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Звёздные войны: Трамп создаёт Космические силы США (ФОТО)

07:00. 21 февраля 2019 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:
Звёздные войны: Трамп создаёт Космические силы США (ФОТО) | Русская весна

Дональд Трамп подписал распоряжение-директиву о создании и параметрах деятельности Космических сил, которые станут шестым видом Вооруженных сил США (Space Policy Directive-4: Establishment of the United States Space Force).

Текст подписанного документа обнародовала пресс-служба Белого дома.

В подписанной директиве президент дает указание главе Пентагона подготовить для внесения в Конгресс США законопроект, который учреждал бы Космические силы в составе министерства ВВС США. У нового вида вооруженных сил, согласно этому плану, будет свой начальник штаба, который будет входить в состав Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США.

При этом руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое Сенатом Конгресса США гражданское лицо, находящееся в подчинении министра ВВС, — заместитель министра ВВС.

Таким образом, новый вид ВС не будет полностью самостоятельным, как это предполагалось ранее, а отдельное министерство Космических сил создаваться не будет. Космические силы будут иметь статус, аналогичный статусу Корпуса морской пехоты, который тоже является отдельным видом вооруженных сил и имеет собственного командующего в статусе начальника штаба, однако находится в ведении министерства ВМС США.

Распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня 2018 года. Вице-президент Майкл Пенс ранее уточнял, что их организационную основу правительство США рассчитывает сформировать к 2020 году. Планировалось, что к этому времени будет создано министерство Космических сил. 

На данный момент в структуре Пентагона существуют министерства сухопутных войск, ВМС и ВВС, которые управляют соответствующими видами ВС. Возглавляющие их лица не являются членами президентского кабинета, они подчиняются министру обороны США.

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Звёздные войны: Трамп создаёт Космические силы США (ФОТО) | Русская весна
Звёздные войны: Трамп создаёт Космические силы США (ФОТО) | Русская весна
Звёздные войны: Трамп создаёт Космические силы США (ФОТО) | Русская весна

Источник: http://rusvesna.su/news/1550645427

Метки: Новости

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