Цена Российской Арктики – головная боль США!

Концептуал СМИ Российский арктический проект – это большие, но «длинные» деньги

Арктические недра и Северный морской путь в будущем способны принести нашей стране немалые дивиденды. Освоение арктических широт Россия ставит в череду приоритетных задач. Климатические и географические особенности региона потребуют больших вложений, но окупятся сторицей, поэтому интерес к региону активно проявляют и западные компании. Каковы прогнозируемые запасы полезных ископаемых российской Арктики? Что делает Россия для освоения региона? Будем ли мы привлекать иностранных партнёров?



Об исторических традициях, новейших технологиях и перспективах освоения русской Арктики читайте в книгах:

Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения, Институт Национальной Стратегии

Государство Российское: новый этап. Арктический вектор, Проханов Александр Андреевич

Арктический проект Сталина, Калинин Вячеслав



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