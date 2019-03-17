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Секрет булатной стали Джеймса Блэка

10:13. 17 марта 2019 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:

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Кузнец из Вашингтона штата Арканзас James Black (Джеймс Блэк) прославился тем, что создавал уникальные ножи для Джима Боуи, которые были гибкими в то же время чрезвычайно крепкими.

Считается, что Джеймсу Блэку удалось открыть утраченный секрет булатной стали, из которой в Средневековье на Ближнем Востоке изготовлялись знаменитые мечи, способные легко (как дерево) перерубать любое европейское холодное оружие.

Вашингтонский кузнец держал свой секрет в строжайшей тайне, даже в кузнеце он работал только за кожаной занавеской, чтобы никто не мог подглядеть, что и как он делает. Умер Джеймс 22 июня 1872 года, унеся секрет булатной стали с собой в могилу. Ножи Боуи, изготовленные Блэком, не могут создать до сих пор, хотя над этим бьются вот уже сколько лет самые талантливые кузнецы и ученые.

Кстати, шедевров из булатной стали James Black создал не так уж и много. Дело в том, что в 1839 году он был почти полностью ослеплен своим тестем, ворвавшимся к нему в дом после смерти своей дочери (жены Блэка). С тех пор талантливый кузнец отошел от дел, поскольку был не в состоянии ковать. Прекратилось изготовление его уникальных ножей, однако Джеймс так и не раскрыл никому своего секрета…

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=23-10-2016-125339.html&dat=combo

Метки: знания

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