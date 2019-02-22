Что такое сила Рода. Елена Андреева и Ольга Мир
Сила рода это…
Елена Андреева и Ольга Мир
Сила Рода – самый мощный и светлый помощник в жизни человека, который многими пока не открыт. Откуда берётся сила Рода, как её принять, приумножить и научиться пользоваться для решения жизненных задач, вы узнаете из этой программы.
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Род – группа людей, связанных родственными узами; племя; поколение. Богъ Родъ – персонификация множества Богов и Предков, Един и Множествен одновременно. Когда имеются в виду все Предки: Отцы, Деды, Прадеды и Пращуры – это РОДЪ. К нему обращались, когда нужна поддержка Богов и Предков, ибо ”Боги наши суть Отцы наши, а мы дети их”. Бог Родъ – Покровитель Чертога Бусла (Аиста) во Сварожьем Круге. РОДЪ-ПОРОДИТЕЛЬ – неотъемлемая часть Рамхи, Единый Бог-Покровитель всех Родов Расы Великой и потомков Рода Небесного, Бог-Покровитель Вселенных Мира Прави. В соответствии с существующей ныне терминологией, в отличие от Политеизма, Монотеизма и Атеизма, Веру наших Предков можно назвать Родотеизмом (Родобожием), т.к. Род – одновременно множественен и един…
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род весь в наших генах т е один чел имеет всю полноту информации своего рода
среди нас много если не все дальних братьев и сестёр т к у нас могут быть общие деды
+ ко всему если у вас общий предок то ваши гены в корне одинаковые а как говорят последние исследования гены имеют квантовую связь а значит если кто то страдает из нас то то же испытывает и организм других сопрежённых вот так как то
https://www.youtube.com/watch?v=1K0wqdDaTSs – это кому интересно это