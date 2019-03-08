11 лет в заключении. Алла Бут о муже – По-живому

Разговор с женой Виктора Бута Аллой Бут.



Фонд помощи Виктору Буту “Дорога домой”:

https://vk.com/club53864161



Содержание беседы:

0:32 Про режим общения Виктора Бута с родственниками

03:41 С чего все началось 11 лет назад?

07:00 В чем обвинили В.Бута?

10:13 Чем занимался В.БУт и какова цель его ареста?

15:40 О знакомстве с Аллой Бут

17:51 Как был воспринят распад СССР В. Бутом?

20:10 Почему В.Бут так упорно отказывается от любых компромиссов?

25:00 Какие методы воздействия применяли америнцы к В. Буту?

27:00 Как помогала Россия во время суда?

30:30 Про содержание в одичной камере в США

35:42 Про аресты по всему миру и сделки с американским правосудием

38:39 Как отражается заключение В. Бута на его семье

48:37 РАЗГОВОР С ВИКТОРОМ БУТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ

55:34 Про фонд А. Бут “Дорога домой”

55:19 Симметричные ответы правильны?

01:03:25 О жизни в американской тюрьме



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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1fNdD0C9iEc