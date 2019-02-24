Что знал и чего не знал Рихард Зорге

Источник: ИА Regnum @ Анатолий Кошкин

В Токио не могли знать точной даты нападения Гитлера на СССР.

Вчера вечером, накануне Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, ныне именуемого Днем защитника Отечества, по телеканалу «Звезда» был показан хороший советский кинофильм «Битва за Москву». Фильм честный, правдиво рассказывающий о тяжелейшем для нашей страны и народа первом периоде Великой Отечественной войны. В нем как советские, так и германские политики и военачальники показаны не карикатурно, а как достойные противники.

Однако в ленте есть эпизод, который необъективно и даже искаженно рассказывает о некоторых событиях нашему народу, особенно, к сожалению, плохо знающей историю войны современной молодежи. Речь идет о роли выдающегося разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге, в 1930—1940-е годы являвшегося резидентом советской военной разведки в Японии, информация которого сыграла большую роль в деле организации отпора врагам, в частности, недопущения японского нападения на СССР в 1941 году.

В фильме крупным планом показана шифротелеграмма от Зорге следующего содержания: «Повторяю: 9 армий из 150 немецких дивизий совершат нападение на советскую границу 22 июня!» Уже наличие восклицательного знака в шифровке выдает её недостоверность, ибо в подобной переписке не принято таким образом проявлять эмоции, как бы они не были оправданы.

Цитата из к/ф «Битва за Москву». реж. Юрий Озеров. 1985. СССР Рихард Зорге передает шифротелеграмму

Многолетние изыскания историков подтверждают, что шифротелеграммы от Зорге такого содержания не существовало. Утверждения же о том, что наш разведчик заблаговременно сообщил о нападении гитлеровской Германии на СССР «на рассвете 22 июня 1941 года», были придуманы борзописцами, стремившимися угодить тогдашнему первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву для оправдания его кампании дискредитации И.В. Сталина. Важно было убедить народ в том, что Сталин был этаким мизантропом, не доверявшим ничему и никому, в том числе донесениям разведки, якобы «проспавшим» начало войны, что-де и обрекло наш народ на неимоверные людские потери и страдания.

В действительности же, хотя назвать из Токио точную дату германского нападения было едва ли возможно, сообщения Зорге о приближении войны были весьма важны и, безусловно, принимались во внимание, несмотря на то, что указанные разведчиком из Токио в мае — июне 1941 года сроки начала войны несколько раз не подтверждались. Основную информацию по поводу германской агрессии советский разведчик черпал из посольства Германии в Японии и лично от посла Отта и военных атташе.

2 мая 1941 года советский резидент доносил:

«Я беседовал с германским послом Оттом и морским атташе о взаимоотношениях между Германией и СССР. Отт заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить СССР и получить европейскую часть Советского Союза в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы для контроля со стороны Германии над всей Европой… Возможность возникновения войны в любой момент весьма велика потому, что Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не помешает ведению войны против Англии.

Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной армии настолько низко, что они полагают, что Красная армия будет разгромлена в течение нескольких недель. Они полагают, что система обороны на германо-советской границе чрезвычайно слаба».

Эти данные соответствовали содержанию передаваемых из Берлина послом Японии в Берлине генералом Хироси Осима телеграмм, что свидетельствует о высокой степени достоверности разведдонесений Зорге, основанных и на информации из высших эшелонов японского правительства. 10 мая он сообщил в Москву:

«…Отто (член разведгруппы Зорге — Хоцуми Одзаки — А.К.) узнал, что в случае германо-советской войны Япония будет сохранять нейтралитет по меньшей мере в течение первых недель. Но в случае поражения СССР Япония начнет военные действия против Владивостока. Япония и германский ВАТ (аппарат германского военного атташе в Токио — А.К.) следят за перебросками советских войск с востока на запад».

30 мая Зорге сообщает:

«Берлин информировал Отта, что немецкое выступление против СССР начнется во второй половине июня. Отт на 95% уверен, что война начнется…»

Наконец, за два дня до германского нападения, 20 июня советское руководство было проинформировано из Токио:

«Германский посол в Токио Отт сказал мне, что война между Германией и СССР неизбежна… Инвест (Хоцуми Одзаки — А.К.) сказал мне, что японский генеральный штаб уже обсуждает вопрос о позиции, которая будет занята в случае войны… Все ожидают решения вопроса об отношениях СССР и Германии».

Приведенной же в фильме «шифровки» Зорге в Центр не направлял.

После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года перед Зорге и его группой была поставлена сложнейшая задача, от успешного выполнения которой в прямом смысле слова зависела судьба нашей страны и народа. Необходимо было с высокой степенью достоверности определить, вступит Япония в войну с СССР на стороне своего ближайшего союзника — гитлеровской Германии или нет. Блестящая разведывательная работа Рихарда Зорге во многом позволила, несмотря на риск японского вероломного нападения, перебросить часть сибирских и дальневосточных дивизий для обороны Москвы, что позволило не только отстоять столицу, но и затем перейти в контрнаступление.

Потуги же Хрущева и его клевретов в своих политических интересах нечистоплотными методами фальсифицировать историю, использовать имя и деяния великого разведчика заслуживают публичного осуждения. Думаю, было бы правильным, дабы не вводить наших людей в заблуждение, убрать из фильма нелепое приписывание Зорге не существовавших донесений, что, кроме всего прочего, на мой взгляд, дискредитирует и оскорбляет память великого человека.

P.S. В свое время на ресурсе nstarikov.ru даже проходил конкурс, посвященный великому советскому разведчику Рихарду Зорге. Эта информация ни на йоту не устарела.

https://nstarikov.ru/blog/34336

https://nstarikov.ru/blog/34726

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100893