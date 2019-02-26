Путин ужесточает требования, Аваков мешает Порошенко, детский Крым
Концептуальные итоги недели. Восемнадцатый выпуск
Концептуальный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
- Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию;
- Леонид Пасечник заявил о попытках Киева использовать голоса граждан республик для фальсификаций на выборах;
- Арсен Аваков заявил о начале расследований по фактам подкупа избирателей со стороны штаба Порошенко;
- Хорошие новости.
- Зарегистрироваться над встречу с доктором исторических наук Александром Пыжиковым:
- https://день-магазин.рф/meeting_with_pyzhikov
Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:
Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.
Основы социологии. Комплект из 6 томов
Откровение снайпера информационной войны, Цербер Александр
==========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-uzhestochaet-trebovaniya-avakov-meshaet-poroshenko-detskiy-krym