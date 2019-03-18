Гора Шаста – легенда о золотом городе

Огромная гора Шаста в Калифорнии – супервулкан в цепи Каскадных гор, состоящий из 5 кратеров. Каждый год к подножию горы приезжают адепты всевозможных эзотерических учений. Они считают, что Шаста – все, что осталось от погибшей 12.000 лет назад Лемурийской цивилизации и где-то здесь есть точка входа в иные миры. Но есть среди прибывающих и ценители не духовных, а материальных ценностей. Этих людей влечет к Шасте легенда о «золотом городе», скрытом в недрах горы. (esoreiter.ru)

Золотоискатель Джей Браун

Джей Браун появился в лежащем у подножия горы городке Маунт-Шаста в 1904 году. К тому времени золотая лихорадка в Калифорнии давно прошла, золотодобыча перешла в руки промышленных корпораций. Однако желающие отыскать «свою золотую жилу» не перевелись. Одним из таких золотоискателей-одиночек и был Джей Браун.

Месяцами он исследовал склоны горы, то подымаясь на ее покрытые ледником вершины, то спускаясь к самому подножию. Изредка появлялся он в Маунт-Шаста, чтобы пополнить запасы продовольствия и рассказать о своих поисках, большей частью бесплодных. Уйдя в очередную экспедицию, он назад не вернулся.

Никто этому не удивился. Дикие звери, индейцы, бандиты – поводов остаться в Каскадных горах навсегда было слишком много. Он был не первый, не стал и последним.

Но спустя почти 30 лет постаревший золотоискатель снова объявился в Маунт-Шаста и всем рассказывал одну и ту же невероятную историю.

Рассказ Джея Брауна

30 лет назад в своей последней экспедиции я наткнулся на узкую щель в горе. Я был молодой, безрассудный и ничего не боялся. Несмотря на свою худобу, я с трудом пролез в щель, и она вывела меня в широкий просторный тоннель. Отмахав по тому тоннелю миль 11, я вышел… это был город, целый подземный город! Десятки комнат, больших и малых, соединенных переходами. И трупы, всюду мумифицированные трупы!

Сначала я испугался, подумал, что это такие же болваны, как я, попавшие в эту пещеру и не сумевшие выбраться наружу. Но все они лежали в спокойных позах на каменных столах, одетые в странные одежды. Это скорее было похоже на кладбище. Стены комнат были обшиты медными пластинами, испещренными непонятными символами. Но главное – золото!

Город был выдолблен прямо в золотой жиле! Оно было всюду! Я понял, что я богат, просто несметно богат! Однако поразмыслив, я понял, что добыть и вынести все это богатство у меня нет ни сил, ни средств. Как только о «золотом городе» узнают в Маунт-Шаста, сюда ринется армия золотоискателей и мне достанется лишь то, что я смогу унести в своих карманах. Сколько таких первооткрывателей богатейших месторождений впоследствии умерло в нищете!

Я решил не торопиться, 30 лет я копил деньги, и теперь не уеду отсюда, пока не выпотрошу подземный город до последней золотой крупинки!

За золотом!

История невероятная, но Браун заключал договора с подрядчиками, заказывал инструменты, продовольствие, динамит, нанимал целые бригады для горных работ, вносил задатки и ожидал прибытия горнодобывающего оборудования вместе со специалистами.

Вскоре прибыли грузовики с оборудованием, приехал горный инженер. Подрядчики привезли тюки и ящики с заказанными товарами, рабочие бригады ждали дня, когда Браун поведет их в горы. Радостный Браун распоряжался быстро и толково, напоминая всем, что скоро все они станут богачами. Был назначен день выхода.

Тайна осталась тайной

Но никто никуда не пошел. В назначенный день Браун не явился. Хозяин гостиницы сообщил, что постоялец уже два дня как не появляется в своем номере. Жители поселка между собой судачили, что напрасно (ох, напрасно!) Браун всем подряд рассказывал свою удивительную историю, такого конца и следовало ожидать, и не сегодня-завтра в Маунт-Шаста объявится новый хозяин «золотого города».Но наследники тайны Джея Брауна в поселке не появились. Ни спустя год, ни пять, ни десять «золотая экспедиция» на Шасту не состоялась.

Стоит ли говорить, что с 1934 года к горе приезжали десятки экспедиций и сотни одиночек, пытавшихся найти «золотой город» Брауна? Однако все приезжавшие сюда не нашли и крупицы золота. По крайне мере, они так говорили.

Автор: Klim Podkova

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0415/gora_shasta_legenda_o_zolotom_gorode.htm&dat=news&list=04.2015