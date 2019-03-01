Роботы-Андроиды с ИИ у Славян.
19:06. 1 марта 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этой статье зрители смогут познакомится, с теми высокими технологиями, которые были распространены у Славян, еще в недавнем прошлом, и реализованы в Роботах-Андроидах с ИИ, которые могли управляться мыслями.
В статье показаны высокие технологии производства роботов еще 2800 лет назад, и то как эти технологии дошли до 18 века, и использовались в Московском царстве. Все остальные подробности в видео:
Больше информации в ссылках под видео.
Источник: https://www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/roboty-androidy-s-ii-u-slavyan