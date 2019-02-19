Цена Российской Арктики – головная боль США!
Российский арктический проект – это большие, но «длинные» деньги
Арктические недра и Северный морской путь в будущем способны принести нашей стране немалые дивиденды. Освоение арктических широт Россия ставит в череду приоритетных задач. Климатические и географические особенности региона потребуют больших вложений, но окупятся сторицей, поэтому интерес к региону активно проявляют и западные компании. Каковы прогнозируемые запасы полезных ископаемых российской Арктики? Что делает Россия для освоения региона? Будем ли мы привлекать иностранных партнёров?
Об исторических традициях, новейших технологиях и перспективах освоения русской Арктики читайте в книгах:
Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения, Институт Национальной Стратегии
Государство Российское: новый этап. Арктический вектор, Проханов Александр Андреевич
Арктический проект Сталина, Калинин Вячеслав
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/tsena-rossiyskoy-arktiki-golovnaya-bol-ssha
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Уже посчитали за сколько можно продать. У США голова болит от такой цены. Аляска была дешевле.