Без бомб и средств массового поражения

В России по указанию хозяев денег готовятся многотысячные сокращения работников …

Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение. Такие данные приводит Минтруд со ссылкой на сведения служб занятости. Последние получают информацию напрямую от работодателей. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы.

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек. Большая часть из них работает в столице, Санкт-Петербурге или Свердловской области. Основные причины - санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке, полагают эксперты.

По закону работодатель обязан предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. При этом ему необходимо предложить работнику альтернативные вакансии в организации. В случае ухода гражданину выплачивается выходное пособие в размере месячной зарплаты. Тот, кто не смог устроиться на новое место в течение последующих двух месяцев, получает в этот период среднемесячный оклад.

Данные Минтруда проанализировал в телефонном интервью «Русской народной линии» д.э.н., профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов:

Ситуация с массовыми сокращениями свидетельствует не о том, что у нас осуществляется недостаточно умелое управление экономикой, а о том, что власть действует в интересах нашего геополитического противника. Фактически во власти находится пятая колонна, а по-русски говоря, предатели, которые иногда осознают, а иногда не очень осознают то, что они творят. Они разрушители, терминаторы, действующие на основании тех указаний, которые поступают от хозяев денег.

Эти указания поступают по разным каналам. Один из каналов - это ежегодные отчеты миссии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Российской Федерации. Эти отчеты становятся директивой для министерств и ведомств Российской Федерации. В качестве примера можно привести ту же самую пенсионную реформу. Если посмотреть документы Международного валютного фонда, а они, слава Богу, не секретные, то все те рекомендации, которые мы услышали в прошлом году, появились в документах миссии Всемирного банка и Международного валютного фонда еще в 2012 году. Так что они просто ретранслируют те команды, которые идут из-за океана.

То же самое можно сказать по поводу так называемых аудиторов. По крайней мере, до недавнего времени, согласно данным депутата Государственной Думы Евгения Алексеевича Федорова, аудирование проводилось компаниями, типа Ernst & Young. Это компании, которые тоже подконтрольны хозяевам денег. А те заключения, которые готовят эти аудиторские компании по результатам проверок наших вроде бы российских министерств и ведомств, потом трансформируются в некие нормативные документы, приказы соответствующих министерств и ведомств.

Поэтому никаких иллюзий не должно быть, что страна управляется извне. Я долго могу перечислять механизмы внешнего управления. Рейтинговые агентства Moody's, Fitch, Stadnard&Poors управляют нашей экономикой. Тот же самый Центральный банк Российской Федерации постоянно ссылается на эти рейтинговые оценки, «обосновывая» решения по ключевой ставке.

К сожалению, мы находимся под внешним управлением, а хозяева денег достаточно откровенно и нагло заявляют о своих долгосрочных планах. В частности, эти долгосрочные планы озвучиваются через Римский клуб. Целый ряд докладов Римского клуба говорит о том, что на планете слишком много людей - 7,5 млрд. человек. Должен остаться один миллиард, и поэтому нет никаких иллюзий, что в России просто происходит зачистка территории, тихий, мягкий геноцид без бомб и средств массового поражения. Но это происходит. Поэтому все надо называть своими именами и не заниматься обманом и самообманом.