Смена ролевой установки. Дмитрий Таран

Концептуал СМИ Урок «Блог на заданную тему» от Школы Видеоблогеров

Известный телеведущий и публицист Дмитрий Таран проводит открытый урок для будущих видеоблогеров. О чём писать ролики? Какие проблемы освещать? Как построить разговор, если тема уже есть? Где находится точка входа в ролевую игру? Почему мужчине сегодня недостаточно одной профессии? Зачем нам всем нужно учиться говорить?



Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, и научиться противостоять информационной пропаганде помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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