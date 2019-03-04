Жертва скотобазы
16:17. 4 марта 2019 Просмотров - 356 13 коммент. Опубликовал: feedmatic
Эффективный глава департамента в Роскосмосе пал жертвой "хрущевок".
Комиссия по этике Госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать дочерней организации ФГУП «Агат» уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет. Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания. При этом обращаем внимание на то, что речь идёт о сотруднике одной из дочерних организаций Роскосмоса, а не о самой Госкорпорации, на что ошибочно указали некоторые СМИ.
https://www.roscosmos.ru/26163/ – цинк
Отрыв от народа и падение.
Хотя, весьма вероятно, персонаж может снова вплыть где-то на тепленком местечке в другой гос.корпорации.
Разумеется, скотами являются в первую очередь не жители "хрущевок", живущие там в силу невозможности сменить жилье, а подобная "белая кость", которая искренне поверила в то, что она лучше других. Революция 1917 года их на длительное время отучила от подобных мыслей (во всяком случае от публичного их декларирования), но по мере развития капитализма в России, народ все чаще удостаивается возможности услышать о сокровенных чаяниях "новых хозяев жизни".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4818070.html
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Брахманище…а как забанить твое творение-робота?Ты давайка с небес спускайся.Зачем нам эта информация.На ЯП своих дебилов хватает.
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Это очень важная новость, не нужно плевать в народ. Если плюнешь — народ утрётся, но если народ плюнет — утонешь. Эта новость — иллюстрация.
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Вы не меняетесь.Утонешь пишется с мягким знаком на конце.Серому-подарок.
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Уважаемый Ъ, благодарю за замечание, опечатка исправлена.
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Поддерживаю. Кох, Чубайс, ещё кто-то. Затихло. Потом толпа баб-чиновниц из Самары, Саратова, ЕкБ, Владимира, Нижнего…
Теперь какой-то “противный” нарисовался.
Не пропадёт он, это точно. Единомышленники приютят.
А вот обнародовать информацию про таких новоявленных деятелей голубых кровей надо обязательно, чтобы довели до них своё мнение все желающие.
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Знаешь …почти 8 лет прошло.Ты меня не банишь.Знай…я никого так не уважал,как Антареса.Он тебя,Ивановича,всех вас под одну гребенку вез.Ты до сих пор делаешь ошибки в словах.Ты-гуру.Тебя в ж.пу целуют.Никакой ответственности.Утонеш.Вырвет меня сейчас.
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Нет, правильно “приземлили” ваше благородие. Не выдержал “медные трубы”. Подкачал! Пусть еще в хрущёвке поживёт – от туда виднее.
“Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра — крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках.
Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться: дескать, я — тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И снимать на карточку мутно, не в фокусе!” (“Монтёр”. М.Зощенко)
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Б.лу непонятно,но глубокомысленно…Вы в Германии живете,значит умный.Пусть для немцев вы-плохой,а для нас вы-эмигрант.Родной человек.Скоро тут на Родине начнутся процессы…Вы не приезжайте.Вас-убьют..
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Он-то может хоть и в Неметчине проживает, да вот с Русской литературой несколько знаком. В отличии от. Кстати, а Вы случаем не булкохруст ли “голубых” кровей, как персонаж из скотобазы?
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От чего Бабурушка…Говори полным голосом,ты же-человек.Ты можешь крикнуть.Но не у себя там,а у нас в беспределе.Кричи полной грудью.Приезжай домой и кричи…Тут тебя все поймут.Педерастию оставь дома,у нас этого не любят.
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Знаете чо…люди под немецким флагом.Я-не тупой.Все перепрорверяю.Я был на ваших ублюдочных сайтах.Вы там ,с.ки,делите.Русак и немец.Это здесь у вас свинячье рыло чистое.На ЯП..Я вас скотов и там убивал,и здесь не пощажу.Маленькая русская немецкость.Нах…пошли..Вы не братья.
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Админушка…Я перевозил их всех.Русских немцев.Ты проверь..Там русский и житель Буркина-Фасо,ничем не отличаются.Хоть ты о лампочках общайся,хоть о Путине.”Русские немцы”-это приговор.Я таких самонадеяных тварей не видел никогда.Абсолютно тупой организм,который придумал себе погоняло…НЕМЕЦ.И этот организм там живет…Рожает детей.И мне говорит что он более качественный,чем я,потому что -русский.Я умнее,я убить могу быстрее это чмо…но злит.Бань меня,но я так думаю..,
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Однако, свиду нормальный человек, так поднялся, что даже не заметил как опустился. Зеленая дорога, успешная карьера, демон полдня, слова не достойные достойного человека. После слова дело, а какие могут быть дела при таких словах.