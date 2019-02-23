Только сотрудничество с Россией обеспечит Европе безопасное будущее, — немецкий депутат

Депутат парламента Германии Юрген Триттин в статье для Frankfurter Rundschau заявил, что мир стоит на пороге ядерной гонки вооружений, но ее можно избежать, если наладить отношения с Россией.

Он отметил, что европейские страны неправильно реагируют на угрозу новой гонки вооружений и пытаются во всем обвинять Москву.

«Указывать только на Россию, как это делает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не поможет. Увеличение же военных расходов в два раза, как обещала в Мюнхене Меркель при поддержке министра финансов Олафа Шольца, скорее подстегнет гонку вооружений», — пишет Триттин.

Кроме того, он подчеркнул, что США продолжают разрушать мировые соглашения: после выхода из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и соглашения с ЮНЕСКО они отказываются от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подвергая мир еще большей опасности.

«Действиям нынешней администрации США свойственны хаотичная деструктивность Дональда Трампа и неоконсервативная агрессия Пенса и Болтона. Это токсичная смесь, и она представляет угрозу для безопасности Европы», — добавляет немецкий депутат.

Таким образом, считает Триттин, Европа должна предложить свой вариант решения проблемы с помощью углубления взаимоотношений с Россией, а также посредством отказа от размещения американской ПРО.

«Безопасность в Европе возможна только с Россией. Североатлантический альянс должен не только предложить убрать тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению. Это была бы сделка, основанная на взаимных интересах:

Европа снижает ядерную угрозу для своей безопасности, а Российская Федерация — угрозу для своей экономики», — констатировал депутат.

США со 2 февраля начали процедуру выхода из ДРСМД. Москва ответила на это зеркально и также приостановила участие в договоре. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для нее гонку вооружений. Он также добавил, что все российские предложения по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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