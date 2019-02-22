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Что такое сила Рода. Елена Андреева и Ольга Мир

15:45. 22 февраля 2019 Просмотров - 141 2 коммент. Опубликовал:

Сила рода это…

Елена Андреева и Ольга Мир

Сила Рода – самый мощный и светлый помощник в жизни человека, который многими пока не открыт. Откуда берётся сила Рода, как её принять, приумножить и научиться пользоваться для решения жизненных задач, вы узнаете из этой программы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1nKmDcC33lo

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2 коммент.»

  • 18258 15890
    Вячеслав 22 февраля 2019 в 16:11 Ссылка
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    Род – группа людей, связанных родственными узами; племя; поколение. Богъ Родъ – персонификация множества Богов и Предков, Един и Множествен одновременно. Когда имеются в виду все Предки: Отцы, Деды, Прадеды и Пращуры – это РОДЪ. К нему обращались, когда нужна поддержка Богов и Предков, ибо ”Боги наши суть Отцы наши, а мы дети их”. Бог Родъ – Покровитель Чертога Бусла (Аиста) во Сварожьем Круге. РОДЪ-ПОРОДИТЕЛЬ – неотъемлемая часть Рамхи, Единый Бог-Покровитель всех Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного, Бог-Покровитель Вселенных Мира Прави. В соответствии с существующей ныне терминологией, в отличие от Политеизма, Монотеизма и Атеизма, Веру наших Предков можно назвать Родотеизмом (Родобожием), т.к. Род – одновременно множественен и един…

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  • 26 18
    твойбратподеду 22 февраля 2019 в 18:58 Ссылка
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    род весь в наших генах т е один чел имеет всю полноту информации своего рода
    среди нас много если не все дальних братьев и сестёр т к у нас могут быть общие деды
    + ко всему если у вас общий предок то ваши гены в корне одинаковые а как говорят последние исследования гены имеют квантовую связь а значит если кто то страдает из нас то то же испытывает и организм других сопрежённых вот так как то
    https://www.youtube.com/watch?v=1K0wqdDaTSs – это кому интересно это

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