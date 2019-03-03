США – спонсор мирового насилия
США давно прославились разжиганием войн в различных точках мира. За последние несколько лет, количество конфликтных регион только увеличивается и все это не без участия американцев. Исторически известно, что США прибегают к фальшивой финансовой помощи для свержения правительств других стран. Эта фиктивная финансовая помощь приблизилась и к Венесуэле. США не хотят помогать ни экономически, ни финансово, не хотят помогать провизией, медикаментами или коммерчески. 23 февраля весь мир увидел, что они доставили в Венесуэлу инструменты насилия, а не помощи.
Венесуэла – одна из тех стран мира, которые наиболее явно пострадали от политики санкций со стороны США. В отличие от государств Ближнего Востока и Северной Африки, США не решились на прямую военную агрессию против Венесуэлы – все же это слишком близко от самих Штатов, да и другие латиноамериканские страны и многомиллионная диаспора не поймут. Но экономически Вашингтон душит Венесуэлу уже очень долго.
Гуманитарная помощь Венесуэле из США — не более чем фарс, организованный Вашингтоном для свержения режима в Боливарианской Республике. Венесуэльская оппозиция хочет, чтобы другие страны, в первую очередь Соединённые Штаты, привели её к власти. На самом деле США проводят грабительскую политику, присваивая себе активы Венесуэлы и тем самым попирая законные интересы страны.
Венесуэльская оппозиция – это марионетки США. Приход их к власти в стране не только вырвет Венесуэлу из орбиты влияния России, но и положит конец социалистическому курсу страны. Вслед за либералами в правительстве, в Венесуэлу придут американские корпорации, которые продолжат безжалостно эксплуатировать недра страны – только в интересах не венесуэльцев и даже не венесуэльского государства, а ради собственной прибыли.
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“США не хотят помогать ни экономически, ни финансово, не хотят помогать провизией, медикаментами или коммерчески”
А какой смысл помогать Мадуре, который всё разворовал? Пусть Путин своему другу помогает.
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врёшь. тебе в ад пора.
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Женщина, отвечай аргументированно.
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США – это просто дубинка, с помощью которой кое-кто стремится к мировому господству… Это те, о ком сказано в их “святых писаниях”, в угоду им не признанных экстремистскими:
4 Слушай, народ Израиля! Господь – Бог наш, Господь – един!
5 Люби Господа всем сердцем своим, всей душой своей и всей силой своей
6 и всегда помни заповеди, которые я сегодня даю тебе!
7 Внушай их своим детям и говори об этих законах, и сидя у себя дома, и идя по дороге, и когда ложишься, и когда встаёшь.
8 Привяжи их в напоминание на руку и носи их на лбу,
9 запиши на косяке двери своего дома и на воротах.
10 Господь, Бог твой, дал обещание твоим предкам, Аврааму, Исааку и Иакову, что отдаст тебе эту землю и великие, богатые города, которые ты не строил.
11 Господь даст тебе дома, полные добра, которым не ты их наполнил, даст тебе колодцы, которые не ты вырыл, даст тебе виноградники и оливковые деревья, которые не ты посадил, и будет у тебя вдоволь еды.
12 Но смотри, не забывай Господа! Вы были рабами в Египте, но Господь вывел вас из земли Египетской…
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И везде ударной силой по дестабилизации обстановки в любом регионе выступают представители “самой миролюбивой религии”. Наверное это не самая мирна религия, раз она за деньги воюет против большей части мира и пытается навязать оружием и террором своё мировоззрение… И ещё удивляет: платят за террор американские евреи, а исполняют заказ их вечные враги мусульмане. Воистину, чудны твои дела Господи.