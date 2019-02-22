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Следы исчезнувшей Гипербореи. Александр Колтыпин и Юлона Стоянова

15:45. 22 февраля 2019 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал:

Следы исчезнувшей Гипербореи

Александр Колтыпин и Юлона Стоянова

В передаче кандидат геолого-минералогических наук, Александр Колтыпин, ответит на вопрос: Где находилась загадочная прародина наших предков – Гиперборея. О чём говорят данные бурения Арктического океана?
А также ответит на другие важные и полезные вопросы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AeFd7uWti14

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Один комментарий»

  • 18258 15890
    Вячеслав 22 февраля 2019 в 16:21 Ссылка
    GD Star Rating
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    Даария – (“дар Ариям”) затонувший материк, находившийся в области нынешнего Северного полюса. Прародина Славяно-Ариев, впервые прилетевших на Землю (эту планету) с других Звёздных систем около 1,5 миллиардов лет назад. Даарию различные народы называли по-своему: Гиперборея, Северия, Арктогея и др. Зоологи называли её Арктида. Они обратили внимание на то, что в Северной Америке и в полярных областях Евразии обитают одни и те же виды животных. Т.е. существовал «арктический мост» — суша, которая соединяла Америку и Евразию. В Арктике до сих пор сохранились признаки, указывающие на то, что когда-то в центре Северного Ледовитого океана располагался ныне исчезнувший материк…

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