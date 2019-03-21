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До Гагарина

10:14. 21 марта 2019 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал:
Прежде чем Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, на орбите побывало немало живых существ.
Кто кроме знаменитых Белки и Стрелки "бороздил просторы Вселенной".


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8513379.html

Метки: гагарин, животные, инфографика, космос

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Один комментарий»

  • 366 282
    Dasha 21 марта 2019 в 11:06 Ссылка
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    Факты( обожаю факты, яих даже коллекционирую!):
    Инженер Рыбников принес Королеву ( затем создал рабочий прототип для испытаний в Космосе) принципиально новый аппарат. Основан ( как у Предков наших) на эфирных полях, точнее, на их управляемой НЕОДНОРОДНОСТИ)
    Хотели в Космосе испытать, но Королев неожиданно( а был здоров!) умирает!
    Рыбниква “ученые РАН” понятно дело уничтожили.
    Вывод: Человечеству захватчики планеты позволяют использовать только очень и очень отсталые и никому не нужные технологии.
    Автор, может про это напишете?
    Стремно, да?
    Хи-хи!
    :)

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