в динамично развивающуюся страну. ВВП на душу населения стал третьим в Южной Америке и 45-м в мире.

Для сравнения: Россия занимает только 62-е место, при этом Уругвай не имеет и процента от тех богатств, коими располагает Россия. Самое сложное, что производят в Уругвае – это обувь. На экспорт Уругвай отправляет мясо, рыбу и сельхозпродукцию, при этом завозить приходится нефть, оборудование и даже одежду.

То есть по всем показателям Уругвай весьма посредственная страна даже по южноамериканским меркам, не имеющая развитой промышленности и обделенная природными ресурсами. Однако с 1 января 2019 года МРОТ в этой стране вырос до 461 доллара или 30 426 рублей. А средняя зарплата достигла 613 долларов или 40 500 рублей.

А возможно все это стало благодаря президенту Уругвая Хосе Мухика, который и сам не воровал, и другим не давал. В период его президентства чиновничьему ворью прищемили хвост, да и всем остальным преступникам пришлось несладко, благодаря чему Уругвай является одной из самых безопасных латиноамериканских стран. Об уровне безопасности красноречивее всего говорит "кортеж" президента, состоящий из двух дешевых "фольксвагенов", а штат охраны состоит из двух телохранителей. И вот что странно – при проезде президентского "кортежа" в Монтевидео почему-то не перекрывают улицы, создавая многокилометровые пробки.

Сам президент ездит на древнем "Фольксваген-Жук" 1987 года выпуска, купленным им за 1945 долларов. В 2013 году один из арабских шейхов предложил ему продать этот автомобиль за миллион долларов. Однако Мухика отказался, мотивировав отказ привязанностью к любимому автомобилю.

Кстати, в стране не платится транспортный налог за подержанные автомобили и мотоциклы. Мухика не имел президентской резиденции и проживает с супругой на ферме, где даже нет водопровода. При этом в стране число бедных снизилось за пять лет с 39% до 11% населения, но "Пепе" все равно считает эти цифры позором для Уругвая и отдает 90% своей зарплаты на благотворительность. По его словам, он вполне может прожить на 1250 долларов или 10% от президентской зарплаты. Многие граждане Уругвая живут на меньшие деньги, и президент не имеет морального права шиковать, пока другие бедствуют. За пять лет Мухика отдал на благотворительность 550 000 долларов, а когда покинул пост президента, то отказался от пенсии. Благотворительностью также прославилась и его супруга.

К достижениям уругвайского президента также можно отнести рост зарубежных инвестиций на 400%, повышение всеобщей грамотности населения до 97% и… легализацию марихуаны. Возможно, последнее кого-то шокирует, но благодаря такому шагу Мухика сделал Уругвай неинтересным для наркокартелей. Какой смысл поставлять в страну марихуану, если её законодательно разрешили выращивать? Но не перепродавать.

Все это показывает, что при разумном, грамотном управлении и работающем в интересах народа лидере даже самая слаборазвитая и бедная ресурсами страна может добиться неплохих показателей за весьма короткое время. Не зря говорится, что роль личности в истории никто не отменял. И счастье для той страны, когда во главе её встают люди типа Ли Куан Ю или Хосе Мухика.

И неважно, что первый капиталист до мозга костей, а второй марксист. Если у людей есть совесть, чувство долга и ответственности за свою страну, то такой стране и народу остается только завидовать.