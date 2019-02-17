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Лагерь «Янтарный» отмечает свой день рождения

11:34. 17 февраля 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Первая смена состоялась 15 февраля 1966 года.

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«Янтарный» – один из тех лагерей, который первым принял артековцев после реконструкции. Он входит в комплекс лагерей «Горный» и имеет в своем расположении пятиэтажный корпус.


«Янтарный» носит имя детского писателя Аркадия Гайдара, автора повести «Военная тайна». Кстати, идея написать произведение пришла ему именно тут.


Символично, что как раз сегодня заканчивается и первая смена 2019 года. За 21 день в лагере прошло много интересных мероприятий. Наверное, самое обожаемое детьми – «День артековского мороженного». Праздник достаточно молод, он берет своё начало с первой смены 2017 года, именно тогда впервые артековцы провели  масштабную дегустацию холодного лакомства. В этом же году вышла первая партия мороженного с логотипом «Артек», которую по достоинству оценили жители европейских стран, Китая и Израиля.


Вообще, вкусные праздники для «Артека» стали уже традицией. К новому году был приурочен мастер-класс, на котором дети месили имбирное тесто с медом и корицей и учились делать пряники. К Хэллоуину ребята под присмотром поваров делали настоящий тыквенный пирог.


«Я люблю готовить дома с бабушкой. Обязательно поделюсь с ней артековским рецептом!» – радовалась воспитанница детского центра Диана Макарова.


Впрочем, кулинарным разнообразием артековцев не удивишь – дети каждый день питаются по системе «Шведский стол». Ребята могут выбирать супы, мясо, крупы и салаты на свой вкус. Стоит отметить, что для поддержания витаминного баланса, в меню введена повышенная норма овощей и фруктов. На дни рождения повара специально для именинников пекут праздничные торты.


В «Артеке» тщательное внимание уделяется не только здоровью и правильному питанию воспитанников, но и интеллектуальному развитию. Совсем недавно в День российской науки, 8 февраля, в центре прошел всероссийский научный фестиваль «Артсайнс». Он проводился впервые и объединил в себе более тысячи артековцев. Дети занимались созданием узоров, конструированием роботов и запуском беспилотников. Пожалуй, самая большая очередь образовалась у тренажера с очками виртуальной реальности.


«Это было просто непередаваемо, все казалось таким реальным. Как будто ты действительно стоишь на краю небоскреба, шаг вправо, шаг влево – и ты упадешь», – делится впечатлениями Вероника.


«Артек» – это то самое место, где дети могут поправит здоровье, дыша живительным морским воздухом и правильно питаясь на протяжении всей смены, найти новых друзей и расширить свой кругозор. Возможно, кто-то из ребят захочет стать ученным или поваром, потому что интерес к этим  сферам у них сформировался благодаря интереснейшим мероприятиям.

 

Метки: история, лагерь, янтарный
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