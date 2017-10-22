Кто за кем Стоит в Противостоянии России и США.

Политическое эссе на статью с видео "Русские "инопланетяне", секретный Советник Путина":

http://narada-budda.ru/raskrytie/518-russkie-inoplanetyane-sekretnyy-sovetnik-vv-putina.html

На основе басни Крылова "Лев и Барс":

https://deti-online.com/basni/basni-krylova/lev-i-bars/

Строка из басни: "Назначим же скорей мы от себя Секретарей, - Льву предлагает Барс, - и как их ум рассудит, пусть так и будет."

А есть ли за российским президентом и американским Советники?..

За Обамой точно Стояло Мировое Правительство во главе с Рокфеллером, хотя сам состав Мирового Правительства состоит из верхушки членства Общества Иллюминатов, главными из которых были Рокфеллер и Буш Старший. До лета 2012 года над Мировым Правительством Стояло Теневое Правительство из Пяти тёмных пришельцев Драконийцев и Рептилоидов. Где Выбор нашего человечества Жить в Свете, не оставил им шансов оставаться далее на нашей планете, поэтому в 2012 году они покинули нашу планету, после чего Мировое Правительство осталось без их поддержки - без Советника. В следствии чего, на Олимпиаде в Англии в августе 2012 года Общество Иллюминатов так и не смогло запустить в реализацию свой ключевой проект "Голубой Луч", который ими готовился пару десятилетий прошлого века.

Произошло так потому, что летом 2012 года российский президент Путин подписал Соглашение с Галактической Федерацией Света о Помощи нашему Миру в период Перехода в Золотой Век прогресса и эволюции. Где на официальных правах Опекунства нашего мира Галактическая Федерация Света учинила препятствия Мировому Правительству расстроив их Планы во время прохождения Открытия / Закрытия Олимпиады в Англии в августе 2012 года, ибо уже не было на планете тех, кто давал ощутимую поддержку Мировому Правительству до 2012 года - Тёмных Драконийцев и Рептилоидов. Им уже нельзя было находиться на Земле далее, ибо их Время Тёмного Влияния на развитие нашего мира, через Мировое Правительство, подошло к концу с Приходом на нашу планету Галактической Федерации Света.

За Путиным Стоит новое Теневое Правительство из высшего членства Масонского Общества, которое образовалось летом 2013 года, потому что люди / мир стали готовы к Переменам в своей жизни после рубежного периода 2012 года. Произошло так в силу того, что произошла смена полярности жизни человечества Земли от Тьмы Ночи Сварога к Свету Дня Сварога, который начался с 21 Декабря 2012 года. Именно по этой причине Люди Света из Звёздной Системы Сириуса (Скандинавы / Нордики) предложили Путину свою Помощь на Время Перемен на планете летом 2012 года, на что он дал Согласие. С тех пор Люди с Сириуса оказывают всяческую поддержку президенту России в тех политических / экономических Изменениях, которые он производит не только в своей стране, но и по всему нашему миру в Дни Перемен. Помимо этого Договора с Сириусом Путин в 2014 году заключил ещё одно Соглашение с Плеядеанцами о Помощи нам в Противостоянии, в силу чего все инопланетные контакты перешли на государственный уровень.

Благодаря Соглашению с Галактической Федерацией Света Россия ещё в 2012 году получила инопланетные технологии для строительства кораблей Космического Флота, который официально вошёл в состав российской армии с августа 2015 года.

Масонское Общество благоприятно относится ко всем Изменениям в мире, ведущим его к прогрессу согласно их собственным принципам, поэтому Соглашение Путина с Галактической Федерацией Света приветствовалось Масонами. Но, кто Встанет за российским президентом в другие годы, покажет будущее.

У США тоже имеется Космический Флот, который был построен по инопланетным технологиям Драконийцев и Серых с Тёмного Мира Звёздной Системы Ориона галактики Ориона. С Серыми Мировое Правительство, в лице президента США Эйзенхауэра, заключило Сепаратное Соглашение в 1954 году, ибо Зеты имели Контакт только с США, потому что они точно Знали, что сие Соглашение с этой страной возможно на сто процентов, где они легко получат Желаемое - новый Мир Тьмы для своей комфортной жизни в нём, а так оно и было до 2012 года. Но настояло на этом Шаге президента США Мировое Правительство, а по сути - Общество Иллюминатов.

