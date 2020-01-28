“Вавилонская башня” в Самарре.
Самарра - город в центральной части Ирака, в 120 км к северо-западу от Багдада, лежащий на восточном берегу р. Тигр.
Основан в 836 г. халифом аль-Мутасимом из династии Аббасидов (сыном легендарного Харуна ар-Рашида); ему же, по легенде, принадлежит и авторство названия (от арабск. surra man ra’a, «кто увидит, возрадуется»). В действительности, поселения на месте С. существовали задолго до официального основания города. Одно из них, Сурмаррати, упомянутое в надписи на стеле Сеннахериба (690 г. до н.э.), по-видимому, находилось в местности аль-Хувайш, напротив современной С. Поздние античные источники указывают на существование в окрестностях С. поселения под названием Souma. По свидетельству Аммиана Марцеллина, в 364 г. (отступление римской армии после смерти императора Юлиана) на месте города находился форт Sumere. Современное название, скорее всего, восходит к арамейскому Sumra (деревня в окрестностях С.; топоним зафиксирован в «Хронике» Михаила Сирийского).
Согласно арабским источникам, в 834-835 гг. халиф аль-Мутасим вынужден был вывести из Багдада воинские части среднеазиатских тюрков (из-за их конфликтов с местным населением) и начать поиски места для новой столицы. Путь халифа пролегал на север; во время одного из привалов, аль-Мутасим обнаружил недалеко от своего лагеря христианский монастырь. Сад монастыря, особенно понравившийся халифу, стал местом закладки дворца, известного под названием Дар-аль-Хилафа (836 г.); в последствии монастырь вошел в комплекс дворцовых зданий в качестве сокровищницы.
При сыновьях аль-Мутасима – аль-Уасике (842-847 гг.) и аль-Мутаваккиле (847-861 гг.) – С. не только сохранила статус столицы халифата, но и стала ареной интенсивного градостроительства. В течение 20 лет в городе и его окрестностях было возведено 20 дворцов, разбито несколько парков и огороженных охотничьих угодий; кроме того, были построены треки/арены для проведения скачек. По замыслу аль-Мутаваккиля, город должен был превзойти великолепием все прежние столицы халифата. Например, в 861 г. халиф повелел срубить и доставить в С. кипарис, посаженный Заратустрой в честь обращения царя Гиштаспа; из древнего дерева должны были сделать балки для очередного халифского дворца (к моменту доставки драгоценного ствола аль-Мутаваккиля не было в живых).
Кликабельно 1500 рх, Раскопки дворца халифов в Самарре, на заднем плане мечеть Мутаваккиля и ее минарет Малвия (ракушка).
В 859 г. аль-Мутаваккиль заложил новый город в 15 км к северу от С., которому он дал свое имя (аль-Мутаваккилиййа). В числе первых было возведено здание, которому архитекторы придали почти полное сходство с большой соборной мечетью в С. Эта мечеть, Абу Дулаф, незначительно уступает своему прототипу по размерам (29000 кв. м.); она также имеет минарет (34 м) на уровне середины северной стены (внешняя спиралевидная лестница минарета Абу Дулаф круче, чем у аль-Мальвиййа, она формирует шесть псевдо-ярусов). Причины, побудившие аль-Мутаваккиля начать строительство города (фактически, реплики С.), не известны. Считают, что завершение работ должно было стать сигналом к перенесению столицы на новое место. Со смертью халифа в 861 г. строительные работы были прекращены.
Вид со спирального минарета на Самарра и мечеть Аль-Акса Ирак.
На протяжении 56 лет, в течение которых С. была столицей, халифский престол занимало восемь человек. Восьмой халиф, аль-Мутамед (сын аль-Мутаваккиля), вернулся в Багдад в 884 г., а с его смертью (892 г.) столица была официально перенесена на прежнее место. К 894 г. город сильно обезлюдел; халиф аль-Муктафи, посетивший С. в 903 г., застал дворец аль-Мутасима сильно разрушенным и запланированное им возвращение столицы не состоялось.
В 848 г. аль-Мутаваккиль призвал в С. десятого имама шиитов, Али аль-Хади («ведущий правильным путем»), жившего тогда в Медине (р. 827 г.), и поселил его на территории бывшего военного лагеря аль-Мутасима (отсюда прозвище аль-Аскари, т.е. «обитатель лагеря», или «пленник лагеря», которое затем перешло к его сыну, одиннадцатому имаму). В дальнейшем Али аль-Хади купил дом недалеко от старой мечети аль-Мутасима, где жил под гласным надзором вплоть до своей насильственной смерти. Шиитское предание приписывает десятому имаму знание многих языков (персидских, славянских, индийских, набатейского), сакральных наук (алхимии), способность предвидеть будущее и совершать чудеса; его перу принадлежит трактат о свободе воли.
В 868 г. Али аль-Хади умер и был погребен во дворе своего дома; имамат перешел к его среднему сыну Хасану (р. 845). По преданию, одиннадцатый имам Хасан аль-Аскари был женат на Нарджис-хатун, происходившей из рода императоров Византии и числившей среди своих предков апостола Петра. Ребенок от этого брака, двенадцатый имам шиитов (считая от Али б. Аби Талиба), должен был, согласно известному пророчеству Мухаммада, явиться в качестве ожидаемого (al-muntazar) Махди (mahdi – «ведомый правильным путем») и Каима (al-qa’im, «восставший с мечом», тж. «поднимающий мертвых», т.е. «воскреситель»). Споря с судьбой, халиф аль-Мутамед усилил надзор над имамом Хасаном и предпринял несколько попыток его умерщвления, чтобы таким образом не допустить появления легитимного претендента на халифат. Шииты, в свою очередь, старались оградить имама и его семью от контактов с посторонними; тем не менее, в 874 г. Хасан аль-Аскари скончался (как предполагают, в результате отравления) и был похоронен рядом со своим отцом. Приписываемый ему тафсир издан в Иране в прошлом веке.
