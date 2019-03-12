Провокационная статья о замыслах Абэ в The Japan Times

Разве МИД РФ продолжает обсуждать «передачу» Малой Курильской гряды на основе «хрущевского компромисса»?

Сегодня со ссылкой на близкую японскому МИД англоязычную газету The Japan Times опубликованы сообщения о якобы согласии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отказавшись от прежних требований всех южнокурильских островов, ограничиться получением лишь островов Малой Курильской гряды. Как известно, в эту гряду входят остров Шикотан и группа мелких островов Плоские, именуемые в Японии Хабомаи. Подчеркивается, что Малая Курильская гряда составляет по площади лишь 7% территории, на которую без должных оснований претендует официальный Токио. Однако прямого заявления Абэ по этому поводу нет. Считается, что он соглашается лишь на формулу «два плюс альфа», а именно получение желанных островов как бы в рассрочку — сначала Шикотан и Хабомаи, а затем всенепременно и Кунашир с Итурупом.

Сомнения по поводу того, что Абэ может пойти на столь кардинальное решение об отказе от претензий на Кунашир и Итуруп с омывающими их богатейшими биоресурсами воды высказывает и The Japan Times, напоминая, что в этом премьера могут поддержать не более 11% японцев. Отметим, что это ещё оптимистическая оценка — по другим опросам, согласных удовлетвориться «синицей в руках» ещё меньше — от 5 до 7%. Газета справедливо указывает и на то, что подобное волюнтаристское решение Абэ может столкнуться с серьезным сопротивлением в парламенте. Хотя в главной палате представителей японского высшего законодательного органа у возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии (ЛДП) на сегодняшний день существует вместе с блокирующейся с ней партией «Син-Комэйто» конституционное большинство, среди депутатов этих двух партий может оказаться немало противников, как говорят некоторые, «беспринципной сделки с Путиным».

При этом не следует забывать, что на последних беспрецедентных выборах председателя партии в третий раз, для чего потребовалось специально под Абэ менять устав партии, треть делегатов с мест и депутатов парламента отказали своему засидевшемуся в премьерском кресле лидеру в поддержке. Отдав голоса его сопернику — бывшему министру обороны и генсеку ЛДП Сигэру Исиба. Известно, что Исиба и его сторонники в партии и парламенте неодобрительно относятся к излишне уступчивой позиции Абэ на переговорах с российским лидером.

Исиба Сигэру

Автор статьи в The Japan Times Джеймс Браун указывает на стремление российских и японских дипломатов как можно скорее подписать мирный договор между двумя странами. Более того, называется даже дата — июнь этого года, когда Путин приедет в Японию на саммит «Большой двадцатки». И прежде всего такой договор должен решить вопрос о принадлежности Курильских островов, полагает автор статьи. Это несколько странно, ибо Абэ уже сделал заявление о фактическом отказе добиваться подписания уже в июне какого-либо документа о разрешении «территориального вопроса» и подписании мирного договора. В резкой форме отверг наличие якобы согласованного для подписания в Осаке на «Двадцатке» некоего «рамочного соглашения» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Тем не менее, пользуясь неизвестно откуда полученными сведениями, Джеймс Браун подчёркивает, что в согласии Абэ на «два острова» заключается большая уступка Японии, тем более что «РФ говорила, что при заключении мирного договора никакой автоматической передачи островов не будет, а лишь будут оговорены условия их перехода».

Более того, рисуется конкретная картина перехода островов к Японии: «Граница будет изменена сразу, но РФ сможет какое-то определённое время управлять территорией по-старому. В таком случае переход будет мягким и не станет для местных жителей слишком резким. По крайней мере, именно такое решение Токио предлагал Борису Ельцину в 1998 году».

О том, что автор не высасывает свои предположения «из пальца», свидетельствуют и указания на то, что-де помимо территориального вопроса в соглашении будут затронуты и другие проблемы. А именно предполагаются формулировки о дружбе и взаимном ненападении. В таком случае Москва должна перестать опасаться, что Япония как союзник США будет помогать им в каких-либо агрессивных действиях против России. По некоторым данным, Япония даже обещала, что не станет размещать на территории переданных ей островов американские базы.

Official U.S. Navy Page США и Япония

По мнению японской газеты, премьер-министр, вероятно, считает, что его уступок и заверений будет достаточно для прорыва. Однако вместе с тем отмечается, что в этом деле есть серьёзные препятствия. Если позиция Японии смягчилась, позиция России, наоборот, ожесточилась. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал говорить, что Япония, прежде всего, должна признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над Курильскими островами. И это, добавим от себя, действительно серьезное препятствие, ибо, согласившись на такое признание, Абэ и его правительство должны будут признать ложной вводившую в заблуждение долгое время японский народ пропаганду об «исконной принадлежности Японии северных территорий», о якобы «незаконной оккупации четырех северных островов», о «военных компенсациях» и прочее.

Выражая сомнение в том, что якобы уже спланированный мирный договор на основе «хрущевского компромисса» о сдаче в виде жеста доброй воли Малой Курильской гряды может быть реализован, автор статьи полагает, что при попытке осуществления этого «плана» Абэ столкнётся с недовольством внутри страны. Ибо он «не объяснил своему народу, отчего изменил позицию с четырёх островов на два, ссылаясь на тайну переговоров».

«Так что даже нет гарантий, что подобный договор будет ратифицирован, и шансов на это становится всё меньше по мере того, как близится конец премьерского срока Абэ в 2021 году. Абэ поставил свои отношения с Россией в приоритет, и он старается исполнить своё обещание разрешить проблему с островами. Однако есть опасения, что он обсуждает договор, который может принять только он сам и его приближённые», — предупреждает автор статьи в The Japan Times.

При чтении статьи невольно усматривается позиция высшего чиновничества традиционно проамерикански настроенного японского МИД, для которых неприемлемы любые договоренности с Россией.

shirokazan Стенд в японском городе с призывом вернуть Японии «северные территории»

И еще. Статья официоза внешнеполитического ведомства Страны восходящего солнца написана таким образом, как будто вопрос о сдаче Японии островов Малой Курильской гряды уже решен, и остается лишь уговорить парламентариев согласиться на компромисс. А как же быть с позицией российского народа, господа из The Japan Times? Или вы не слышали о близком к референдуму опросе жителей того же Шикотана, судьбу которых вы уже, считай, решили? Да и обезлюдевшие лишь с 1956 года по приказу Никиты Хрущева острова Плоские с богатейшей акваторией принадлежат не российским политикам и чиновникам, а всему нашему народу. А ведь народ в своем подавляющем большинстве отвергает «хитроумные маневры» Абэ и его ушлых советников по отъему Курил. Или аккредитованные в России японские корреспонденты не доносят подлинное отношение к японским домогательствам 90% российского народа, требующего прекратить беспринципный торг по поводу нашей земли, защищенной волей народа и Конституцией РФ? Статья явно провокационная и, на взгляд автора этих строк, требует комментирования и разъяснения МИД РФ, допускается ли описываемый в ней вариант «компромисса» по поводу русских Курил. Есть вопрос и к российским законодателям. Собираются ли они рассматривать предложенный депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым законопроект о запрете применять правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий, или этот законопроект «положили под сукно»?

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101542