Нельзя сказать, что наш мир выиграл от этого Соглашения с Тёмным Миром Серых, но наша планета точно проиграла Тёмному Миру свою Природу, ибо она половину века целенаправленно уничтожалась химическими отходами в воздухе, в воде, на земле, где чистых мест на Земле практически не осталось. Поэтому в выигрыше оказались лишь 13 ведущих Семей Мира входящие в состав Общества Иллюминатов, которые распространяли по всему нашему миру химическую и ГМО продукцию. А она была навязана практически всем странам, потому что в противном случае их ждала бы война, о чём Пентагон / Мировое Правительство просить дважды не приходилось.

Что же происходит в мире начиная с 2012 года...

С началом Эпохи Перемен - с 21 Декабря 2012 года, США стали терять свои лидерские позиции среди стран нашего мира, потому что все Планы Мирового Правительства на господство в нём оказались безрезультатными. Где на поприще политики / экономики их ожидал полный провал, потому что Энергии Света Дня Сварога не поддерживают Энергии Разрушения, через которые США. По факту Мировое Правительство привыкло заявлять о себе в мире, доказывая свой авторитет военными действиями, но через США и её американскую армию.

Начиная с 2013 года в нашем мире набирает обороты прогресс во всех сферах науки и техники. А также начались Изменения на политической / экономической арене, выявляющие все недостатки и ловушки прежней Системы Иллюминатов, которая больше брала и меньше отдавала, от чего страдали страны с маленьким капиталом в своей казне и простые люди. Ибо вся Тёмная Система жизнеобеспечения людей была рассчитана на определённый контингент людей власти, которые могли быть подкуплены Мировым Правительством / Обществом Иллюминатов для внедрения в страны своих людей и идей.

С 2012 года все страны нашего мира с интересом наблюдали за Россией и Китаем, где внутри них претворялись в жизнь новаторские идеи по улучшению условий жизни людей и развитию стран в политике и экономике через меньшие затраты энергоресурсов. Ибо сами президенты стран с осторожностью принимали Новинки или откладывали их в сторону, чтобы воспользоваться ими, когда они будут уверены в целесообразности их внедрения в систему жизнеобеспечения граждан своих стран без последствий от США / Мирового Правительства для своей страны и народа. Результаты экономических нововведений в России и Китае, а также и во всём мире, удивили всех осторожных лидеров стран, включая США и Мировое Правительство.

Ощутимые Изменения в нашем мире начались с осени 2014 года - с Саммита G20 в Австралии в ноябре 2014 года. Где действия российского президента Путина потрясли многих лидеров стран, политиков, видных деятелей мира, простых людей. Ибо всем был очевиден тот факт, что Путин точно знал: для чего он приехал на эту Встречу президентов ведущих стран мира, помимо обсуждения с ними оговоренных заранее вопросов по повестке дня.

Президент России прибыл на Саммит 2014 года для договорённости между странами об их поддержке России в открытом Противостоянии против США / Мирового Правительства, которое уже началось с осени 2015 года в Сирии. Ибо Подготовка к нему была завершена летом 2015 года, когда официально было объявлено о вхождении в состав российской армии её космического флота.

На Саммите G20 в ноябре 2014 года Россия получила большинство голосов стран нашего мира, чем США, которое осталось в меньшинстве. С того самого момента авторитет США в мире падает изо дня в день.

Решительные действия президента России на Саммите в Австралии осенью 2014 года и его уверенность в том, что он делает. Внезапный отъезд Путина из Австралии в Россию раньше завершения Встречи лидеров стран, вызвали толки о том, что российский президент заранее знал: как и что может произойти после Саммита, если он задержится там до его окончания. Вот тогда многие люди впервые задумались о том, что за Путиным стоят Люди, которым ведомо будущее. Но: кто они, не знал никто.

Варианты были на выбор: Истинные Масоны?.. Скандинавы / Нордики с Сириуса?.. Или это ... Третья Сила, которая стоит над первыми двумя?..

Кто может Стоять за Путиным, оказывая ему Помощь...

Первой мыслью людей мира после завершения Саммита G20 в Австралии осенью 2014 года, всё же было одно: За Путиным стоят инопланетные силы - Галактическая Федерация Света, а по сути, Люди с Сириуса галактики Ориона (Скандинавы / Нордики). А они точно Стоят за Путиным с лета 2012 года.

