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Земной водород как причина наводнений

09:08. 18 февраля 2019 Просмотров - 308 3 коммент. Опубликовал:

Активизация водородной дегазации ядра Земли вполне могла привести к изменению климата, резкому подъёму уровня грунтовых вод, к значительным локальным наводнениям недавнего прошлого, описанным в исторической литературе. Послужить причиной погребения под слоем глины первых этажей зданий многих городов мира.

Возможные причины наводнений

Интернет пестрит свидетельствами локальных наводнений 17-19 веков [1-2], занёсших грунтом нижние этажи зданий по России и всему миру. Фантазия людей о причинах наводнений не знает предела!


Рассмотрим наиболее правдоподобные:


  • стихийные бедствия (ливни, грады, торнадо, половодье);

  • локальные климатические аномалии (малые ледниковые периоды, вызванные извержениями крупных вулканов, падением астероидов или метеоритными потоками [3]);

  • смещение оси Земли;

  • тектонические поднятия или опускания части коры планеты.

  • таяние ледников;

Безусловно, все эти факторы с определенной вероятностью могли послужить причиной локальных наводнений. Но почему-то не заслуженно сбрасывают со счетов процессы, происходящие в недрах нашей планеты.

Геотермальная энергия – недооценённый фактор климата планеты

Основным фактором формирующим климат Земли являются, безусловно, движение воздушных масс, нагреваемых в первую очередь энергией Солнца. Но оказывается, внутренняя энергия недр нашей планеты вносит больший тепловой вклад, чем считалось ранее.





Земной водород как причина наводнений Игорь Дабахов
Активные вулканы мира.



Не трудно заметить, что многие действующие вулканы, располагаются под толщей вод океанов и их извержения обычно не видны жителям планеты.

Ученые NASA обнародовали карту, на которой изображены температурные аномалии в мире, отклонения от средней температуры в определенном регионе: Красным обозначены участки, температура которых выше средней, голубым – ниже, белым — температура соответствует норме.

Земной водород как причина наводнений Игорь ДабаховИнформация была собрана спектрорадиатометром с ультразвуковым резонансным изображением (MODIS) на спутнике NASA в феврале 2017 года [4-5]. Ученые отмечают, что прибор собирает данные о температуре поверхности земли, а не воздуха.

Мы видим, что сейчас возникают устойчивые зоны потеплений и похолоданий, связанные с состояниями литосферы, которые климатологи не принимают во внимание. Эти тенденции говорят о понижении температуры в США (кроме Калифорнии), и увеличении среднегодовой температуры в Восточной Европе, Турции и Иране.

Все мы слышали о глобальном влиянии на климат Земли океанических течений, в первую очередь Ель-Ниньо и Гольфстрима, но мало кто задумывался, что значительная часть тепловой энергии этих течений поступает не только от Солнца, как нас учат в школе, но из глубин Земли через океанические разломы коры.

Анализ снимков спутника “Aqua“ наглядно показывают значительность выходов геотермальный энергии в районах срединно-океанических хребтов. Высокое энергоизлучение Гренландии и Антарктиды обусловлено значительным альбедо их поверхности за счёт постоянного ледового покрова.

Земной водород как причина наводнений Игорь ДабаховВ районах активного вулканизма термальные источники проявляются в виде гейзеров и струй пара, выносящих на поверхность пароводяные смеси и пары с глубин 500—1000 м, где вода находится в перегретом состоянии (+150…+200 °C). В подводных гидротермальных источниках (“черных курильщиках”) наблюдаются температуры до +400 °C. А в многочисленных подводных вулканах температура лавы может доходить до +1500 °C.

Водородное дыхание планеты – неучтённый фактор климата!

Уже не вызывает сомнений, водород — глубинный газ планеты. В 70 годах ХХ века В.Н.Ларин [6] предложил гипотезу гидридного ядра Земли, состоящего из гидридов металла высокой плотности (по мат. модели автора 25,6 гр/см³), разлагающихся под действием реакций синтеза [7] и генерирующих центробежные потоки водорода из недр к поверхности.

Водородная дегазация Земли [6] — явление выделения водорода в смеси с другими флюидными газами (чаще всего углеводородами, гелием и радоном) в рифтовых зонах, при извержениях вулканов, из разломов земной коры, кимберлитовых трубок, некоторых шахт и скважин.

Во многих случаях землетрясения тектонического происхождения сопровождаются увеличением содержания водорода в воздухе на территории эпицентра и прилегающих площадях.

Теперь представим, что по тем или иным причинам процесс дегазации активизировался. Это неизбежно приведёт к увеличению потока флюидных газов через кору Земли[8], усилятся тектонические процессы, проснуться вулканы и неизбежно поднимется уровень грунтовых вод. Как это может произойти наглядно, показано на примере землетрясения в Токио:

Внимательный человек, заметит, что в реальном масштабе времени, за три минуты образовалось небольшое озеро посреди парка столицы Японии.

Появление родников, бьющих из недр вовсе не редкость:

Несколько реже наблюдаются выходы воды вместе с газами:

А вот, более масштабные процессы:

Если бы более интенсивный процесс водородной дегазации происходил вдалеке от взоров людей и их «вездесущих» мобильников, вряд ли кто-то обратил внимание на появление воды в большом количестве.

Выходы водорода на среднерусской равнине [9] далеко не редкость, этот процесс происходит и сейчас. Резонно предположить, что в какие-то моменты он активизируется настолько, что уровень грунтовых вод повыситься на несколько метров. Это сразу приведёт к затоплению низменных районов.

