Детская дипломатия стартует из «Артека»

В МДЦ «Артек» прошёл детский референдум, на котором 2923 артековца проголосовали за объявление 2020 года – «Годом детской дипломатии». Сейчас ребята готовят обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержки.

Все по-взрослому! Бюллетени, информационные стенды, кабинки и урны для голосования. Счетная комиссия из числа детей и вожатых зафиксировала результаты – подавляющее большинство «За». На основе этого решения теперь готовится официальное артековское обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать инициативу. В «Артеке» считают, что ежегодный детский референдум не только напоминание о крымском голосовании 2014 года, воссоединившего полуостров с Россией, но и обучение детей основам демократических процедур и гражданственности.

В этом году к референдуму присоединились гости центра – 250 школьников из Республики Башкортостан. После голосования, они вместе с артековцами обсудили значимость личного выбора каждого человека в жизни страны. «Это удивительно, что мы попали в «Артек». Мы рады, что участвуем в Детском референдуме. Это лепта в 2020-й год наших детей, которые, как и артековцы, хотят, чтобы он стал Годом детской дипломатии!» – отметила сопровождающая детей, замглавы по соцвопросам администрации Сибая Гузель Ишемгулова.

Идея провести «Год Детской дипломатии» нашла отклик и за рубежом – во время телемоста «Артек» - Дамаск, посвященного пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Сирийские подростки, многие из которых побывали 2017-2018 годах в «Артеке», с радостью поддержали принятие декларации. А врио директора детского центра Константин Федоренко пригласил сирийских ребят еще раз приехать на отдых.

На самом деле «Артек», как Международный детский центр, давно и плодотворно занимается самой настоящей дипломатией. Именно сюда съезжаются ребят со всех стран. «Важно показывать детям России и всего мира, что «Артек» открыт, что это страна детства без границ», – не устает отмечать Федоренко.

Здесь же проводится международная смена, объединяющая детей из более 40 разных стран. Дети получают ценный опыт общения, знакомятся с историей и традициями народов мира, учатся преодолевать языковые и культурные различия. На объединение работает все: и фестиваль «Международный день дружбы», и международные образовательные программы, даже в столовых повара творят свою «кулинарную дипломатию», готовя для детей множество удивительных блюд мировых кухонь. Благодаря этой работе у артековцев из разных стран возникает желание узнавать друг друга, дружить и делить «общий хлеб» в столовой. И этому не мешают ни языковые, ни политические барьеры.