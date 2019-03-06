Главная » Аналитика, Политика, Экономика

Без бомб и средств массового поражения

12:56. 6 марта 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

katasonov4_200_auto.jpg

 
В России по указанию хозяев денег готовятся многотысячные сокращения работников …

Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение. Такие данные приводит Минтруд со ссылкой на сведения служб занятости. Последние получают информацию напрямую от работодателей. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы.

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек. Большая часть из них работает в столице, Санкт-Петербурге или Свердловской области. Основные причины - санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке, полагают эксперты.

По закону работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. При этом ему необходимо предложить работнику альтернативные вакансии в организации. В случае ухода гражданину выплачивается выходное пособие в размере месячной зарплаты. Тот, кто не смог устроиться на новое место в течение последующих двух месяцев, получает в этот период среднемесячный оклад.

Данные Минтруда проанализировал в телефонном интервью «Русской народной линии» д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов:

Ситуация с массовыми сокращениями свидетельствует не о том, что у нас осуществляется недостаточно умелое управление экономикой, а о том, что власть действует в интересах нашего геополитического противника. Фактически во власти находится пятая колонна, а по-русски говоря, предатели, которые иногда осознают, а иногда не очень осознают то, что они творят. Они разрушители, терминаторы, действующие на основании тех указаний, которые поступают от хозяев денег.

Эти указания поступают по разным каналам. Один из каналов - это ежегодные отчеты миссии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Российской Федерации. Эти отчеты становятся директивой для министерств и ведомств Российской Федерации. В качестве примера можно привести ту же самую пенсионную реформу. Если посмотреть документы Международного валютного фонда, а они, слава Богу, не секретные, то все те рекомендации, которые мы услышали в прошлом году, появились в документах миссии Всемирного банка и Международного валютного фонда еще в 2012 году. Так что они просто ретранслируют те команды, которые идут из-за океана.

То же самое можно сказать по поводу так называемых аудиторов. По крайней мере, до недавнего времени, согласно данным депутата Государственной Думы Евгения Алексеевича Федорова, аудирование проводилось компаниями, типа Ernst & Young. Это компании, которые тоже подконтрольны хозяевам денег. А те заключения, которые готовят эти аудиторские компании по результатам проверок наших вроде бы российских министерств и ведомств, потом трансформируются в некие нормативные документы, приказы соответствующих министерств и ведомств.

Поэтому никаких иллюзий не должно быть, что страна управляется извне. Я долго могу перечислять механизмы внешнего управления. Рейтинговые агентства Moody's, Fitch, Stadnard&Poors управляют нашей экономикой. Тот же самый Центральный банк Российской Федерации постоянно ссылается на эти рейтинговые оценки, «обосновывая» решения по ключевой ставке.

К сожалению, мы находимся под внешним управлением, а хозяева денег достаточно откровенно и нагло заявляют о своих долгосрочных планах. В частности, эти долгосрочные планы озвучиваются через Римский клуб. Целый ряд докладов Римского клуба говорит о том, что на планете слишком много людей - 7,5  млрд. человек. Должен остаться один миллиард, и поэтому нет никаких иллюзий, что в России просто происходит зачистка территории, тихий, мягкий геноцид без бомб и средств массового поражения. Но это происходит. Поэтому все надо называть своими именами и не заниматься обманом и самообманом.

 

Источник: http://ruskline.ru/news_rl/2019/03/01/tihij_genocid_bez_bomb_i_sredstv_massovogo_porazheniya/

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Геофизическое оружие
...жизнь, возможно, навсегда. Без консультирования любых других человеческих ...взорвали три стомегатонных атомных бомбы в стратосфере и пропороли...силу, испытание этого нового средства массового поражения закончится планетарной экологической катастрофой....
«Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину
...общества. В качестве главного средства массового поражения агрессор применяет против нас ...достаточно твёрдого отпора. Следовательно, бомба под российскую государственность уже ... бесполезной тратой сил и средств без радикального идеологического и духовно...
«Удачная миссия»: зачем США сбросили сверхмощную бомбу на Афганистан
...масса других средств ведения вооруженной борьбы, например, бетонобойные бомбы, способные ...оружия массового поражения Пол Уокер, использование США наиболее мощной неядерной бомбы ... «матери всех бомб» преувеличены. «Это оружие без того глубокого эффекта...
Введение в проблему Государственной идеологии России
...сегодня мы видим, что без «встряски», точнее – без решительной и жёсткой защиты... чьи… Вот где – реальная бомба, которая заложена в самый фундамент... применением ядерного оружия и других средств массового поражения, коллапса, из которого человечество (...
«Наташа массового поражения»: какие «клички» дают российскому оружию (ФОТО)
... образцов вооружений их создатели называли без какой-либо логики, руководствуясь, ... «Аистенок» и советская тактическая атомная бомба «Наташа». «Хулиган» и «Рукавица» Естественно... на Чёрном море испытывают новое средство против GPS, — австрийские СМИ Литерой...
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
... везде. ….   Преступление без наказания ... Ю.Селиванов Показать...так называемые мировые средства массовой информации радостно оповещают... насыщении города зажигательными бомбами (в отдельных случаях... «уничтожения незаконного оружия массового поражения» и т. д....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>