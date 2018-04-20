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Выход из-под религиозных учений и авторитетов. Алексей Орлов

16:36. 20 апреля 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Мирянин Ведагор

В этой передаче рассмотрена тема, которая волнует многих людей, вставших на путь духовного развития.
Почему возникают проблемы после выхода человека из-под влияния эгрегоров или авторитетов и как правильно это делать? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, послушав эту передачу.

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Источник: www.youtube.com

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