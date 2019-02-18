Земной водород как причина наводнений

Интернет пестрит свидетельствами локальных наводнений 17-19 веков [1-2] , занёсших грунтом нижние этажи зданий по России и всему миру. Фантазия людей о причинах наводнений не знает предела!

Активизация водородной дегазации ядра Земли вполне могла привести к изменению климата, резкому подъёму уровня грунтовых вод, к значительным локальным наводнениям недавнего прошлого, описанным в исторической литературе. Послужить причиной погребения под слоем глины первых этажей зданий многих городов мира.



Рассмотрим наиболее правдоподобные:



стихийные бедствия (ливни, грады, торнадо, половодье);



локальные климатические аномалии (малые ледниковые периоды, вызванные извержениями крупных вулканов, падением астероидов или метеоритными потоками [3]);



смещение оси Земли;



тектонические поднятия или опускания части коры планеты.



таяние ледников;



Безусловно, все эти факторы с определенной вероятностью могли послужить причиной локальных наводнений. Но почему-то не заслуженно сбрасывают со счетов процессы, происходящие в недрах нашей планеты.

Геотермальная энергия – недооценённый фактор климата планеты

Основным фактором формирующим климат Земли являются, безусловно, движение воздушных масс, нагреваемых в первую очередь энергией Солнца. Но оказывается, внутренняя энергия недр нашей планеты вносит больший тепловой вклад, чем считалось ранее.









Не трудно заметить, что многие действующие вулканы, располагаются под толщей вод океанов и их извержения обычно не видны жителям планеты.

Ученые NASA обнародовали карту, на которой изображены температурные аномалии в мире, отклонения от средней температуры в определенном регионе: Красным обозначены участки, температура которых выше средней, голубым – ниже, белым — температура соответствует норме.

Информация была собрана спектрорадиатометром с ультразвуковым резонансным изображением (MODIS) на спутнике NASA в феврале 2017 года [4-5]. Ученые отмечают, что прибор собирает данные о температуре поверхности земли, а не воздуха.

Мы видим, что сейчас возникают устойчивые зоны потеплений и похолоданий, связанные с состояниями литосферы, которые климатологи не принимают во внимание. Эти тенденции говорят о понижении температуры в США (кроме Калифорнии), и увеличении среднегодовой температуры в Восточной Европе, Турции и Иране.

Все мы слышали о глобальном влиянии на климат Земли океанических течений, в первую очередь Ель-Ниньо и Гольфстрима, но мало кто задумывался, что значительная часть тепловой энергии этих течений поступает не только от Солнца, как нас учат в школе, но из глубин Земли через океанические разломы коры.

Анализ снимков спутника “Aqua“ наглядно показывают значительность выходов геотермальный энергии в районах срединно-океанических хребтов. Высокое энергоизлучение Гренландии и Антарктиды обусловлено значительным альбедо их поверхности за счёт постоянного ледового покрова.

В районах активного вулканизма термальные источники проявляются в виде гейзеров и струй пара, выносящих на поверхность пароводяные смеси и пары с глубин 500—1000 м, где вода находится в перегретом состоянии (+150…+200 °C). В подводных гидротермальных источниках (“черных курильщиках”) наблюдаются температуры до +400 °C. А в многочисленных подводных вулканах температура лавы может доходить до +1500 °C.

Водородное дыхание планеты – неучтённый фактор климата!

Уже не вызывает сомнений, водород — глубинный газ планеты. В 70 годах ХХ века В.Н.Ларин [6] предложил гипотезу гидридного ядра Земли, состоящего из гидридов металла высокой плотности (по мат. модели автора 25,6 гр/см³), разлагающихся под действием реакций синтеза [7] и генерирующих центробежные потоки водорода из недр к поверхности.

Водородная дегазация Земли [6] — явление выделения водорода в смеси с другими флюидными газами (чаще всего углеводородами, гелием и радоном) в рифтовых зонах, при извержениях вулканов, из разломов земной коры, кимберлитовых трубок, некоторых шахт и скважин.



