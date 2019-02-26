Пространство Женщины. Секреты мастера резьбы по дереву



Елена Андреева и Александр Большаков



Александр Большаков – мастер резьбы по дереву винтовым способом. Также известен он, как Леший, который дарит всем хорошим людям старинные народные рецепты здоровья и долголетия. В этой программе Александр поделится секретами своего мастерства по изготовлению уникальных деревянных изделий и изготовления дёгтя в домашних условиях, расскажет как сделать мёд ещё более полезным.



Встреча состоялась в центре традиционного искусства и ремёсел «Славич».



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yW2W9kz6Deg