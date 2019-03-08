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11 лет в заключении. Алла Бут о муже – По-живому

09:36. 8 марта 2019 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с женой Виктора Бута Аллой Бут.

Фонд помощи Виктору Буту “Дорога домой”:
https://vk.com/club53864161

Содержание беседы:
0:32 Про режим общения Виктора Бута с родственниками
03:41 С чего все началось 11 лет назад?
07:00 В чем обвинили В.Бута?
10:13 Чем занимался В.БУт и какова цель его ареста?
15:40 О знакомстве с Аллой Бут
17:51 Как был воспринят распад СССР В. Бутом?
20:10 Почему В.Бут так упорно отказывается от любых компромиссов?
25:00 Какие методы воздействия применяли америнцы к В. Буту?
27:00 Как помогала Россия во время суда?
30:30 Про содержание в одичной камере в США
35:42 Про аресты по всему миру и сделки с американским правосудием
38:39 Как отражается заключение В. Бута на его семье
48:37 РАЗГОВОР С ВИКТОРОМ БУТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ
55:34 Про фонд А. Бут “Дорога домой”
55:19 Симметричные ответы правильны?
01:03:25 О жизни в американской тюрьме

Поддержать проект “По-живому”:
https://agitblog.ru/donate.html

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1fNdD0C9iEc

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