Секреты мастера резьбы по дереву. Елена Андреева и Александр Большаков
Пространство Женщины. Секреты мастера резьбы по дереву
Елена Андреева и Александр Большаков
Александр Большаков – мастер резьбы по дереву винтовым способом. Также известен он, как Леший, который дарит всем хорошим людям старинные народные рецепты здоровья и долголетия. В этой программе Александр поделится секретами своего мастерства по изготовлению уникальных деревянных изделий и изготовления дёгтя в домашних условиях, расскажет как сделать мёд ещё более полезным.
Встреча состоялась в центре традиционного искусства и ремёсел «Славич».
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