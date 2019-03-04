Человек, который мог разгромить НАТО
В сентябре 1983 года в воздушном пространстве СССР советским перехватчиком будет сбит южнокорейский «Боинг». Все обстоятельства происшедшего станут известны спустя лишь десять лет.
А тогда, в 1983 году, инцидент стал поводом для раскручивания антисоветской истерии во всем мире. Советский Союз обвиняли в умышленном уничтожении пассажирского самолета.
Не в пользу Москвы сыграла и пауза с публичным изложением свой версии. Лишь 9 сентября, через восемь дней после гибели «Боинга», в Москве прошла пресс-конференция, на которой были представлены данные советской стороны. Защищать позицию СССР было поручено начальнику Генштаба маршалу Николаю Огаркову.
Широкая публика узнала и запомнила Николая Васильевича Огаркова именно благодаря тому выступлению. А поскольку к советской версии иностранные журналисты отнеслись скептически, то на маршала немедленно повесили ярлык обманщика и фальсификатора.
Во времена развала СССР этот тренд подхватили новоявленные отечественные либералы. Лишь позже станет ясно, что у советских военных были все основания действительно считать «Боинг» самолетом-разведчиком, и Огарков, излагая позицию Советского Союза в сентябре 1983 года, не кривил душой.
Зарубежные военные эксперты, впрочем, вспоминают Николая Огаркова не из-за истории с «Боингом», а благодаря «доктрине Огаркова». Доктрине, которая, став известной на Западе, произвела настоящий шок. Методы, предлагавшиеся советским начальником Генштаба, позволяли вооруженным силам Варшавского Договора в считанные дни разгромить и нейтрализовать европейскую группировку НАТО без применения ядерного оружия.Карьера крестьянского сына
Крестьянский сын Коля Огарков появился на свет в Тверской губернии в октябре 1917 года, за считанные дни до Октябрьской революции в Петрограде. И не думалось родителям мальчишки, что выстрел «Авроры» открыл дорогу их Николаю к погонам маршала.
Впрочем, до этого было еще очень далеко. Сельская школа, работа счетоводом, рабфак, поступление в Московский инженерно-строительный институт. И, наконец, призыв в 1938 году в ряды Красной Армии, изменивший жизнь Николая Огаркова.
Он был зачислен на 2-й курс Военно-инженерно академии, которую окончил в 1941 году. Войну военинженер 3-го рана Огарков встретил на строительстве укреплённого района у реки Ломжа в должности полкового инженера 1-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии.
Дороги войны провели военного инженера от болот Карелии до окрестностей Вены. 11 апреля 1945 года во время боя подполковник Огарков, руководя сапёрными подразделениями, был ранен и окончание войны встретил в госпитале.
Дальше была служба в мирное время, учеба на оперативно-инженерном факультете Военно-инженерной академии, звание генерал-майора и снова учеба — на сей раз в Военной академии Генштаба.
По ступеням военной лестницы генерал Огарков в 1968-м году добрался до поста 1-го заместителя начальника Генштаба. В этой должности он, в частности, занимался вопросами подготовки советско-американских соглашений по ограничению стратегических вооружений.Война нового времени
В 1970-х годах советское руководство все чаще задумывалось над тем, что огромная армия и постоянный рост оборонных расходов становятся для страны все более тяжелым грузом. Требовались новые идеи, которыми и отличался Огарков. В январе 1977 года он был назначен начальником советского Генштаба, а спустя несколько дней ему было присвоено званием «Маршал Советского Союза».
Если изложить концепцию Огаркова простыми словами, то советский военачальник полагал необязательным и даже бессмысленным дальнейшее наращивание количества живой силы и военной техники.
По его мнению, будущее было за хорошо подготовленными мобильными силами, готовыми к немедленной переброске на любое направление.
Военная техника, согласно замыслам маршала, должна быть высокоэффективной. Условно говоря, один оснащенный по последнему слову танк может заменить десятки своих устаревших собратьев.
Дать преимущество в войне, согласно Огаркову, могут высокоточные неядерные виды вооружений, современные системы связи, а также автоматизированные системы управления войсками.«Запад-81»
В 1981 году идеи начальника Генштаба были опробованы в ходе учений «Запад-81». Это были одни из крупнейших учений в истории Вооруженных Сил СССР и армий стран Варшавского Договора.
В странах НАТО, хотя внимательно следили за происходящим, не могли оценить в полной мере того, что происходило. Когда после окончания «Холодной войны» материалы советских военных станут доступны западным экспертам, те будут потрясены. Те виды вооружений и методы ведения войны, которые в США и НАТО возьмут в конце XX — начале XXI века, успешно обкатывались на советских маневрах в 1981 году.
Западные аналитики считают, что «доктрина Огаркова», будь она реализована в полной мере, давала бы решающее преимущество силам Варшавского Договора над войсками НАТО в Европе. В случае военного столкновения НАТО ждал полный разгром в считанные дни, причем без применения ядерных сил и превращения Европы в «радиоактивный пепел». Концепция «ограниченной войны», которой бредили в Пентагоне, в версии Огаркова выглядела просто устрашающе.Неудобный для многих
Но в СССР у начальника Генштаба оказалось немало влиятельных противников. Новая концепция грозила лишить оборонный комплекс больших денег, а многие генералы могли оказаться без работы. Кому-то просто были не по душе мудреные выкладки Огаркова, его автоматизированные системы управления.
Сильно повлиял на позиции начальника Генштаба конфликт с Политбюро в 1979 году. Маршал Огарков был резко против ввода войск в Афганистан, говоря о том, что шансы «увязнуть» в этом конфликте слишком велики. К тому же Огаркова начали хвалить на Западе. В ряде изданий появлялись материалы о нем как о «восходящем военном гении». Подобные провокации принесли свои плоды.
Осенью 1984 года Николая Огаркова понизили в должности, назначив Главнокомандующим войсками Западного направления. Летом 1988 года 70-летнего маршала отправили на покой в рамках устроенной Горбачевым «чистки» Вооруженных Сил. Дело было вовсе не в омоложении — советский лидер опасался влиятельных военных, которые противились устроенному Михаилом Сергеевичем «одностороннему разоружению».
В последние годы жизни Огарков был советником при Минобороны России. Каково ему было видеть, как на глазах разваливается все, чему он посвятил себя, одному богу известно.Зал Огаркова рядом с залами Суворова и Жукова
Николая Васильевича Огаркова не стало 23 января 1994 года. В ту пору его кончина в СМИ была отмечена буквально парой строк.
Даже сегодня о «доктрине Огаркова» на Западе говорят и пишут больше, чем в России. Воистину, нет пророка в своем отечестве.
В феврале 2018 год министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что основные залы здания Национального центра управления обороной России в Москве на Фрунзенской набережной названы в честь великих военачальников.
Наравне с залами Суворова, Ушакова, Кутузова, Жукова теперь существует и зал Николая Огаркова.
Андрей Сидорчик
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