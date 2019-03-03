США – спонсор мирового насилия

США давно прославились разжиганием войн в различных точках мира. За последние несколько лет, количество конфликтных регион только увеличивается и все это не без участия американцев. Исторически известно, что США прибегают к фальшивой финансовой помощи для свержения правительств других стран. Эта фиктивная финансовая помощь приблизилась и к Венесуэле. США не хотят помогать ни экономически, ни финансово, не хотят помогать провизией, медикаментами или коммерчески. 23 февраля весь мир увидел, что они доставили в Венесуэлу инструменты насилия, а не помощи.

Венесуэла – одна из тех стран мира, которые наиболее явно пострадали от политики санкций со стороны США. В отличие от государств Ближнего Востока и Северной Африки, США не решились на прямую военную агрессию против Венесуэлы – все же это слишком близко от самих Штатов, да и другие латиноамериканские страны и многомиллионная диаспора не поймут. Но экономически Вашингтон душит Венесуэлу уже очень долго.

Гуманитарная помощь Венесуэле из США — не более чем фарс, организованный Вашингтоном для свержения режима в Боливарианской Республике. Венесуэльская оппозиция хочет, чтобы другие страны, в первую очередь Соединённые Штаты, привели её к власти. На самом деле США проводят грабительскую политику, присваивая себе активы Венесуэлы и тем самым попирая законные интересы страны.

Венесуэльская оппозиция – это марионетки США. Приход их к власти в стране не только вырвет Венесуэлу из орбиты влияния России, но и положит конец социалистическому курсу страны. Вслед за либералами в правительстве, в Венесуэлу придут американские корпорации, которые продолжат безжалостно эксплуатировать недра страны – только в интересах не венесуэльцев и даже не венесуэльского государства, а ради собственной прибыли.