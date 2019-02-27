5 лет назад “неизвестные” заняли Совет Министров Крыма

5 лет назад "неизвестные" без единого выстрела заняли Совет Министров Крыма. С этого момента началась силовая фаза операции по возвращению Крыма в состав России.Занятие зданий в правительственном квартале Симферополя произошло на следующий день после столкновений 26 февраля (когда погибли 2 человека) с бандеровцами и радикальными татарами, когда угроза силовой эскалации в Крыму стала в полный рост.Тогда появление "неизвестных" в Совмине, породило множество слухов, кто это и что происходит, но как все узнали уже следующей ночью, спокойно заходящие в Совмин люди были частью увертюры, за которой последовало появление "вежливых людей".Позднее стало известно, что часть крымских элит была в курсе происходящего, что и обеспечило бескровное падение киевской власти с Симферополе и ликвидировало препятствия для проведения референдума о выходе из состава Украины.Разумеется, мало кто из непосвещенных тогда знал, что до ухода Крыма в состав России осталось буквально 3 недели.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4807308.html