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Нальчик

19:32. 28 февраля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:



Атажукинский сад


Последний спуск с Атажукинского сада


Вид с Атажукинского спуска


Вид снеговых гор с Атажукинского сада


Вид на горы и реку


Балкарцы


Большая улица


Бульвар


Бульварная улица


Воронцовская улица


Воронцовская улица


Воронцовская улица


Горский сквер


Романовский сквер. Ресторан


Романовский сквер


Симеоновский собор


Симеоновский собор


Без подписи


Почтовая улица. Дом купца Зипалова


Почтово-телеграфная контора


Привет из Нальчика


Окрестности Нальчика. Река Нальчик


Окрестности Нальчика. Река Нальчик


Окрестности Нальчика. Река Нальчик


Окрестности Нальчика. На берегу реки Нальчик


Окрестности Нальчика. Балкарская дорога


Окрестности Нальчика. Водопад в чертовой долине


Окрестности Нальчика. Голубое озеро


Окрестности Нальчика. Последний поворот к голубому озеру


Окрестности Нальчика. Реки Урвань и Черек


Окрестности Нальчика. Хутор Никольской

Источник: https://humus.livejournal.com/6491436.html

Метки: история, кавказ, нальчик, Россия, терская область, фото

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