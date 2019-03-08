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Внутри страны назревают перемены. К лучшему!!?

09:37. 8 марта 2019 Просмотров - 380 5 коммент. Опубликовал:
Как нельзя кстати отыскалась в архиве „ЭиМ” февральская статья А. Леонидова, которую мы поместили под заголовком „Почему марксизм – сферический конь в вакууме?”. Она неплохо иллюстрирует необходимость той стратегии, которой следует президент Путин: сначала, по мере возможности, обезопасить страну от угрозы внешнего военного нападения, а лишь после этого – делать упор на внутреннюю жизнь страны.

Косвенным показателем грядущих изменений в нашей стране служат ожесточённые судороги либералов и паразитов в некоторых высших властных структурах. Эти особи нутром чуют, что время их безумствования подходит к концу, и что и далее паразитировать на народе будет всё сложнее и безнадёжнее.

Отсюда естественная рефлекторная защита: т.н. закон об ответственности за неуважение к власти.



Этим же вызвано и принятие закона о пенсионной реформе – попытка выбить из кресла президента того, кто для указанных выше субъектов представляет опасность. Опасность в виде наложения ответственности за действия на высоких государственных постах.

И как бы обществом ни воспринималась личность председателя нынешнего состава Госдумы В.В. Володина, та публичная выволочка министру экономического развития Орешкину, которую устроил председатель на „Правительственном часе” в высшем законодательном органе России – заслуживает самого пристального внимания. Как показатель начинающегося процесса, долго подготавливаемого и, наконец, запускаемого президентской командой, по ускорению экономического развития как фактора обретения суверенитета; по улучшению, насколько это возможно при капитализме, жизни граждан страны.





Вражеские НГО, НКО и прочие НПО уже серьёзно ограничены в своей свободе гадить внутри России. Кстати, Володин в этом ограничении активно поучаствовал.

Выволочка Орешкину – стартовая точка для улучшения хозяйства страны. Отчётливый знак для всех властных кабинетов: хватит безпредельничать – спрашивать за результаты будем со всех, невзирая на ранг!

Теперь осталось обратить самое пристальное внимание на систему образования с целью восстановления традиции развития у детей творческого, а не потребительского начала. Когда эта перемена будет осуществлена – тогда можно будет говорить о России, как о реально суверенной державе.

И именно в области школьного и детсадовского образования и развития – огромную помощь своим детям и стране в целом могут и должны оказать родители. Через родительские комитеты, общественные объединения, партии, петиции – давить на местную и региональную администрацию с целью изменения в лучшую сторону образовательных программ, возврата воспитательной функции в учебных заведениях.

Мы же все понимаем, что под лежачий камень вода не течёт! А истерить и плакать по „ушедшему далёко” – это не наш метод.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4360025.html

Метки: власть, дети, Дума, закон, нго, нко, нпо, общество, паразит, президент, Путин, Россия, экономика

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5 коммент.»

  • 3210 2944
    жора шапов 8 марта 2019 в 10:18 Ссылка
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    Время покажет. Банальность.

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  • 267 233
    елена 8 марта 2019 в 12:32 Ссылка
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    Не верю. Ни на йоту не верю. Сложные комбинации, тайные планы, многоходовые комбинации, а время идет и идет, а посмотришь вокруг….нет слов…. уже не говорю про цены….. не жду ничего хорошего, ни от правительства, ни от президента…. всё, что показывают по телевизору – фарс, шоу, спектакль…

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  • 7917 6021
    Павел 8 марта 2019 в 12:58 Ссылка
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    Театр…
    Вся жизнь – игра…

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  • 2409 1995
    sergej 8 марта 2019 в 13:29 Ссылка
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    Неуважения к власти – это как , без должного почтения … ? И кто определил каким должно быть почтение …. и за что оно должно быть – почтение , за чин или должность …или по делам их судите о них ? Я просто удивлен … Нечто подобное было в императорской Японии .Если же кто проявит неуважение – “в Японии самурай мог снести башку любому простолюдину, кто, как показалось самураю, его неуважительно приветствовал “… У нас еще пока по божески – только штраф , ну или посадят ..
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    И принято 8 марта , когда вся страна празднует …

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