Сирисуане галактики Ориона самая Доброжелательная раса нашей Вселенной, которые по своей природе миротворцы, чем воители, поэтому их всегда вынуждают применять силу, но только для защиты себя или тех, кого они взялись Опекать со своей стороны. По этой причине в декабре 2014 года Путин издал указ о не использовании ядерного оружия в случае военного нападения. Армия России будет использовать другие средства защиты, которые имеются в арсенале российской армии. Наверняка Россия уже имеет Интересное оружие, аналогов в мире которому нет, по этой причине этот пункт - не использования ядерного оружия, был прописан в Соглашении от 2012 года между Путиным и Людьми с Сириуса. В противном случае, Сирисуане - Скандинавы / Нордики, не стали бы предлагать свою Помощь России в Дни Перемен.

А вот о том, что за Путиным с лета 2013 года Стоит Общество Масонов, как новое Теневое Правительство, стало известно лишь в 2014 году.

Во все века члены масонского общества стараются скрывать своё присутствие среди людей в мире и своё Влияние на глав государств, поэтому всегда ходили лишь слухи о том, что тому или иному государю помогают Масоны. Точно также происходит и Сейчас в Правительстве России, поэтому наверняка рядом с Путиным находятся члены Общества Масонов, которые помогают ему всем, чем располагают.

Их Влияние на те или иные решения правительства России весьма заметны внимательному взгляду, потому что имея Дар Убеждения Масоны помогают российскому президенту внедрять необходимые поправки к законам, благодаря которым страна смогла бы упрочить своё положение в мире. А это как раз то самое, что и происходит в мире с осени 2014 года - с Саммита G20 в Австралии.

И всё же, с 2014 года явно прослеживается один ощутимый нюанс, который играет важную роль в том, как президент России проводит переговоры на зарубежных встречах. Где Путин всегда получает / продвигает то, что он хочет получить в итоге от Встречи. То есть, президенту России сопутствует Удача во всех его Делах в своей стране и в мире. Это означает, что ему / его Делам в мире импонируют Высшие Силы. Они и Благословляют все Начинания Путина, которые ведут наш мир / Россию к прогрессу.

Третья Сила пока не показывает себя явно ни для кого, но её Влияние заметно во всех ключевых мировых Событиях на политическом / экономическом уровнях. Ибо для Перемен в мире горит "зелёный свет", а его катализатором является Россия, которая в лице российского президента имеет План мировых Изменений, а не только План реорганизации структуры экономики России.

Кто же Секретный Советник Путина?..

Кто из них: Новое Теневое Правительство из Истинных Масонов, или Галактическая Федерация Света в лице Людей из Звёздной Системы Сириуса, или Третья Сила из Высшей Иерархии Света, является Тайным Советником президента России;

Кто Стоит за российским президентом зная будущее на столько хорошо, чтобы президент России был уверен в своих Решениях вести переговоры именно так, а не иначе, чтобы получить Желаемое и смело продвигать глобальные Перемены в мире;

Кто из Трёх Известных: Масоны / Федерация Света / Третья Сила тайно участвует в мировых Изменениях через президента России упрочняя позиции нового мирового лидера, а по сути являясь тайным правителем нашего нового мира, который формируется уже Сейчас с 2012 года.

Ответы на эти Вопросы известны давным-давно, ибо они есть в любом Пророчестве о Событиях в мире перед наступающим Золотым Веком. Где каждый Пророк Говорил о человеке, который одним своим Присутствием на Земле спровоцирует Перемены в мире, а их катализатором станет Россия, потому что этот человек будет рождён в этой стране перед Эпохой Перемен. Именно она, а не он, и есть Секретный Советник Путина, которая пока что Скрыта ото всех людей мира, ибо её Работа Сейчас является тайной для наших людей.

Но это временное явление, потому что о ней уже Говорят в мире, ибо она Стоит за Россией, за всеми Переменами в мире и эволюцией на планете. А это означает, что вскоре всё тайное откроется людям, и наш мир узнает Имя не только Тайного Советника президента России, но и той, о ком Говорят все Пророчества Прошлого.

Майтрея Рагнарёк, 2015 год.

http://narada-budda.ru/protivostoyanie/516-kto-za-kem-stoit-v-protivostoyanii-rossii-i-ssha.html