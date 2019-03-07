Ведическая школа Русколани. Светлана Алафинова
Ведическая школа Русколани. Книги детям
Автор-сказительница – Светлана Алафинова
Приобрести книги С. Алафиновой – http://rodovich.org/tag/%D0%90%D0%BB%…
В эфире Светлана Алафинова поделится как к ней пришла мысль написать книгу о ведическом воспитании детей. А было это так…
… В одно прекрасное время, когда я уже дописывала очередную сказочку и не знала о чем писать дальше, муж предложил мне тему Ведичества. Некоторыми днями ранее, то ли во сне, то ли во время практик одной из славянских техник, ему пришли два интересных имени: Бус Белояр и Кудияр. Эти имена не оставляли его в покое до тех пор, пока он не обратился за помощью к интернету, где нашел интересную информацию о том, что люди под этими именами реально существовали…
В моей книге рассказывается о школе, где изучают древнеславянские традиции и умения, которыми когда-то владели наши волхвы и ведуны. Главный герой этой книги – обычный школьник, Кирилл. Засыпая в ночь перед первым сентября, оказывается в другом мире, где он дает согласие на прохождение обучения в необычной школе, называемой Русколанской. С этого момента, каждую ночь, засыпая в нашем мире, он попадал в волшебный мир Русколани, где вскоре после начала обучения стали происходить странные и загадочные события.
Началось все с того, что Кирилл, желая помочь незнакомой девочке, обнаруживает мертвый пятачок леса. Лес этот оказался Заповедным, а в глубине его произрастало Вещее Древо жизни. Из-за своего любопытства, возле Дерева дети натыкаются на огромное скопление змей…
Нашествие змей, причину гибели Заповедного леса, тайну Древа жизни, неизвестная, а главное неизлечимая болезнь, одолевшая их любимого мастера-кудесника… Раскрыть все эти загадки, и не только эти, может то самое Древо жизни, к которому не так-то просто подобраться. Но преодолев все сложности, наши герои находят способ приблизиться к цели….
Алафинова Светлана
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.