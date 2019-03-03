Как фальшевики за Россию воевали

Недалеко от Нарьян-Мара, который, как пелось в хорошей песне, «у Печоры у реки, где живут оленеводы», на территории Ненецкого АО Архангельской области располагается Харьягинское нефтяное месторождение, чьи подземные кладовые хранят около 160 млн. тонн нефти.



В декабре 1995 года применительно к Харьягинскому месторождению было подписано так называемое СРП – Соглашение о разделе продукции.



Согласно его условиям ДЕВЯНОСТО процентов продукции уходило за рубеж. 50% забирала французская Total, ещё 40% StatoilHydro из Норвегии, а российской «Ненецкой НК» оставалось всего 10%.



Кто забыл, я напомню, что так по версии российских либералов и всех ностальгирующих по «святым 90-ым» выглядела настоящая независимость и интеграция в свободный западный мир. Соглашение было подписано в 1995 году и официально вступило в силу 1 января 1999 года сроком на 33 года.

Перчинку в тортик добавляет тот исторический факт, что убийственно кабальное СРП через Госдуму в одно чтение в 1995 году протащил Юрий Болдырев, пламенный коммунист и позднее доверенное лицо некоего магната с запахом клубники. Вся эта нежно-алая петушарня который год яростно борется с буржуазно-олигархическим режимом Путина и надрывно страдает по нищей Россиюшке, которую годами обворовывает бездушная клика и гэбня.

А теперь факт, про который вам никогда не расскажет Костик Сёмин и «Вестник дури» – французы и норвеги ровно 10 лет беспрепятственно выкачивали из наших недр нефть, получая прибыли и наращивая бюджеты. А в 2009 году по требованию тирана Путина правительство подписало постановление № 1031-р, в котором обязало пересмотреть СРП.



В результате Total продала российской «Зарубежнефти» свою 20% долю и отказалась от прав оператора, причём подписание соглашения произошло прямо в Париже во время визита Его Темнейшества.



С 1 августа 2016 года доли участников распределились следующим образом.

Россия:

АО «Зарубежнефть» — 20%;

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (оператор) — 20%;

АО «Ненецкая нефтяная компания» — 10%

Иностранцы:

StatOil Sverige— 30%;

«Total Разведка Разработка Россия» — 20%,

То есть на сегодняшний день ситуация уже 50/50. Это, конечно, ещё далеко не победа, но тут очень радует, что и нынешние фальшевики больше не имеют былой власти и своими кривыми липкими ручонками больше ничего не продадут за бесценок.



Сергей Савчук

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4353113.html