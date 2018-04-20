Выход из-под религиозных учений и авторитетов. Алексей Орлов

Алексей Орлов и Мирянин Ведагор



В этой передаче рассмотрена тема, которая волнует многих людей, вставших на путь духовного развития.

Почему возникают проблемы после выхода человека из-под влияния эгрегоров или авторитетов и как правильно это делать? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, послушав эту передачу.



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Источник: www.youtube.com