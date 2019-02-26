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Путин ужесточает требования, Аваков мешает Порошенко, детский Крым

10:02. 26 февраля 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Восемнадцатый выпуск

Концептуальный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

- Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию;
- Леонид Пасечник заявил о попытках Киева использовать голоса граждан республик для фальсификаций на выборах;
- Арсен Аваков заявил о начале расследований по фактам подкупа избирателей со стороны штаба Порошенко;
- Хорошие новости.

Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Откровение снайпера информационной войны, Цербер Александр

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-uzhestochaet-trebovaniya-avakov-meshaet-poroshenko-detskiy-krym

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