Во многих случаях землетрясения тектонического происхождения сопровождаются увеличением содержания водорода в воздухе на территории эпицентра и прилегающих площадях.

Теперь представим, что по тем или иным причинам процесс дегазации активизировался. Это неизбежно приведёт к увеличению потока флюидных газов через кору Земли[8], усилятся тектонические процессы, проснуться вулканы и неизбежно поднимется уровень грунтовых вод. Как это может произойти наглядно, показано на примере землетрясения в Токио:

Внимательный человек, заметит, что в реальном масштабе времени, за три минуты образовалось небольшое озеро посреди парка столицы Японии.

Появление родников, бьющих из недр вовсе не редкость:

Несколько реже наблюдаются выходы воды вместе с газами:

А вот, более масштабные процессы:

Если бы более интенсивный процесс водородной дегазации происходил вдалеке от взоров людей и их «вездесущих» мобильников, вряд ли кто-то обратил внимание на появление воды в большом количестве.

Выходы водорода на среднерусской равнине [9] далеко не редкость, этот процесс происходит и сейчас. Резонно предположить, что в какие-то моменты он активизируется настолько, что уровень грунтовых вод повыситься на несколько метров. Это сразу приведёт к затоплению низменных районов.



Причём для обывателя это явление может выглядеть как интенсивный паводок и поэтому не считается каким-то историческим событием типа извержения вулкана.

Такой «водородный выдох» в масштабе планеты приведёт к подъёму уровня мирового океана, а это уже массовое затопление прибрежных областей и городов.

Извержение вулкана Тамбора и года без лета в Европе









Извержение супервулкана Тамборы 1815 года достигло 7 баллов по шкале VEI, и стало крупнейшим вулканическим извержением в истории человечества, гигантским по оценке объёма выброшенного материала в 150—180 км³.

Если принять во внимание, что 50-80% газов любого вулкана это водяной пар, за несколько месяцев извержения в воздух было выброшено 90-135 км³ воды, почти Братское море – второе по объёму на Земле искусственное водохранилище объёмом 169,3 км³, было поднято в атмосферу.

Безусловно, пепел супервулкана привёл к значительному уменьшению потока Солнечного света, достигающему поверхности Земли.

Тьма (выдержки стихотворения Джорджа Ноэля Гордона Байрона, 1816 г.)

"Я видел сон… Не всё в нём было сном.

Погасло солнце светлое, и звёзды

Скиталися без цели, без лучей

В пространстве вечном; льдистая земля

Носилась слепо в воздухе безлунном.

Час утра наставал и проходил,

Но дня не приводил он за собою…

И мир был пуст;

Тот многолюдный мир, могучий мир

Был мёртвой массой, без травы, деревьев

Без жизни, времени, людей, движенья…

То хаос смерти был"

Так красочно-уныло поэт описал начало триады годов без лета 1816-19гг.

Представим себе, что извержение Тамбора – это лишь часть активизации процесса дегазации водорода земных недр в масштабах планеты [10], и этот процесс с той или иной степенью интенсивности происходил, начиная с раскола всеЗемли (Пангеи) на современные континенты.

Это неизбежно приводит к росту океанического дна в зонах срединноокеанических хребтов и увеличению площади поверхности Земли. Плотность атмосферы при этом падает (по закону Шарля), что влечёт и среднегодовое падение температуры на всей планете!

Самое интересное, что наводнение продлится не долго, так как процесс водородной дегазации приводит к активизации роста дна океанов в рифтовых зонах срединноокеанических хребтов и уровень воды спадает из-за роста площади океанов, как это наглядно видно на модели расширения Земли.

Предлагаю разумному читателю, используя принцип Оккама, «не множить сущее без необходимости», по иному взглянуть на периодические периоды похолодания и потепления климата на Земле. Действительно, они являются проявлением интенсивности термоядерных взрывов, только не рукотворных, а происходящих в недрах ядра планеты [8]!

Источники:





Игорь Дабахов

***

.