Причём для обывателя это явление может выглядеть как интенсивный паводок и поэтому не считается каким-то историческим событием типа извержения вулкана.

Такой «водородный выдох» в масштабе планеты приведёт к подъёму уровня мирового океана, а это уже массовое затопление прибрежных областей и городов.

Извержение вулкана Тамбора и года без лета в Европе





Земной водород как причина наводнений Игорь Дабахов
супервулкан Тамбора с кратером диаметром 6,5-7 км



Извержение супервулкана Тамборы 1815 года достигло 7 баллов по шкале VEI, и стало крупнейшим вулканическим извержением в истории человечества, гигантским по оценке объёма выброшенного материала в 150—180 км³.

Если принять во внимание, что 50-80% газов любого вулкана это водяной пар, за несколько месяцев извержения в воздух было выброшено 90-135 км³ воды, почти Братское море – второе по объёму на Земле искусственное водохранилище объёмом 169,3 км³, было поднято в атмосферу.

Безусловно, пепел супервулкана привёл к значительному уменьшению потока Солнечного света, достигающему поверхности Земли.

Тьма (выдержки стихотворения Джорджа Ноэля Гордона Байрона, 1816 г.)

"Я видел сон… Не всё в нём было сном.
Погасло солнце светлое, и звёзды
Скиталися без цели, без лучей
В пространстве вечном; льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном.
Час утра наставал и проходил,
Но дня не приводил он за собою…
И мир был пуст;
Тот многолюдный мир, могучий мир
Был мёртвой массой, без травы, деревьев
Без жизни, времени, людей, движенья…
То хаос смерти был"

Так красочно-уныло поэт описал начало триады годов без лета 1816-19гг.

Представим себе, что извержение Тамбора – это лишь часть активизации процесса дегазации водорода земных недр в масштабах планеты [10], и этот процесс с той или иной степенью интенсивности происходил, начиная с раскола всеЗемли (Пангеи) на современные континенты.

Земной водород как причина наводнений Игорь ДабаховЭто неизбежно приводит к росту океанического дна в зонах срединноокеанических хребтов и увеличению площади поверхности Земли. Плотность атмосферы при этом падает (по закону Шарля), что влечёт и среднегодовое падение температуры на всей планете!

Самое интересное, что наводнение продлится не долго, так как процесс водородной дегазации приводит к активизации роста дна океанов в рифтовых зонах срединноокеанических хребтов и уровень воды спадает из-за роста площади океанов, как это наглядно видно на модели расширения Земли.

Предлагаю разумному читателю, используя принцип Оккама, «не множить сущее без необходимости», по иному взглянуть на периодические периоды похолодания и потепления климата на Земле. Действительно, они являются проявлением интенсивности термоядерных взрывов, только не рукотворных, а происходящих в недрах ядра планеты [8]!

Источники:


  1. Le 15me DELUGE ou quarantine mille en Europe / Paris 1867

  2. В. Максименков / Потоп 17 века на Европейском континенте / Познавательные факты/ 15.04.2018

  3. Дабахов И.А. / Метеоритный поток, как причина локального наводнения / 02.01.2018

  4. MODIS News and Events October 2018 VIIRS / https://terra.nasa.gov/areas/modis

  5. Index of /climate/GlobalMaps/Land Surface Temperature Anomaly/data/MOD_LSTAD_M

  6. Ларин В.Н. / Наша Земля (происхождение, состав, строение и развитие изначально гидридной Земли)/М. «Агар» 2005

  7. Терез Э.И., Терез И.Э. / Реакции синтеза – основной источник внутренней энергии Земли

  8. Терез Э.И., Дабахов И.А. / Реакции синтеза – основной источник внутренней энергии Земли и абиогенного происхождения углеводородов / ResearchGate / 01.2019

  9. В.Н. Ларин / Дегазация водорода в центральных районах Русской платформы / 06.03.2015

  10. Дабахов И.А. / Водородное дыхание Земли / 24.03.2017

  11. Miklós KÁZMÉR / лес из 60-метровой глубины карьера песком засыпан с севера / 18.10.2016



Игорь Дабахов


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4331633.html

Метки: планета, природа, физика, человек
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3 коммент.»

  • 3958 1916
    XAPOH 18 февраля 2019 в 10:38 Ссылка Пометить
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    Неплохая теория. И даже частично верная!

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  • 2597 1901
    Oleg 18 февраля 2019 в 12:52 Ссылка Пометить
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    Поддерживаю автора статьи полностью. Это также даёт возможность осознать меру опасности природных подземных газов. Водород постоянно выходит и чтобы не скапливался в подвальных помещениях домов, в т.ч. с радиактивным газом радоном необходима круглогодичная хорошая вентиляция в целях безопасности.

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    Oleg 18 февраля 2019 в 13:18 Ссылка Пометить
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    “процесс водородной дегазации приводит к активизации роста дна океанов в рифтовых зонах срединноокеанических хребтов”
    Любопытно. И глина значит тоже не “из воздуха” взялась, вернее как раз “из воздуха” и взялась, т.е. в результате синтеза хим.элементов в земной коре из … ? Помните таблицу Д.И.меделеева в первоначальном варианте? Там первым элементом в таблице стоял Ньютоний (Эфир). Вот это источник всех хим.элементов, в т.ч. глины. Глина и поднялась до уровня первых этажей старых зданий, вероятно, вместе с грунтовыми водами. Но если даже с селевыми потоками, то суть одна.

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