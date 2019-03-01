Роботы-Андроиды с ИИ у Славян.

В этой статье зрители смогут познакомится, с теми высокими технологиями, которые были распространены у Славян, еще в недавнем прошлом, и реализованы в Роботах-Андроидах с ИИ, которые могли управляться мыслями.

В статье показаны высокие технологии производства роботов еще 2800 лет назад, и то как эти технологии дошли до 18 века, и использовались в Московском царстве. Все остальные подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.