Внутри страны назревают перемены. К лучшему!!?

по мере возможности, обезопасить страну от угрозы внешнего военного нападения, а лишь после этого – делать упор на внутреннюю жизнь страны.



Косвенным показателем грядущих изменений в нашей стране служат ожесточённые судороги либералов и паразитов в некоторых высших властных структурах. Эти особи нутром чуют, что время их безумствования подходит к концу, и что и далее паразитировать на народе будет всё сложнее и безнадёжнее.



Отсюда естественная рефлекторная защита: т.н. закон об ответственности за неуважение к власти.



Как нельзя кстати отыскалась в архиве „ЭиМ” февральская статья А. Леонидова, которую мы поместили под заголовком „Почему марксизм – сферический конь в вакууме?” . Она неплохо иллюстрирует необходимость той стратегии, которой следует президент Путин: сначала,, обезопасить страну от угрозы внешнего военного нападения, а лишь после этого – делать упор на внутреннюю жизнь страны.Косвенным показателем грядущих изменений в нашей стране служат ожесточённые судороги либералов и паразитов в некоторых высших властных структурах. Эти особи нутром чуют, что время их безумствования подходит к концу, и что и далее паразитировать на народе будет всё сложнее и безнадёжнее.Отсюда естественная рефлекторная защитат.н. закон об ответственности за неуважение к власти.



Этим же вызвано и принятие закона о пенсионной реформе – попытка выбить из кресла президента того, кто для указанных выше субъектов представляет опасность. Опасность в виде наложения ответственности за действия на высоких государственных постах.



И как бы обществом ни воспринималась личность председателя нынешнего состава Госдумы В.В. Володина, та публичная выволочка министру экономического развития Орешкину, которую устроил председатель на „Правительственном часе” в высшем законодательном органе России – заслуживает самого пристального внимания. Как показатель начинающегося процесса, долго подготавливаемого и, наконец, запускаемого президентской командой, по ускорению экономического развития как фактора обретения суверенитета; по улучшению, насколько это возможно при капитализме, жизни граждан страны.











Вражеские НГО, НКО и прочие НПО уже серьёзно ограничены в своей свободе гадить внутри России. Кстати, Володин в этом ограничении активно поучаствовал.



Выволочка Орешкину – стартовая точка для улучшения хозяйства страны. Отчётливый знак для всех властных кабинетов: хватит безпредельничать – спрашивать за результаты будем со всех, невзирая на ранг!



Теперь осталось обратить самое пристальное внимание на систему образования с целью восстановления традиции развития у детей творческого, а не потребительского начала. Когда эта перемена будет осуществлена – тогда можно будет говорить о России, как о реально суверенной державе.



И именно в области школьного и детсадовского образования и развития – огромную помощь своим детям и стране в целом могут и должны оказать родители. Через родительские комитеты, общественные объединения, партии, петиции – давить на местную и региональную администрацию с целью изменения в лучшую сторону образовательных программ, возврата воспитательной функции в учебных заведениях.



Мы же все понимаем, что под лежачий камень вода не течёт! А истерить и плакать по „ушедшему далёко” – это не наш метод.

.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4360025.html