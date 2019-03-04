Человек, который мог разгромить НАТО

Не в пользу Москвы сыграла и пауза с публичным изложением свой версии. Лишь 9 сентября, через восемь дней после гибели «Боинга», в Москве прошла пресс-конференция, на которой были представлены данные советской стороны. Защищать позицию СССР было поручено начальнику Генштаба маршалу Николаю Огаркову.

В сентябре 1983 года в воздушном пространстве СССР советским перехватчиком будет сбит южнокорейский «Боинг». Все обстоятельства происшедшего станут известны спустя лишь десять лет. А тогда, в 1983 году, инцидент стал поводом для раскручивания антисоветской истерии во всем мире. Советский Союз обвиняли в умышленном уничтожении пассажирского самолета.



Широкая публика узнала и запомнила Николая Васильевича Огаркова именно благодаря тому выступлению. А поскольку к советской версии иностранные журналисты отнеслись скептически, то на маршала немедленно повесили ярлык обманщика и фальсификатора.

Во времена развала СССР этот тренд подхватили новоявленные отечественные либералы. Лишь позже станет ясно, что у советских военных были все основания действительно считать «Боинг» самолетом-разведчиком, и Огарков, излагая позицию Советского Союза в сентябре 1983 года, не кривил душой.

Зарубежные военные эксперты, впрочем, вспоминают Николая Огаркова не из-за истории с «Боингом», а благодаря «доктрине Огаркова». Доктрине, которая, став известной на Западе, произвела настоящий шок. Методы, предлагавшиеся советским начальником Генштаба, позволяли вооруженным силам Варшавского Договора в считанные дни разгромить и нейтрализовать европейскую группировку НАТО без применения ядерного оружия.

Крестьянский сын Коля Огарков появился на свет в Тверской губернии в октябре 1917 года, за считанные дни до Октябрьской революции в Петрограде. И не думалось родителям мальчишки, что выстрел «Авроры» открыл дорогу их Николаю к погонам маршала.

Впрочем, до этого было еще очень далеко. Сельская школа, работа счетоводом, рабфак, поступление в Московский инженерно-строительный институт. И, наконец, призыв в 1938 году в ряды Красной Армии, изменивший жизнь Николая Огаркова.

Он был зачислен на 2-й курс Военно-инженерно академии, которую окончил в 1941 году. Войну военинженер 3-го рана Огарков встретил на строительстве укреплённого района у реки Ломжа в должности полкового инженера 1-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии.

Дороги войны провели военного инженера от болот Карелии до окрестностей Вены. 11 апреля 1945 года во время боя подполковник Огарков, руководя сапёрными подразделениями, был ранен и окончание войны встретил в госпитале.

Дальше была служба в мирное время, учеба на оперативно-инженерном факультете Военно-инженерной академии, звание генерал-майора и снова учеба — на сей раз в Военной академии Генштаба.

По ступеням военной лестницы генерал Огарков в 1968-м году добрался до поста 1-го заместителя начальника Генштаба. В этой должности он, в частности, занимался вопросами подготовки советско-американских соглашений по ограничению стратегических вооружений.

В 1970-х годах советское руководство все чаще задумывалось над тем, что огромная армия и постоянный рост оборонных расходов становятся для страны все более тяжелым грузом. Требовались новые идеи, которыми и отличался Огарков. В январе 1977 года он был назначен начальником советского Генштаба, а спустя несколько дней ему было присвоено званием «Маршал Советского Союза».

Если изложить концепцию Огаркова простыми словами, то советский военачальник полагал необязательным и даже бессмысленным дальнейшее наращивание количества живой силы и военной техники.

По его мнению, будущее было за хорошо подготовленными мобильными силами, готовыми к немедленной переброске на любое направление.

Военная техника, согласно замыслам маршала, должна быть высокоэффективной. Условно говоря, один оснащенный по последнему слову танк может заменить десятки своих устаревших собратьев.

Дать преимущество в войне, согласно Огаркову, могут высокоточные неядерные виды вооружений, современные системы связи, а также автоматизированные системы управления войсками.

В 1981 году идеи начальника Генштаба были опробованы в ходе учений «Запад-81». Это были одни из крупнейших учений в истории Вооруженных Сил СССР и армий стран Варшавского Договора.

В странах НАТО, хотя внимательно следили за происходящим, не могли оценить в полной мере того, что происходило. Когда после окончания «Холодной войны» материалы советских военных станут доступны западным экспертам, те будут потрясены. Те виды вооружений и методы ведения войны, которые в США и НАТО возьмут в конце XX — начале XXI века, успешно обкатывались на советских маневрах в 1981 году.

Западные аналитики считают, что «доктрина Огаркова», будь она реализована в полной мере, давала бы решающее преимущество силам Варшавского Договора над войсками НАТО в Европе. В случае военного столкновения НАТО ждал полный разгром в считанные дни, причем без применения ядерных сил и превращения Европы в «радиоактивный пепел». Концепция «ограниченной войны», которой бредили в Пентагоне, в версии Огаркова выглядела просто устрашающе.

Но в СССР у начальника Генштаба оказалось немало влиятельных противников. Новая концепция грозила лишить оборонный комплекс больших денег, а многие генералы могли оказаться без работы. Кому-то просто были не по душе мудреные выкладки Огаркова, его автоматизированные системы управления.

Сильно повлиял на позиции начальника Генштаба конфликт с Политбюро в 1979 году. Маршал Огарков был резко против ввода войск в Афганистан, говоря о том, что шансы «увязнуть» в этом конфликте слишком велики. К тому же Огаркова начали хвалить на Западе. В ряде изданий появлялись материалы о нем как о «восходящем военном гении». Подобные провокации принесли свои плоды.

Осенью 1984 года Николая Огаркова понизили в должности, назначив Главнокомандующим войсками Западного направления. Летом 1988 года 70-летнего маршала отправили на покой в рамках устроенной Горбачевым «чистки» Вооруженных Сил. Дело было вовсе не в омоложении — советский лидер опасался влиятельных военных, которые противились устроенному Михаилом Сергеевичем «одностороннему разоружению».

В последние годы жизни Огарков был советником при Минобороны России. Каково ему было видеть, как на глазах разваливается все, чему он посвятил себя, одному богу известно.

Николая Васильевича Огаркова не стало 23 января 1994 года. В ту пору его кончина в СМИ была отмечена буквально парой строк.

Даже сегодня о «доктрине Огаркова» на Западе говорят и пишут больше, чем в России. Воистину, нет пророка в своем отечестве.

В феврале 2018 год министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что основные залы здания Национального центра управления обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в честь великих военачальников.

Наравне с залами Суворова, Ушакова, Кутузова, Жукова теперь существует и зал Николая Огаркова.



Андрей Сидорчик

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