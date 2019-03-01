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Роботы-Андроиды с ИИ у Славян.

19:06. 1 марта 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

В этой статье зрители смогут познакомится, с теми высокими технологиями, которые были распространены у Славян, еще в недавнем прошлом, и реализованы в Роботах-Андроидах с ИИ, которые могли управляться мыслями. 

В статье показаны высокие технологии производства роботов еще 2800 лет назад, и то как эти технологии дошли до 18 века, и использовались в Московском царстве. Все остальные подробности в видео:

Больше информации в ссылках под видео.

Источник: https://www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/roboty-androidy-s-ii-u-slavyan

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