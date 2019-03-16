Константин Никифоров. Китай наращивает закупки золота

В 2018 году уровень добычи золота в мире стал самым высоким за всё время. Согласно данным Всемирного совета по золоту, горнодобывающие компании десятый год подряд нарастили добычу – на 1 процент – до 3,347 миллиона тонн.

Добыча золота в Китае, крупнейшем по объемам производителе металла в мире, сократилась на 9 процентов. Всему виной – ужесточение китайским правительством политики по борьбе с загрязнением окружающей среды. Приходится закупать золото на стороне, например, в Швейцарии.

Чем швейцарское золото привлекает Китай?

https://business-swiss.ch/2019/02/shvejcarskoe-zoloto-kitaj/



“Швейцария в 2018 году почти вдвое нарастила экспорт золота в Китай. Растущий спрос можно расценить как попытку удовлетворить внутренний спрос или… обезопасить собственный капитал.

Рост экспорта на 40 процентов

В 2018 году Швейцария отправила на экспорт в Китай 432 тонны золота на сумму 17,3 миллиарда франков. Данный показатель на 40 процентов больше по сравнению с 2017 годом. Тогда экспорт швейцарского золота в Китай упал на 25 процентов (по сравнению с годом ранее).

Золотой экспорт Конфедерации обогнал по показателям даже всю другую швейцарскую промышленность. Для сравнения: швейцарские компании суммарно отправили в Китай товара на сумму 12,2 миллиардов франков.



Основными поставщиками золота выступили швейцарские компании по переработке золота Valcambi, Pamp, Argor Heraeus и Metalor. Наибольшим спросом пользовались слитки весом свыше 1 килограмма.



Чем швейцарское золото привлекает Китай?

Спрос на швейцарское золото в Китае вырос по одной из двух причин. Во-первых, китайские инвесторы вкладываются в золото, чтобы обезопасить свои капиталы от возможных рисков.

Можно исходить из того, что государственные компании Китая больше всего купили швейцарского золота. Для сравнения: Центральный банк КНР пополнил золотые резервы только на 10 тонн.

Другая причина состоит в том, что КНР в 2018 году значительно сократил производство собственного золота, поэтому решил удовлетворить внутренний спрос за счёт иностранных поставщиков” ( конец цитаты).

Но есть и еще одна версия-Китай наращивает закупки золота, готовясь к отказу от доллара

http://mixednews.ru/archives/147258



“Стремление Китая к наращиванию своих золотых резервов может привести к тому, что в этом году он потеснит Россию с позиции наиболее активного покупателя золота в мире. Если Пекин будет продолжать закупки физического золота такими же темпами, как на протяжении последних месяцев, он вполне может обойти Россию и Казахстан, которые являлись ведущими покупателями в 2018 году, но в последнее время несколько сократили темпы покупки золота.



Китай является крупнейшим в мире производителем этого драгоценного металла, но его собственные золотые запасы составляют менее 80 миллиардов долларов. Это лишь незначительная часть общего объема золотовалютных резервов страны, который превышает 3 триллиона долларов. По сравнению с другими странами, в Китае на золото приходится значительно меньшая часть международных резервов. Например, в России этот показатель достиг 19 процентов, в то время как в Китае он составляет менее трех процентов.



В начале марта Народный банк Китая заявил об увеличении своих золотых запасов на 10 тонн в феврале нынешнего года, в то время как в январе и декабре эта цифра составляла соответственно 11,8 и 9,95 тонны. Таким образом, общий объем запасов физического золота в Китае теперь составляет 1874 тонны, или 60,26 миллионов унций.



В отличие от Китая, Россия сократила объем закупки золота до самого низкого месячного уровня с декабря 2006 года. В январе 2019 года Москва приобрела, по данным транснациональной финансовой компании Standard Chartered, всего 6,2 тонны. Что касается Казахстана, то его объем закупки золота (около 2,8 тонны) в январе также был ниже среднемесячного значения за прошлый год, которое составляло 4 тонны.



В 2018 году центральные банки в целом приобрели 651,5 тонн золота, что стало, по данным Всемирного совета по золоту, крупнейшим покупательским бумом за последние пятьдесят лет. Этот всплеск активности возглавляли Россия, Турция и Казахстан. Россия приобрела в общей сложности 274 тонны золота, что является наибольшим показателем чистой покупки за всю историю.



Эти действия, наряду с устойчивым спросом на биржевые индексные инструменты, обеспеченные золотом, привели к тому, что цена на мировом рынке достигла в феврале 2019 года самого высокого уровня за последние двенадцать месяцев – 1346 долларов за тройскую унцию.



С тех пор цена на золото упала до отметки 1298 долларов за унцию на фоне укрепления фондовых рынков и оттока средств из биржевых инвестиционных инструментов, которые поддерживают золото. Однако, по мнению Сьюки Купер, аналитика по драгоценным металлам в финансовой корпорации Standard Chartered в Нью-Йорке, продолжающиеся операции центральных банков по закупке физического золота могут обеспечить «подушку» для цены на золото в этом году” ( конец цитаты).

Турции приходится скупать ( и одновременно продавать) золото, просто нет выхода

https://business-swiss.ch/2019/03/chto-proishodit-rezervom-zolota-turcii/

“В конце февраля 2019 года в отсутствие главы ЦБ Венесуэлы Каликсто Ортега из этой латиноамериканской страны были вывезены 8 тонн золота. Предполагаемое назначение – Турция. Однако, что происходит с резервом золота самой Турции?

Только за декабрь 2018 и январь 2019 года (месяцы, по которым имеется статистика турецкого ЦБ) резервы золота Турции снизились на почти что 15 тонн. В конце прошлого года Анкара продала 10 тонн; в начале текущего – 4,8 тонн (или 157 тысяч унций). Напомним, что и в течение 2018 года резервы золота Турции падали.

Всего резервы золота Турции на данный момент равняются 483,6 тоннам, или 15,5 миллионам унций. Важно понимать, что данные запасы благородного металла принадлежат не только ЦБ Турции, но и коммерческим банкам страны, которые хранят золото в сейфах Центробанка в качестве гарантии обеспечения своих обязательств.

Напротив, вырос – на 3,4 до 96,7 миллиардов долларов США – объём резервов, номинированных в иностранных валютах. В общей структуре золотовалютных резервов Турции доля драгоценного металла равняется 21 проценту.

Иностранная валюта требуется правительству Эрдогана для сглаживания хронических проблем в экономике страны, вызванные установившимся в Турции авторитаризмом” ( конец цитаты)

На фото-Золото в кварце из мины в регионе Велком (Южная Африка)