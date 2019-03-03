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Как фальшевики за Россию воевали

20:54. 3 марта 2019 Просмотров - 189 9 коммент. Опубликовал:
Недалеко от Нарьян-Мара, который, как пелось в хорошей песне, «у Печоры у реки, где живут оленеводы», на территории Ненецкого АО Архангельской области располагается Харьягинское нефтяное месторождение, чьи подземные кладовые хранят около 160 млн. тонн нефти.

В декабре 1995 года применительно к Харьягинскому месторождению было подписано так называемое СРП – Соглашение о разделе продукции.

Согласно его условиям ДЕВЯНОСТО процентов продукции уходило за рубеж. 50% забирала французская Total, ещё 40% StatoilHydro из Норвегии, а российской «Ненецкой НК» оставалось всего 10%.

Кто забыл, я напомню, что так по версии российских либералов и всех ностальгирующих по «святым 90-ым» выглядела настоящая независимость и интеграция в свободный западный мир. Соглашение было подписано в 1995 году и официально вступило в силу 1 января 1999 года сроком на 33 года.


Перчинку в тортик добавляет тот исторический факт, что убийственно кабальное СРП через Госдуму в одно чтение в 1995 году протащил Юрий Болдырев, пламенный коммунист и позднее доверенное лицо некоего магната с запахом клубники. Вся эта нежно-алая петушарня который год яростно борется с буржуазно-олигархическим режимом Путина и надрывно страдает по нищей Россиюшке, которую годами обворовывает бездушная клика и гэбня.

А теперь факт, про который вам никогда не расскажет Костик Сёмин и «Вестник дури» – французы и норвеги ровно 10 лет беспрепятственно выкачивали из наших недр нефть, получая прибыли и наращивая бюджеты. А в 2009 году по требованию тирана Путина правительство подписало постановление № 1031-р, в котором обязало пересмотреть СРП.

В результате Total продала российской «Зарубежнефти» свою 20% долю и отказалась от прав оператора, причём подписание соглашения произошло прямо в Париже во время визита Его Темнейшества.

С 1 августа 2016 года доли участников распределились следующим образом.

Россия:
АО «Зарубежнефть» — 20%;
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (оператор) — 20%;
АО «Ненецкая нефтяная компания» — 10%

Иностранцы:
StatOil Sverige— 30%;
«Total Разведка Разработка Россия» — 20%,

То есть на сегодняшний день ситуация уже 50/50. Это, конечно, ещё далеко не победа, но тут очень радует, что и нынешние фальшевики больше не имеют былой власти и своими кривыми липкими ручонками больше ничего не продадут за бесценок.


Сергей Савчук

***


Источник.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4353113.html

Метки: Болдырев, власть, либералы, Путин, Россия, сёмин, срп

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9 коммент.»

  • 87 19
    Vselenov 3 марта 2019 в 21:25 Ссылка
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    Фальшивики это ваша компания с Зюгановым и Грудининым. Фальшивая оппозиция.

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  • 20864 10158
    Ursus 3 марта 2019 в 21:39 Ссылка
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    нежно-алая петушарня? )

    Админ, а я могу такую лексику использовать? Или токо твоему робохлебососу можно

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  • 87 19
    Vselenov 3 марта 2019 в 21:46 Ссылка
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    А я даже и не читал, только фото посмотрел )

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  • 20866 10160
    Ursus 3 марта 2019 в 21:46 Ссылка
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    .

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  • 20866 10160
    Ursus 3 марта 2019 в 21:52 Ссылка
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    Как-то не сходится с инфо о биографии Болдырева. В 1995 году возглавлял от Совета Федерации согласительную комиссию по Закону «О соглашениях о разделе продукции», исключившую из закона самые опасные нормы (история и документы представлены в книге «Похищение Евразии», 2003 г.)

    Кто-то явно брешет. Вопрос кто.

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    Vselenov 3 марта 2019 в 22:01 Ссылка
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    Выборы проиграли, значит они и есть предатели. Отвлекающий кандидат Грудинин со всплывшими счетами в Швейцарии перед самыми выборами. Нет веры этой команде уже без всякого компромата. А то что в статье написано, да кто его знает, правда или нет. Мне всё равно.

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  • 30105 15017
    Степаныч 3 марта 2019 в 22:31 Ссылка
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    Фальшевики они такие,сегодня они марксисты-ленинцы,завтри уже нацики за Рассею,вот чо грант жи.дотворящий делает.)))

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  • 136 108
    Женечка 3 марта 2019 в 22:34 Ссылка
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    Автор пишет о повсеместной мировой практике:
    В сентябре 2005 года российская газовая монополия «Газпром» выбрала пять компаний — норвежские Statoil и Norsk Hydro, французский Total, американские Chevron и ConocoPhillips — в качестве кандидатов на партнёрство в освоении шельфового Штокмановского газоконденсатного месторождения. В начале мая 2012 года Statoil подписала крупное соглашение о совместной разработке месторождений углеводородов с российской компанией «Роснефть». Соглашение предусматривает совместную разработку Персеевского участка в Баренцевом море и трёх участков в Охотском море — Лисянского, Кашеваровского и Магадан-1, причём доля норвежцев в СП, как предполагалось, составит 33,33 %. Также предусматривается вхождение «Роснефти» в проекты у берегов Норвегии. Совокупный объём инвестиций в проекты оценивался в $35-40 млрд в Баренцевом море и $30-60 млрд в Охотском море.
    Нюанс смешивания таких понятий как разведка, разработка и добыча ПИ тоже настораживает.
    Также апеллирование к либералам из 90-х, отделяя их от тех же самых персонажей, но нынешних, оставшихся у власти, считаю неправильным.

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