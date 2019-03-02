Кто стоит за планом разрушения России. Линдон Ларуш
Британская школа предательства
Американский экономист и политический активист, основатель нескольких политических организаций Линдон Ларуш о том, как готовилось ядерное нападение на Советский Союз. Откуда политик знал, что СССР распадётся? Почему это произошло? Почему не удалось разработать военную политику, нацеленную на сотрудничество, а не на конфликт? Почему Андропов без всяких обсуждений отверг диалог с Рейганом? Почему мир не смогли избавить от ядерной угрозы? Могут ли США прекратить своё существование? Кто из российских политиков был предателем Советского Союза и кто является главным препятствием на пути выхода из кризиса?
О проблемах развития СССР, России и мировой системы расскажут:
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kto-stoit-za-planom-razrusheniya-rossii-lindon-larush