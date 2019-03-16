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Тьма. Рассвет Тьмы. Сергей Тармашев

11:06. 16 марта 2019 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:

ТЬМА. РАССВЕТ ТЬМЫ (АУДИОСПЕКТАКЛЬ) Сергей Тармашев

Несколько слов от автора

Это не профессиональный проект. Он был записан силами энтузиастов-любителей, не равнодушных к серии “Тьма”. Не будучи профессионалами, где-то они переигрывают, где-то не доигрывают. Но не судите их строго, они старались для вас. Старались безвозмездно, и именно потому вы получили этот проект бесплатно. Автор выражает благодарность всем принявшим участие в проекте. В особенности профессионалам – Кириллу Радцигу, Валерии Копосовой и Сергею Королёву, не взявшим за свою работу ни копейки. Мы надеемся, что данная аудиокнига вам понравится. В случае успеха этого проекта подобным образом будут озвучиваться все мои произведения. А сейчас желаю вам увлекательного погружения в мир “Тьмы”. (С. Тармашев)

Обращение к слушателям Народного Славянского радио читает Радосвет.

Официальный сайт Сергея Тармашева – https://www.tarmashev.com/

Скачать аудиоспекталь “Тьма. Рассвет Тьмы” – https://www.tarmashev.com/books_info….

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Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bqhj8PEaMa0

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