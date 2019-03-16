Обращение лучше, чем «товарищ», человечество ещё не придумало

А вот и сам инициативник! Открываем профиль с его куцей биографией. Родился в 1970. В строке «отношение к военной службе» – прочерк. Ну, то есть откосил! Затем многолетний турист – то возглавлял турфирму, то авиаперевозками рулил. С 2009 «профполитик». Естественно, от Единой России…

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложили возродить обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. Свою инициативу он направил премьеру РФ Медведеву: «Данное обращение подчёркивало честь и статус служащего , его высокую роль и миссию в жизни страны. После революции 1917 года большевики злонамеренно отказались от традиционного обращения, заменив его на прогрессивного «товарища», который, как известно, до сих пор в обращении… Прошу рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения «господин» во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка» .



И вот теперь это стоеросовое изделие, ни дня не служившее в армии, рассуждает о воинской чести и статусе «служащих». И не беда, что именует военнослужащих служащими – безграмотность для наших депутатов скорее норма, чем исключение. Главное – в господа побыстрее пролезть!

Ну корячит Петрова от «товарищей», как чёрта от вида креста. Мол гусь свинье не товарищ. Только прежде, чем высовывать свой нос из депутатского кабинета в армейскую казарму кандидату в господа Петрову стоило бы надеть военную форму и отдать зажиленый когда-то год Родине в звании рядового. А уж потом рожать свои нелепые армейские инициативы.



Впрочем, сей «недогосподин» постоянно рожает что-то подобное. То предложит запретить рэп, то магов и колдунов, а то и вообще запретить мужьям изменять жёнам. В общем не депутат, а какой-то фонтан спасительных идей по-питерски! Но почему так хочется заткнуть его?

Лучше, чем обращение «товарищ», человечество ещё не придумало

Предложение вернуть обращение «господа» в военных ведомствах не найдет отклика сегодня даже во власти – не захотят будить лихо, не будут раздражать народ.

Если брать историю, то понятно, почему обращение «господа» отменили большевики – они отменили вообще господ, отменили сословия, отменили это неравенство между людьми и всем предоставили одинаковые права.

Понятно, что лучше, чем слово «товарищ», человечество еще не придумало. Слово «товарищ» было достойным ответом на слово «господин».

Еще недавно, когда милицию превратили в полицию, могли и такое обращение в армии вернуть, но сейчас, на мой взгляд, на это не пойдут. Сейчас и Мавзолей не тронут, потому что и так все идет плохо – это и пенсионная «реформа», и провальное обращение президента к Федеральному собранию, которое уже никого не интересует, потому что пустые слова, бесконечные насмешки, издевательства, и падение всех мыслимых рейтингов.

Впрочем, нельзя не признать и то, что сейчас у нас сейчас есть сословия, есть колоссальная разница между бедными и богатыми, которой не было даже в самые «зыбучие» царские времена. И она растет.

Это была шутка еще при Ельцине по поводу того, чтобы «душ прикупить», а сейчас эта шутка – это реалии. Реально уже в большом количестве мест воспроизведена эта феодально-крепостническая система. Она воспроизведена чиновничеством, табелем о рангах. Идет нелепая возня с присвоением «дворянских титулов», награждением каких-то липовых орденов и медалей.

Что такое все эти названия и внешние атрибуты? Все это строится на некоем фундаменте, который элиты уже полностью построили. Это феодальный капитализм такой. Это звучит несколько нелепо, но это так, его можно назвать и олигархическим, но он со всеми элементами феодализма. А возрождение мракобесия, усиление роли церкви – это все звенья одной цепи.

Тут же продолжается создание этой огромной национальной гвардии. Причем выбрали два самых почетных слова для организации, над руководителем которой вся страна смеется. На самом деле руководитель там может быть и никакой, но организация-то мощная, а против кого она создана?

Я бы не хотел обидеть наших офицеров. У меня тесть был офицером – прекрасный был человек. Но это советские были офицеры – там действительно и честь, и культура, и это была самая великая армия в мире, все ее боялись, уважали – без «господ».

А сейчас это все как-то будет смешно. Уважение надо заслужить, а не самоприсваивать. Это как фуражки «попугайские» ввели. Что-то от этого изменилось? Кроме насмешек – ничего. Поэтому мне кажется, что все это пустое.

«Господа» проиграли Первую мировую войну, «господа» проиграли Гражданскую войну, а товарищи победили и в Гражданской, и во Второй мировой, и создали государство, где существовала и действовала социальная справедливость.

Александр Колпакиди

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Глас народа

Василий Туманов:

Поддерживаю автора и публикатора. Кто служил – тот знает такое понятие, как войсковое товарищество, взаимовыручка. Маршал Язов писал в мемуарах, что в войну был взводным командиром на Волховском фронте. Да, Ленинград от блокады тоже он освобождал, о чем Путин умолчал в своей блокадной речи. А кто такой взводный? Да тот же солдат, – отвечает Маршал, да только должен быть всегда впереди. За «товарищем командиром» солдат в бой пойдет, а за «господином» – очень сомневаюсь.

Аркадий Осипов:

Друг – Товарищ – Брат … это СССР. Волк – Гнида … это РФ. Папа, а в ваше время были Геи? Нет сынок, их у нас называли по-мужски, по-русски… Пидарасы.

nakanune