“Но она выжила. Как укор всему людскому безразличию.”

Рентгенолог из Краснодарского края Алексей Анищенко вернул к жизни утонувшую девочку!«Потом рассказывали разные люди разное, кто-то – она проплывала вверх лицом, другие – проплывала вниз лицом. Вот такое страшное человеческое равнодушие в наше время. А ведь никто и полотенца не подал…О случае:Это случилось 15 августа. В тот день мы с сестрой и племянниками пришли на речку купаться. Все было хорошо – жара, солнце, вода. Тут сестра мне говорит: «Леша, смотри человек утонул, вон, проплывает мимо. Утопленника уносило быстрым течением, и мне пришлось пробежать около 350 метров, пока не догнал. А речка у нас горная, булыжники, пока бежал, несколько раз упал, но вставал и продолжал бежать, еле настиг. Утопленником оказался ребенок. На лицо все признаки утонувшего – неестественно раздувшийся живот, иссиня-черное тело, вены вздулись.Я даже не понял, мальчик это или девочка. Вытащил ребенка на берег, начал выливать из него воду. Желудок, легкие – все было наполнено водой, язык все время западал. Попросил полотенце у рядом стоящих людей. Никто не подал, побрезговали, испугались вида девочки, пожалели на нее свои красивые полотенца. А на мне ничего кроме плавок. Из-за быстрого бега, да и пока вытаскивал ее из воды, я выдохся, воздуха не хватало на искусственное дыхание.О реанимацииСлава богу, мимо проходила моя коллега, медсестра Ольга, но она была на другом берегу. Она начал кричать, чтобы я принес ребенка к ней на берег. Ребенок, наглотавшийся воды, стал невероятно тяжелым. На просьбу отнести на другой берег девочку откликнулись мужики. Там уже с Ольгой мы продолжили все реанимационные действия. Как могли сливали воду, делали массаж сердца, искусственное дыхание, на протяжении 15-20 минут не было никакой реакции, ни от девочки, ни от рядом стоящих зевак.Я попросил вызвать скорую, никто не позвонил, а станция скорой помощи находилась рядом в 150 метрах. Мы с Ольгой не могли позволить отвлечься даже на секунду, поэтому даже позвонить не могли. Спустя какое-то время нашелся мальчик, и он побежал звать на помощь. А пока мы все пытались оживить маленькую девочка, пяти лет от роду. От отчаяния Ольга даже заплакала, казалось, что надежды уже нет. Кругом все говорили, оставьте эти бесполезные попытки, вы ей все ребра сломаете, зачем издеваетесь над покойником. Но тут девочка вздохнула, прибежавшая медсестра услышала звуки сердцебиения.О равнодушииДевочку срочно увезли, потом вызывали санавиацию, после недели, проведенной в коме, она пришла в себя. Сейчас она вроде чувствует себя хорошо. Выяснилось, что девочка сидела на бревне и упала с него в воду. Ударившись головой о камень, она потеряла сознание. А дальше она проплывала многолюдные пляжи, все ее видели, а она плыла себе дальше, и если бы не увидела ее моя сестра, то так, наверное, и уплыла бы.Когда я, падая, бежал за ней, на меня смотрели как на дурачка. Я, честно сказать, даже и не знаю, что думать про такое равнодушие. Это страшно, а вдруг ваш ребенок окажется на ее месте? Меня поразило еще и то, что никто не пожелал даже полотенца дать, побрезговали, отвернулись, ушли. А кто-то и вовсе советовал оставить ее. Но она выжила. Как укор всему людскому безразличию. И продолжает жить. Ее семья не очень благополучная, и поэтому не досмотрели. Как-то я решил проведать ее, купил арбуз и пришел в гости. Мама и бабушка сказали спасибо, но не пустили.Я увидел ее в окошке, она стояла и смотрела на меня, пришлось просто помахать рукой и, отдав арбуз ее маме, идти домой. Сейчас мне многие говорят: «Тебе зачтется на том свете». А я смеюсь, мол, теперь и помирать не страшно. Я как медик знаю, что есть правило – если утопленник, то до приезда квалифицированной помощи прекращать реанимационные действия нельзя. При гипотермии, в данном случае, то есть когда вода холодная, мозг долго может оставаться без воздуха. Вот поэтому мы не сдавались, и наперекор всему нам удалось оживить девочку.О себеОб этом спасении, как мне казалось, никто не знает. Мы никому не рассказывали, да и зачем это надо. Мы же медики, просто делали своё дело. Я вот до сих пор ума не приложу, откуда все узнали. Себя героем не считаю и мне очень неудобно от такого внимания. Я не хотел бы рассказывать про себя личные вещи. Скажу лишь, что работаю уже 20 лет рентгенологом в краевой психиатрической больнице. Работаем круглыми сутками, как и многие медики в России. Кроме этого есть подсобное хозяйство, огород. Так, что свободного времени у меня особо не бывает.

Источник: http://2planeta.ru/news/no_ona_vyzhila_kak_ukor_vsemu_ljudskomu_bezrazlichiju/2019-03-15-72554