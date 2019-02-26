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Как правильно выходить из Эгрегора и Локи. Алексей Орлов и Михаил Ять

10:50. 26 февраля 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

Эгрегор что это.

Алексей Орлов и Михаил Ять

После выхода наших передач: “Эгрегоры – помощники или враги” – https://www.youtube.com/watch?v=Zj8z6…
“Эгрегор, Лока, Род. Что означают эти слова?” – https://www.youtube.com/watch?v=NUmGM…
к нам стали поступать вопросы о том, чтобы мы более подробно прояснили, чем отличается эгрегор от локи, бывают ли славянские эгрегоры, и как правильно выходить из-под влияния эгрегоров и лок?
Для того, чтобы ответить на эти вопросы более подробно, мы решили записать эту передачу…

Надеемся, что эта информация поможет всем нам стать более осознанными и жить с большей пользой для себя и других.
А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3Y5ier2KvtI

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