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8-го Марта принято говорить о правах женщин. Ущемляют, принижают, не берут на работу, а мужья дома бьют в живот.

00:55. 9 марта 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

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Нахрена я это запостил.?!!!

Да Твердый просто сегодня утоптал  эту тему.

Я абсолютно другого мнения :

https://pandoraopen.ru/2018-08-31/legenda-o-dvux-polovinkax/

С уважением, СКАМАРОХ.

 

8-го Марта принято говорить о правах женщин. Ущемляют, принижают, не берут на работу, а мужья дома бьют в живот.

Например, в США сейчас целый скандал: конгрессмены требуют от Гугла и Эппла удалить приложения Саудовской Аравии, следящие за женщинами. Где она, куда направилась, а если вдруг вышла из пределов разрешённой зоны, на смартфон мужа приходит уведомление -– жена самовольничает!

Почему российских женщин так унижают в нашем медийном пространстве?

Сегодня утром я попросила назвать вас трёх женщин, которых, на ваш взгляд, больше всего в новостях, на телевидении, в интернете и так далее. Речь -– лишь о медийности, а не о личных качествах.

И вы назвали.

Такими женщинами оказались: Бузова из публичного Дома 2, которая плачет от любви к покинувшему её мужу. Пугачёва, построившая карьеру ноющей у окна брошенной бабы. Ещё две резидентки публичного дома -– Собчак, ищущая мужа побогаче, и Боня, которая за вознаграждение готова на всё.

Была названа и Ксения Бородина, таскающая в дом к детям альфонсов, которые ей изменяют. И Эвелина Блёданс с Лолитой Милявской, которым, по-хорошему, нужно выйти на пенсию, но они орут, что у них есть секс.

Вы вспомнили и о Вере Брежневой, которая гастролировала в молодости писечкой, а потом дала своему продюсеру. Не забыли и вечно пьяную Волочкову, раздвигающую ноги в шпагате.

И так далее. Многих вспомнили, но не назвали ни одной достойной женщины. И вы совершенно правы -– в нашем медийном пространстве таких женщин нет.

Что объединяет всех тех, кого крутят в новостях, о ком говорят, о ком пишут? Единственное слово -– унижение.

Вот вы говорите, что в Саудовской Аравии следят за женщинами, и как это унизительно. Возможно. Но наши-то героини -– сплошь писечки, готовые торговать собой. Не большее ли это унижение?

Современные «героини» информационного пространства -– униженные и оскорблённые. Хуже всего, что этого факта не понимают ни они сами, ни куры, восторгающиеся своими кумирами. Любую из чёрных дырможно смело назвать проституткой -– страдающей, дающей, «добившейся», известной.

Любую. И нет ни одной, кого можно считать достойной.

Давайте забудем Саудовскую Аравию. Не там больше всего унижают женщин. Значительно хуже дела обстоят у нас, где «лидеры мнений» -– перечисленные вами женщины.

Героини эфира должны задавать жизненные ориентиры. И они задают их, вот только какие? Дать, кому побогаче. Увести из семьи мужа, а потом изменять ему. Продать себя подороже. И такое жизненное кредо транслируется всему обществу.

Вот такой проституткой и должна стать женщина в современной России. Это подсознательно вбивается в головы как ориентир.

Так что женщина и сегодня -– всего лишь мясо. Чем лучше кусок, тем дороже он хочет продаться. А потом его отобьют и употребят, чтобы смыть в унитаз, когда закончится срок годности.

Или заявите, что я не права?

 
 
 

Источник: https://miss-tramell.livejournal.com/1754773.html

Метки: общество, развитие

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