Победный поток Суворова
22:24. 28 февраля 2019 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О русском управленческом методе
Лекция доцента Государственной Академии Инноваций, кандидата психологических наук Вячеслава Летуновского, посвященная управленческому методу величайшего русского полководца XVIII века Александра Суворова.
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pobednyy-potok-suvorova