Как правильно выходить из Эгрегора и Локи. Алексей Орлов и Михаил Ять
Эгрегор что это.
Алексей Орлов и Михаил Ять
После выхода наших передач: “Эгрегоры – помощники или враги” – https://www.youtube.com/watch?v=Zj8z6…
“Эгрегор, Лока, Род. Что означают эти слова?” – https://www.youtube.com/watch?v=NUmGM…
к нам стали поступать вопросы о том, чтобы мы более подробно прояснили, чем отличается эгрегор от локи, бывают ли славянские эгрегоры, и как правильно выходить из-под влияния эгрегоров и лок?
Для того, чтобы ответить на эти вопросы более подробно, мы решили записать эту передачу…
Надеемся, что эта информация поможет всем нам стать более осознанными и жить с большей пользой для себя и других.
А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!
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