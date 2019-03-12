Мавр сделал свое дело, и его можно сжечь

На минувшей неделе пресловутый «халифат», построенный запрещенной в России организацией ИГИЛ1-ДАИШ, приказал долго жить. Некогда мощная структура, раскинувшаяся на значительной части территории Сирии и Ирака, громившая регулярные армии, торговавшая нефтью и людьми в промышленных масштабах, была стерта с лица земли. В буквальном смысле. Последний клочок земли, где оставались остатки «халифата» в виде части боевиков, раненых, членов их семей, был выжжен американской авиацией фосфорными бомбами. Сгорело все — люди, остатки вооружений, имущество. Спастись удалось лишь тем, кто вовремя сдался в плен, покинул опасную зону и отбыл в любом направлении.

Американцы вновь продемонстрировали свою полную бесчеловечность и прагматичность. Не было никаких «гуманитарных коридоров», не было предупреждений и перемирий. Никого ни к чему не призывали и никого не спасали. Просто все и всех сожгли.

И в этом нет ничего удивительного.

Дело даже не в том, что американцы всех других считают вторым сортом. И не в том, что мы прекрасно знаем, как они вели себя в том же Ираке, только заняв его и «освобождая» от Саддама Хусейна. Видели мы и тотальные руины, под которыми погребены тысячи жителей Ракки, получившиеся в итоге «выбивания» террористов ИГ1 коалицией во главе с американцами.

Штаты ведут себя цинично-прагматично. ИГИЛ — это ими же и созданный инструмент. И прямо, и косвенно ими. Косвенно — потому что после вторжения и оккупации Ирака армия его была распущена и тысячи офицеров и солдат столкнулись с новой реальностью. Где есть оккупанты из США и Британии, есть их насилие, есть убийства и гибель мирных жителей. Началось партизанское движение, которое спровоцировали сами американцы.

Использовали его в своих целях они же. Появившееся из ниоткуда ИГ затмило «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ), которой Вашингтон до этого пугал весь мир. Кстати, а где эта также некогда всесильная организация? Уступила место ИГ — место в финансировании и в медийной раскрутке, идущей в основном в двух сегментах: западных СМИ и Интернете. Чтобы идеи строительства нового государства на принципах шариата были информационно успешными, всему миру месяцами рассказывали, как непобедимо, мощно и перспективно «Исламское государство»1. Чтобы не было сомнений — транслировали снятые по голливудским стандартам суперролики, на которых всеми способами казнили врагов ИГ. Результат не замедлил себя ждать — тысячи наивных добровольцев поехали в Сирию и Ирак. Их остатки и сгорели под американским фосфором. Они не нужны — пушечное мясо нарастет вновь.

Партизанское движение в Ираке ЦРУ быстро подчинило себе своими обычными способами: деньги и подкуп тех, с кем ИГ должно бороться. Победы «халифатовцев» пошли чередой — взятие иракских городов, огромные военные трофеи. Очень быстро у ИГ появилась отличная армия, и уже не Ирак, а Сирия оказалась на краю гибели. В руках Вашингтона оказался ударный кулак, который можно по очереди обрушить на все страны региона. Сеять хаос и войну и двигать все эти «прелести демократии» туда, куда нужно США. Тот факт, что, казалось бы, непримиримые борцы за исламские идеалы из ИГ упорно не замечали находящийся рядом Израиль и не пытались его атаковать, давно уже привлек внимание наблюдателей.

Но тут американский сценарий дал сбой: в ситуацию неожиданно вмешалась Россия. Запад не думал, что Москва решится на военную операцию на таком отдалении от своих границ. И просчитался. Участие российских ВКС, спецназа и военных советников переломило ситуацию и изменило ход войны. «Халифат» начал терпеть поражение, а к проигрывающим дураков ехать не много. Тем более что сошли на нет и голливудские ролики с боевиками, пленниками и отрезанными головами. Что тоже понятно — зачем рекламировать товар, ставший в одночасье ненужным самому производителю?

Далее произошла ещё целая цепь «как бы» загадочных событий, которые будут прекрасно понятны, если понять, что ИГ есть продукт работы американских спецслужб. И бороться не с ними пришли США в Сирию, а бороться с теми, кто борется с террористами. Но не получилось. Военное поражение «халифата» стало реальностью. В такой ситуации Вашингтон сделал то, что разумно с его точки зрения в такой ситуации. Раз весь созданный инструмент не спасти, надо спасать наиболее ценные части. И вот уже информационные агентства сообщили об американских вертолетах, вывозящих боевиков за пределы «зоны поражения». Пошла информация об ИГ в Афганистане — туда и выводили своих подопечных црушники. Вывезли самых ценных «сотрудников»: своих инструкторов, обросших окладистыми бородами, руководство «халифата», наиболее обученных боевиков и их семьи.

А то, что осталось, американцам не жалко. Тех, кто остался, не жалко.

И что с ними делать? Уничтожить. Пользы для США от такой меры много, а минусов нет никаких. Концы в воду. Число свидетелей сильно проредили. Мощь свою показали, наряду с решительностью не считаться с чужими потерями. Плотно контролируя мировое информационное пространство, Вашингтон сможет избежать репутационных потерь от зверского уничтожения людей. Об этом либо не расскажут, либо преподнесут это как большую военную победу. Припишут себе (как всегда) заслугу в деле уничтожения противника. А как это было сделано и кто изображал этого противника — не расскажут.

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Так было у классика. В американском варианте — мавр сделал свое дело, и его можно сжечь.

Теперь будем следить за дальнейшим развитием событий. ИГ должно проявить себя в Афганистане и далее в Средней Азии. Вероятно, вновь зазвучит и «Аль-Каида», которую достанут из информационных запасников.

А всем, кто сотрудничает с американцами, очередной урок. Вас так же сожгут и предадут, когда вы станете не нужны, перейдете из разряда актива в балласт или пассив.

Курды, вы видите, что стало с террористами ИГИЛ?

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101533