Путин ужесточает требования, Аваков мешает Порошенко, детский Крым

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Восемнадцатый выпуск

Концептуальный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию;

- Леонид Пасечник заявил о попытках Киева использовать голоса граждан республик для фальсификаций на выборах;

- Арсен Аваков заявил о начале расследований по фактам подкупа избирателей со стороны штаба Порошенко;

- Хорошие новости.



Зарегистрироваться над встречу с доктором исторических наук Александром Пыжиковым:

Зарегистрироваться над встречу с доктором исторических наук Александром Пыжиковым: https://день-магазин.рф/meeting_with_pyzhikov



Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Откровение снайпера информационной войны, Цербер Александр



==========================================================================