До Гагарина

Прежде чем Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, на орбите побывало немало живых существ.Кто кроме знаменитых Белки и Стрелки "бороздил просторы Вселенной".

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8513379.html