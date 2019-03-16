Тьма. Рассвет Тьмы. Сергей Тармашев

ТЬМА. РАССВЕТ ТЬМЫ (АУДИОСПЕКТАКЛЬ) Сергей Тармашев



Несколько слов от автора



Это не профессиональный проект. Он был записан силами энтузиастов-любителей, не равнодушных к серии “Тьма”. Не будучи профессионалами, где-то они переигрывают, где-то не доигрывают. Но не судите их строго, они старались для вас. Старались безвозмездно, и именно потому вы получили этот проект бесплатно. Автор выражает благодарность всем принявшим участие в проекте. В особенности профессионалам – Кириллу Радцигу, Валерии Копосовой и Сергею Королёву, не взявшим за свою работу ни копейки. Мы надеемся, что данная аудиокнига вам понравится. В случае успеха этого проекта подобным образом будут озвучиваться все мои произведения. А сейчас желаю вам увлекательного погружения в мир “Тьмы”. (С. Тармашев)



Обращение к слушателям Народного Славянского радио читает Радосвет.



Официальный сайт Сергея Тармашева – https://www.tarmashev.com/



Скачать аудиоспекталь “Тьма. Рассвет Тьмы” – https://www.tarmashev.com/books_info….



Быть Добру!



—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bqhj8PEaMa0