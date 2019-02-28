Атажукинский садПоследний спуск с Атажукинского садаВид с Атажукинского спускаВид снеговых гор с Атажукинского садаВид на горы и рекуБалкарцыБольшая улицаБульварБульварная улицаВоронцовская улицаВоронцовская улицаВоронцовская улицаГорский скверРомановский сквер. РесторанРомановский скверСимеоновский соборСимеоновский соборБез подписиПочтовая улица. Дом купца ЗипаловаПочтово-телеграфная контораПривет из НальчикаОкрестности Нальчика. Река НальчикОкрестности Нальчика. Река НальчикОкрестности Нальчика. Река НальчикОкрестности Нальчика. На берегу реки НальчикОкрестности Нальчика. Балкарская дорогаОкрестности Нальчика. Водопад в чертовой долинеОкрестности Нальчика. Голубое озероОкрестности Нальчика. Последний поворот к голубому озеруОкрестности Нальчика. Реки Урвань и ЧерекОкрестности Нальчика. Хутор Никольской

Источник: https://humus.livejournal.com/6491436.html