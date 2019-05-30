Ведическая школа Русколани. Экспедиция в Навь. Евгений Роденко и Светлана Алафинова. Часть 1

Ведическая школа Русколани. Продолжение



Автор-сказительница – Светлана Алафинова

Часть 2 – https://youtu.be/wO98unMlHjE



В самом начале второй части книги Ведическая школа Русколани, описывается подготовка наших героев для путешествия на уровни Нави. Отроки познают о славянских мирах, изучают кто такие воины-характерники, и какими невероятными способностями и умениями обладали когда-то наши предки. Но это только самое начало опасных, и в то же время загадочных приключений Кирилла и его друзей. На каждом уровне Нави их будут поджидать не просто коварные и сложные встречи, но и гибельные, угрожающие жизни ситуации…

Разоблачение виевича в летнем лагере, получение Заром Цвета папоротника в ночь Ивана Купайлы, неравный бой с вешницами-сороками, спасение вытьянки и побег от гадких беспощадных лобаст, ещё одна неравная схватка, на этот раз с умрунами и упырями, в котором чуть не погибает близкий друг наших героев… А знаете ли вы, кто такой оплетай, который напал на ребят во время их сна, и они буквально чудом остались в живых? И наконец, встреча с самим Индриком-змеем…

Так вот, кто такие: лобасты, их предводительница Медуза, умруны и упыри, оплетаи и аспид, и многие другие, к сожалению далеко не гостеприимные обитатели Нави, а так же, как будет спасен любимый мастер-кудесник Волх и его жена Леля, вы узнаете из второй книги Ведическая школа Русколани.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oNC22V3cnt8