Кто стоит за планом разрушения России. Линдон Ларуш

Концептуал СМИ Британская школа предательства

Американский экономист и политический активист, основатель нескольких политических организаций Линдон Ларуш о том, как готовилось ядерное нападение на Советский Союз. Откуда политик знал, что СССР распадётся? Почему это произошло? Почему не удалось разработать военную политику, нацеленную на сотрудничество, а не на конфликт? Почему Андропов без всяких обсуждений отверг диалог с Рейганом? Почему мир не смогли избавить от ядерной угрозы? Могут ли США прекратить своё существование? Кто из российских политиков был предателем Советского Союза и кто является главным препятствием на пути выхода из кризиса?



О проблемах развития СССР, России и мировой системы расскажут:



Книги Андрея Фурсова

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