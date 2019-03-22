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Смена ролевой установки. Дмитрий Таран

17:20. 22 марта 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Урок «Блог на заданную тему» от Школы Видеоблогеров

Известный телеведущий и публицист Дмитрий Таран проводит открытый урок для будущих видеоблогеров. О чём писать ролики? Какие проблемы освещать? Как построить разговор, если тема уже есть? Где находится точка входа в ролевую игру? Почему мужчине сегодня недостаточно одной профессии? Зачем нам всем нужно учиться говорить?

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и научиться противостоять информационной пропаганде помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Дмитрий Таран

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/smena-rolevoy-ustanovki-dmitriy-taran

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