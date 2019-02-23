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Кадры аварии: в кортеж президента Молдавии снова врезалась машина (ФОТО, ВИДЕО)

14:20. 23 февраля 2019 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал:
Кадры аварии: в кортеж президента Молдавии снова врезалась машина (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Автомобиль кортежа президента Молдавии Игоря Додона второй раз за последние полгода попал в ДТП.

Новая авария произошла 22 февраля. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора, который был установлен в автомобиле кортежа Додона. 

В результате ДТП никто не пострадал.

По предварительной версии, озвученной правоохранителями, виновником ДТП является водитель встречной машины, не справившийся с управлением в непростых погодных условиях.

Комментируя произошедшее на своей странице в соцсети, Игорь Додон уточнил, что машина, в которой находился он сам, «в этот раз не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны».

Президент также призвал общественность воздержаться от спекуляций на тему аварии, назвав произошедшее «стечением неудачных обстоятельств».

Добавим, что 24 февраля в республике пройдут парламентские выборы.

Напомним, «Русская Весна» писала о предыдущей аварии с участием кортежа президента Молдавии. В сентябре 2018 года в Mercedes Додона врезался грузовик, также выскочивший со встречной полосы.

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Кадры аварии: в кортеж президента Молдавии снова врезалась машина (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1550919711

Метки: Новости

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