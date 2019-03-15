Политики Балтии играют с огнем: архивы говорят о преступлениях без срока давности

Опубликованные архивные документы времен Второй мировой войны доказывают преступления коллаборационистов стран Балтии против своих народов и стран. Политики, делающие из предателей героев, оправдывают преступления против человечности, которые не имеют срока давности, предупреждают историки.

ТАЛЛИНН, 14 мар — Sputnik, Светлана Бурцева. Деяния борцов за якобы свободу прибалтийских республик, в частности Эстонии, в период Второй мировой войны обрели иной, подтвержденный архивными документами контекст — это преступления прибалтийских пособников Гитлера, которые задолго до начала войны уже создавали почву для Холокоста, оккупации, репрессий и, по сути, уничтожения собственной родины и народа.

© SPUTNIK / НИНА ЗОТИНА Презентация двухтомника архивных документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны» в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве

Двухтомник архивных документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны» вобрал в себя 175 архивных документов, 52% которых вошли в научный оборот впервые. Об этом рассказал заместитель начальника Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории, ответственный редактор сборника Александр Репников в ходе видеомоста Москва – Таллинн на презентации нового сборника.

Уникальность сборника в том, что архивные документы сопровождаются и биографическими данными тех лиц, которые в документах упоминаются. Репников рассказал, что при подготовке материала биографические данные персонажей изучались и собирались скрупулезно. В итоге каждый документ в сборнике рассматривается не как некий отдельный факт, а как органичная часть исторического периода, в широком контексте происходивших событий.

Сборник позволяет просмотреть специфику движения личности от национализма к коллаборационизму в годы Второй мировой войны, в частности, в странах Балтии. При этом не всегда национализм был связан с коллаборационизмом.

«Не каждый националист готов стать коллаборационистом и не каждый коллаборационист является националистом, тем более идейным. И самые разные могут быть причины коллаборационизма, в том числе иногда совершенно меркантильные, циничные», — сказал Репников.

© SPUTNIK / НИНА ЗОТИНА Заместитель начальника Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории, ответственный редактор сборника Александр Репников

По его словам, сборник помогает увидеть, территориальную специфику коллаборационизма, чаяния и надежды идейных коллаборационистов и как эти ожидания обернулись разочарованием в нацизме и помощи со стороны Гитлера в обретении свободы. Интересно в документах прослеживаются эти тенденции, отметил Репников, когда вместо Германии свободу и независимость, по ожиданиям коллаборационистов, должны были уже принести Англия, США или ещё какие-то другие страны.

Пусть говорят документы

Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Виктор Кондрашин отметил важность введения в научный оборот исторических источников, тем более по таким острым темам, как коллаборационизм и национализм, которые злободневны и в современности. Документы позволяют увидеть реальную картину происходившего, а значит, грамотнее понимать текущий момент.

© SPUTNIK / НИНА ЗОТИНА Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Виктор Кондрашин

По словам Кондрашина, знакомство с документами позволяет более аргументированно занимать ту или иную позицию, в том числе и политическую. «Эти документы однозначно свидетельствуют о том, на чьей стороне во Второй мировой войне были коллаборационисты. Они были на стороне зла», — сказал Виктор Кондрашин.

Результаты Нюрнбергского трибунала это ясно показывают, считает специалист. Да и общественное мнение, сформировавшееся по итогам Второй мировой войны, свидетельствует об этом.

И поэтому «задним числом превращать пособников фашизма в неких борцов за свободу и независимость в буквальном смысле слова» не выглядит убедительно с научной точки зрения, считает Кондрашин.

Архивные документы, по его словам, показывают, что коллаборационизм в Прибалтике был черной страницей её истории, хоть и преподносится нынешними правящими политическими элитами как героическая страница.

«Если бы Гитлер победил, чего добились бы коллаборационисты? Была бы независимая Латвия, независимая Эстония, независимая Литва? Коллаборационисты были бы хозяевами в своих республиках? Нет, конечно. Было бы онемечивание народов Прибалтики и в конце концов их исчезновение как самостоятельных народов. Ни о какой государственности речь вообще не могла идти тогда», — сказал Кондрашин.

А что было героического в тот период, так это общая борьба всех народов Советского Союза против фашизма, и память об этом должна объединять народы, уверен историк.

Бессмертные свидетели преступлений

Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей отметил, что на сегодняшний день в Латвии действует Парламентская декларация 1998 года о латышских легионерах в годы Второй мировой войны.

© SPUTNIK / НИНА ЗОТИНА Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей

«В этой декларации содержатся совершенно возмутительные формулировки, которые были приняты под давлением ультранационалистических партий, где помимо совершенно удивительных по своей наглости утверждений, что латышские эсэсовцы никогда не участвовали в преступлениях против мирного населения и военнопленных, предписывается обязанность правительству заботиться о так называемой чести этих легионеров», — сказал Симиндей.

© ФОТО: BALTNEWS.LV Легионеры Ваффен СС шествуют по улицам Риги

Статус государственного праздника день 16 марта в Латвии не имеет, однако ежегодно в Риге под охраной полиции проходит марш памяти Латышского легиона СС. В нем участвуют ветераны-эсэсовцы и уже молодые неонацисты из Латвии и других стран.

В Эстонии также есть свои приверженцы памяти СС — ветераны 20-й гренадерской дивизии Ваффен-СС и их современные поклонники. Они ежегодно собираются в местечке Синимяэ.



© SPUTNIK / СВЕТЛАНА БУРЦЕВА

ВИДЕО: Подготовка к слету ветеранов, воевавших на стороне фашистской Германии