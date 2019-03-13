Мужик, опоздавший на роковой рейс в Эфиопии, написал эмоциональный пост

Невероятная трагедия.

Полет потерпел крушение через шесть минут после взлета, убив всех 157 человек на борту.

К счастью, есть SMS – от близкого друга я узнал, что самолет разбился почти сразу же, как он взлетел, и что трагедия уже дошла до греческих СМИ.

Авиакомпания Ethiopian Airlines заявила, что на рейсе были пассажиры, по крайней мере, из 35 разных стран.

Грек написал о том, что пропустил самолет Эфиопской авиалинии, который разбился сразу после взлета из Аддис-Абебы в считанные минуты. Теперь его постом в Facebook поделились тысячи раз.В сообщении под названием «Мой счастливый день» Антонис Мавропулос поделился изображением своего посадочного билета и сообщил, что опоздал на рейс – он приехал в аэропорт как раз тогда, когда посадка уже закончилась.– написал он.Сотрудник службы безопасности «мягко сказал мне не протестовать и сказать спасибо Богу, потому что я единственный пассажир, который не вошел в рейс», написал Мавропулос.Вот, что он рассказал о том дне:«Я опоздал всего на две минуты. Когда я прибыл, посадка была уже закрыта, и я смотрел на последних пассажиров, которые входят в самолет – я кричал и просил, чтобы меня пропустили, но они не позволили.Сотрудники аэропорта были вежливы и сказали, что посадят меня на другой рейс, на три часа позже, и извинились передо мной за доставленные неудобства.В 10:50, когда я садился на следующий рейс, сотрудники сообщили мне, что по соображениям безопасности они не позволят мне зайти на борт. Мои протесты не дали результата.Затем меня привели к начальнику, в полицейский участок аэропорта.Он любезно сказал мне не протестовать и объяснил мне, что я единственный пассажир, который не попал на рейс ET 302, который потерпел крушение.И именно поэтому они не могут отпустить меня, пока не узнают, кто я (все потому, что я не попал на рейс и все такое). Сначала я думал, что он лжет, или что-то путает, но уже через несколько минут я понял – это действительно случилось.Сотрудники были добры ко мне, спросили то, что они должны были спросить, проверили мои данные и сказали мне подождать.Пока у меня было время, я поискал в интернете информацию о рейсе, но ничего не нашел. Друзья из Найроби сообщили мне, что через 30 минут после ожидаемого времени посадки так ничего и не произошло, и не было никакой информации об опоздании рейса, и весь WiFi в аэропорту внезапно отключили.Затем я понял, что должен немедленно связаться со своими близкими и сказать им, что меня не было в том самолете, и что из-за обычной случайности я не смог попасть на рейс.Я решил написать этот пост, чтобы справиться с шоком. Я хочу сказать всем, что невидимые и непроницаемые нити фортуны, соединения сплетают паутину, которой является наша жизнь.Существуют миллионы маленьких нитей, которые мы почти никогда не чувствуем, но если хотя бы одна из них порвется, это мгновенно разрушит всю ткань.Это действительно первый раз, когда я безгранично благодарен, что живу, и у меня так много друзей, которые заставили меня почувствовать их любовь – целую всех и благодарю за вашу поддержку».Известно, что злополучный рейс был забит гуманитарными работниками и международными экспертами, многие из которых направлялись на крупный экологический саммит ООН в столице Кении.Катастрофа привела к возникновению вопросов о новом самолете Boeing 737 MAX 8, который также был причастен к авиакатастрофе Lion Air, в результате которой в октябре прошлого года погибло 189 человек., – заявил Чарли Миллер, вице-президент Boeing по коммуникациям.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8463212.html