До Гагарина
10:14. 21 марта 2019 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Прежде чем Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, на орбите побывало немало живых существ.
Кто кроме знаменитых Белки и Стрелки "бороздил просторы Вселенной".
Кто кроме знаменитых Белки и Стрелки "бороздил просторы Вселенной".
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8513379.html
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Факты( обожаю факты, яих даже коллекционирую!):
Инженер Рыбников принес Королеву ( затем создал рабочий прототип для испытаний в Космосе) принципиально новый аппарат. Основан ( как у Предков наших) на эфирных полях, точнее, на их управляемой НЕОДНОРОДНОСТИ)
Хотели в Космосе испытать, но Королев неожиданно( а был здоров!) умирает!
Рыбниква “ученые РАН” понятно дело уничтожили.
Вывод: Человечеству захватчики планеты позволяют использовать только очень и очень отсталые и никому не нужные технологии.
Автор, может про это напишете?
Стремно, да?
Хи-хи!
:)