Командующий ВМС НАТО: Я уверен, что мы не будем воевать с русскими (ВИДЕО)

В интервью грузинской телекомпании «Starvision» командующий военно-морскими силами НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон рассказал об опасности новой «холодной войны», интересах НАТО в Черноморском регионе и заявил, что Альянс не станет воевать с Россией.

— Вы служите во флоте с 1985 года и хорошо помните период «холодной войны» и напряжение между странами в то время. Вы согласны с тем, что сейчас идет новая «холодная война»?

— Я думаю, что все гораздо сложнее. Это было бы крайне опасно, если бы мы пришли к выводу, что мы снова находимся в состоянии «холодной войны». Я думаю, что мы живем в период конкуренции и соревнования.

Различные события имеют место: государства конкурируют за территории, ресурсы, власть.

— В 2018 году генеральный секретарь НАТО Столтенберг не согласился с термином «холодная война» для описания нынешних вызовов глобальной безопасности. Он также заявил, что не видит непосредственных угроз безопасности для стран Альянса со стороны России. Если это так, как бы вы объяснили постоянно растущее количество кораблей НАТО в Черноморском регионе?

— Я считаю, что мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в регионе. Мы также заинтересованы в поддержании баланса сил в регионе.

Я уверен, что мы не будем воевать с русскими.

И я точно очень надеюсь, что весь этот период целого ряда негативных событий не вынудит нас воевать с Россией. Мы видим различные вещи, которые они делают и которые для нас крайне чувствительны. В моей стране, в Великобритании, была осуществлена атака на нашу землю — атака в Солсбери, когда с помощью отравляющего реагента были убиты люди. Для нас это неприемлемо.

Так что мы переживаем новый период нестабильности. Я считаю, что мы, как военноначальники, а не политики, должны быть очень прямыми и честными с населением и помогать нашим политикам понять, что происходит.



На фото: Клайв Джонстон

— Недавно президент Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на страны НАТО. Вы воспринимаете это заявление как непосредственную угрозу Альянсу?

— Президент Путин использует прессу как оружие. Заявления, привлекающие внимание людей, у него получаются очень хорошо. Я думаю, что он делает именно это. Чувствуем ли мы большую угрозу? Нет. Нравится ли нам наличие у России ракетных систем и их размещение? Нет. Конечно, нет. Поэтому страны НАТО предпринимают различные шаги.

— Могли бы вы назвать какие-то конкретные шаги, которые НАТО делает или планирует сделать после этого заявления для обеспечения глобальной безопасности и безопасности в Черноморском регионе?

— Я думаю, что люди должны осознать, что НАТО развивается быстрее и эффективнее, чем любая другая организация, которую я когда-либо видел. Можно говорить, что Альянс замешкался или был слишком сконцентрирован на Афганистане и Ираке, сосредоточив внимание на другой части планеты.

Но в последние 5-10 лет альянс НАТО с огромной скоростью работал над новой стратегией. Это радикально новая, совсем иная стратегия, где найден новый нарратив для членов Альянса.

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И главнокомандующий НАТО генерал Скапаротти требует от своих командиров высокого профессионализма на каждом этапе.

— Могли бы вы назвать несколько главных шагов Альянса в Черноморском регионе в сотрудничестве с Грузией и Украиной?

— Мы признаем, что никогда не будем бороться за Черное море, даже если бы мы хотели. Но мы хотим отслеживать все происходящее в этом регионе путем постоянного присутствия. Поэтому мы внимательно следим за размещением наших кораблей, как с точки зрения НАТО, так и с точки зрения государств.

Так что наши силы постоянно присутствуют в регионе. Они будут заходить в Грузию и принимать участие в совместных учениях с береговой охраной. И в то же время мы делаем гораздо более четкий посыл, как на уровне государств, так и на уровне Альянса.

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