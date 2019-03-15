Политики Балтии играют с огнем: архивы говорят о преступлениях без срока давности
Опубликованные архивные документы времен Второй мировой войны доказывают преступления коллаборационистов стран Балтии против своих народов и стран. Политики, делающие из предателей героев, оправдывают преступления против человечности, которые не имеют срока давности, предупреждают историки.
ТАЛЛИНН, 14 мар — Sputnik, Светлана Бурцева. Деяния борцов за якобы свободу прибалтийских республик, в частности Эстонии, в период Второй мировой войны обрели иной, подтвержденный архивными документами контекст — это преступления прибалтийских пособников Гитлера, которые задолго до начала войны уже создавали почву для Холокоста, оккупации, репрессий и, по сути, уничтожения собственной родины и народа.
Двухтомник архивных документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны» вобрал в себя 175 архивных документов, 52% которых вошли в научный оборот впервые. Об этом рассказал заместитель начальника Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории, ответственный редактор сборника Александр Репников в ходе видеомоста Москва – Таллинн на презентации нового сборника.
Уникальность сборника в том, что архивные документы сопровождаются и биографическими данными тех лиц, которые в документах упоминаются. Репников рассказал, что при подготовке материала биографические данные персонажей изучались и собирались скрупулезно. В итоге каждый документ в сборнике рассматривается не как некий отдельный факт, а как органичная часть исторического периода, в широком контексте происходивших событий.
Сборник позволяет просмотреть специфику движения личности от национализма к коллаборационизму в годы Второй мировой войны, в частности, в странах Балтии. При этом не всегда национализм был связан с коллаборационизмом.
«Не каждый националист готов стать коллаборационистом и не каждый коллаборационист является националистом, тем более идейным. И самые разные могут быть причины коллаборационизма, в том числе иногда совершенно меркантильные, циничные», — сказал Репников.
По его словам, сборник помогает увидеть, территориальную специфику коллаборационизма, чаяния и надежды идейных коллаборационистов и как эти ожидания обернулись разочарованием в нацизме и помощи со стороны Гитлера в обретении свободы. Интересно в документах прослеживаются эти тенденции, отметил Репников, когда вместо Германии свободу и независимость, по ожиданиям коллаборационистов, должны были уже принести Англия, США или ещё какие-то другие страны.
Пусть говорят документы
Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Виктор Кондрашин отметил важность введения в научный оборот исторических источников, тем более по таким острым темам, как коллаборационизм и национализм, которые злободневны и в современности. Документы позволяют увидеть реальную картину происходившего, а значит, грамотнее понимать текущий момент.
По словам Кондрашина, знакомство с документами позволяет более аргументированно занимать ту или иную позицию, в том числе и политическую. «Эти документы однозначно свидетельствуют о том, на чьей стороне во Второй мировой войне были коллаборационисты. Они были на стороне зла», — сказал Виктор Кондрашин.
Результаты Нюрнбергского трибунала это ясно показывают, считает специалист. Да и общественное мнение, сформировавшееся по итогам Второй мировой войны, свидетельствует об этом.
И поэтому «задним числом превращать пособников фашизма в неких борцов за свободу и независимость в буквальном смысле слова» не выглядит убедительно с научной точки зрения, считает Кондрашин.
Архивные документы, по его словам, показывают, что коллаборационизм в Прибалтике был черной страницей её истории, хоть и преподносится нынешними правящими политическими элитами как героическая страница.
А что было героического в тот период, так это общая борьба всех народов Советского Союза против фашизма, и память об этом должна объединять народы, уверен историк.
Бессмертные свидетели преступлений
Руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей отметил, что на сегодняшний день в Латвии действует Парламентская декларация 1998 года о латышских легионерах в годы Второй мировой войны.
«В этой декларации содержатся совершенно возмутительные формулировки, которые были приняты под давлением ультранационалистических партий, где помимо совершенно удивительных по своей наглости утверждений, что латышские эсэсовцы никогда не участвовали в преступлениях против мирного населения и военнопленных, предписывается обязанность правительству заботиться о так называемой чести этих легионеров», — сказал Симиндей.
Статус государственного праздника день 16 марта в Латвии не имеет, однако ежегодно в Риге под охраной полиции проходит марш памяти Латышского легиона СС. В нем участвуют ветераны-эсэсовцы и уже молодые неонацисты из Латвии и других стран.
В Эстонии также есть свои приверженцы памяти СС — ветераны 20-й гренадерской дивизии Ваффен-СС и их современные поклонники. Они ежегодно собираются в местечке Синимяэ.
По словам Симиндея, как бы ни героизировали этих ветеранов, сборник позволяет проследить события с 1939 года, когда Прибалтика ещё не входила в состояние войны, до послевоенных лет, когда на территории Прибалтики уже были образованы три союзных республики, и подтверждает чудовищные деяния националистов.
В частности, националисты Латвии, согласно одному из сюжетов сборника, цинично использовали деньги, собранные для спасения евреев из оккупированной фашистами Латвии, а сами при этом были фактическими участниками Холокоста.
Также много страшных сюжетов, по словам Симиндея, относится к русским жителям балтийских республик, которые подвергались жестокому обращению. Симиндей отметил ряд документов, рассказывающих о русских эстонского острова Пийрисаар. Множество других документов показывает достаточно широкое поле деятельности националистов, выходящее за пределы радения о свободе своей родины.
Ответственности никто не отменял
Директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков отметил, что власти нынешних стран Балтии с печальной последовательностью занимаются героизацией нацистских пособников, в том числе и персонажей сборника «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны».
«Преступления, которые совершали нацистские пособники, попадают под действие Устава Международного военного трибунала и под действие конвенции ООН от 1968 года о неприменимости срока давности. Однако по сей день юридического преследования пособников нацизма в странах Балтии не было», — сказал Дюков. Открытые нынче документы, а также современные марши ветеранов СС в Латвии и Эстонии, позволяют очень точно назвать имена и не менее точно идентифицировать тех, кто может оказаться на скамье подсудимых сегодня.
По словам Дюкова, многие их этих «героев» достаточно часто бывают в России. И им теперь, когда они стали известны, можно запретить въезд в Российскую Федерацию.
«В ближайшее время, когда мы передадим эту информацию нашим государственным органам, у героев СС могут возникнуть проблемы. Я надеюсь, что возникнут. Сейчас они должны если не быть наказаны, то как минимум получить определенные неприятности», — подчеркнул Александр Дюков.
Как писал Sputnik Эстония, в пресс-центре Sputnik Эстония в формате видеомоста Москва – Таллинн прошла презентация двухтомника архивных документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны».
Вошедшие в сборник документы однозначно доказывают, что пособники Гитлера в Эстонии, Латвии и Литве были преступниками, а не героями и защитниками свободы, каковыми их, при попустительстве правительств, представляют отдельные политические силы стран Балтии.
В сборник «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны», выпущенный московским издательством «Политическая энциклопедия», вошли документы Архива Президента Российской Федерации, Центрального архива ФСБ России, Центрального архива СВР России, Центрального архива Министерства обороны РФ, Государственного архива РФ, Российского государственного архива социально-политической истории и Российского государственного военного архива.
При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 300 экземпляров сборника было разослано по библиотекам Российской Федерации, что сделало его доступным общественности. Общий тираж сборника составил 700 экземпляров.
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Источник: https://nstarikov.ru/club/101666