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SZ: Меркель будто подменили Путиным

14:26. 21 февраля 2019 Просмотров - 373 3 коммент. Опубликовал:


Речь канцлера Германии Ангелы Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности была такой, будто бундесканцлера подменили, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung. Она не прятала свое послание в гуще технократических сложноподчиненных предложений — Меркель говорила открытым текстом.

Произошло сравнительно редкое событие: на глазах участников конференции вершилась история — как минимум в масштабах данного мероприятия, пишет газета. Досталось США, России, но также и Китаю: Меркель напомнила Пекину об участии в процессе разоружения после прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.


Речь Меркель издание сравнивает с Мюнхенской речью Владимира Путина в 2007 году или спором в 2003 году тогдашнего министра иностранных дел Германии Йошки Фишера с главой Пентагона Дональдом Рамсфельдом по поводу вторжения стран Запада в Ирак.

В ее речи нашлось место кризису с мигрантами, необходимости реформы международных институтов, создававшихся еще после Второй мировой войны и доводам в пользу строительства газопровода "Северный поток — 2". Закончила же Меркель призывом к мультилатерализму: это сложно, но в любом случае лучше "решать проблемы сообща". Зал аплодировал ей стоя.



Источник

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8353934.html

Метки: Германия, Европа, Китай, Меркель, Путин, Россия, северный поток-2, США

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3 коммент.»

  • 31 -19
    ХОХОЛ 21 февраля 2019 в 14:33 Ссылка
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    Меркель уходя может озвучить то что делала всё это время )))
    Работала НА Россию Штирлицем и изгоняла Америку из ЕС.

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  • 862 810
    Хан_Уман 21 февраля 2019 в 14:57 Ссылка
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    Вообще я думаю, что меркель некий вариант горбачёва. Так подложить свой народ под иноземных захватчиков, бездарей и паразитов надо ещё постараться.
    Понятно что не сама придумала,но орден Иуды её по праву!

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  • 26 18
    твойбратподеду 21 февраля 2019 в 16:48 Ссылка
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    она права
    решить проблемы планеты можно только вместе
    ну а для этого нужно чтоб каждый чЛен выдвинул свои нужды и чаяния затем прогнать всё через комп и он(комп) найдёт оптимальный вариант останется только согласовать этот вариант и возможно мир наконец то заговорит на одном языке

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