Мечеть ал-Аскари в Самарре.
Аббасиды и их сторонники торжествовали победу, пока не стало ясно, что имам Хасан все же успел оставить наследника. Мальчик, получивший имя Мухаммед, родился в 868 г.; факт его рождения хранился в тайне от всех, кроме самого ближайшего окружения. Таинственного ребенка видели в последний раз спускающимся в подвал во дворе родительского дома за год до смерти его отца. Согласно одной из версий, распространившейся среди шиитов в то время, он был скрыт своим отцом в Медине. С 874 по 941 гг., имам Мухаммад б. Хасан руководил общиной шиитов через четырех посредников (safara; мн. ч.), последовательно сменявших друг друга; этот период получил название «малого сокрытия» (ghaybat al-sughra). В 941 г., за несколько дней до своей смерти, четвертый safir сообщил, что имам объявил ему о начале «большого сокрытия» (ghaybat al-kubra), срок которого определен самим Богом, в связи с чем институт посредничества отменяется, и какие-либо контакты с общиной становятся невозможными.
Согласно вероучению шиитов, «большое сокрытие» продлится до Конца Времен; возвращение Махди произойдет в тот момент, когда в мире восторжествуют зло и несправедливость, люди почти полностью потеряют представление о священном, а все, что связывает человека с Богом, будет близко к исчезновению. В некоторых преданиях говорится, что явление Махди произойдет во времена планетарного триумфа Антихриста (al-dajjal). Финальная битва между воинами Махди, в числе которых будут имам Хусейн и хазрат Иса (т.е. Иисус христинской традиции), и противостоящим им демонизированным человечеством, признавшим над собой власть Антихриста, приобретает явные очертания войны Света и Тьмы, Добра и Зла (букв. Разума, aql, и Невежества, jahl), а сам имам наделяется качествами эсхатологического Спасителя.
Кликабельно 1600 рх Стены Великой мечети Мутаваккиля.
Архитектурный комплекс машхад аль-Аскарийн (букв. «место исповедания веры обитателей лагеря», т.е. имамов Али аль-Хади и Хасана аль-Аскари) состоит из двух зданий: мавзолея-мечети, увенчанного золотым куполом, к которому пристроены два минарета, и святилища, воздвигнутого над входом в sardab (подвал, в котором исчез последний имам в 873 г.), известного под названием maqam ghaybat («место сокрытия»); это второе здание также венчает купол, но выполнен он не золотом, а голубой глазурью. В мавзолее, помимо имамов, покоятся Хакима-хатун, сестра Али аль-Хади, сохранившая для потомков обстоятельства рождения и исчезновения Махди, и Нарджис-хатун. Первые сооружения над могилами имамов, возведенные в 944-45 гг. при хамданиде Насир-ад-Даула, многократно перестраивались, в т.ч. Арсланом аль-Басасири при Буидах (1053-54 гг.) и халифом Насир ли-Дин-иллахом (1209-1210 гг.). Строительство золотого купола над мавзолеем десятого и одиннадцатого имамов было начато шахом Ирана Наср-ад-Дином (1868-1869) и завершено при его преемнике Музаффар-ад-Дине (1905 г.).
Кликабельно 1600 рх, Мечеть ал-Аскари в Самарре
инарет аль-Мальвиййя, ставший своего рода символом С. как столицы халифата Аббасидов, – замечателен не столько своей архитектурной необычностью, сколько связанными с ней символическими коннотациями. Мощное основание, сравнимое по размерам с высотой минарета (квадрат со стороной 33 м), придает постройке сходство с пирамидой, а ярусная конструкция однозначно ассоциируется с тем зиккуратом, который описал Геродот, т.е. с «Домом основания небес и земли», Вавилонской башней (Быт 11:4). Особенно показательно наличие внешней лестницы, связывающей основание и верх минарета; в зиккуратах этот архитектурный элемент наделялся важной сакральной функцией – пути нисхождения божества с небес на землю. Иудейские и христианские экзегеты усматривали в возведении Вавилонской башни мотив богоборчества. В средневековых мидрашах проводятся параллели между ее сооружением и мятежом «сынов божьих» Быт 6:2 (2 Ен 7), вынудившим Бога истребить падшую тварь Потопом, а царь-идолопоклонник Нимрод, начавший строительство, уподобляется падшему ангелу Шемхазаю. В мусульманской экзегетике, особенно в персидских тафсирах, Нимрод – не просто тиран и идолопоклонник, которому противостоит пророк Ибрахим (Авраам), но неистовый супостат Бога; потерпев неудачу в строительстве башни, он пытается взлететь на небо, а в ответ на предложение покаяться вызывает Бога на бой и гибнет. В свете сделанных уточнений придание облика зиккурата минарету столичной соборной мечети не может восприниматься иначе как самоотождествление халифа мусульман с царем-богоборцем.
Минарет аль-Мальвиййя, с которого давно не звучат призывы на молитву, и лежащий у его подножия гигантский прямоугольник большой мечети, опустевшей и заброшенной, являют собой поистине апокалиптическое зрелище, заставляя задуматься о контрасте между ныне необитаемой С. халифов и С. имамов – всегда многолюдным двором мечети аль-Аскарийн, увенчанной сверкающим золотым куполом, и расположившимися вокруг жилыми кварталами.
Если Мекка – символ начала священной истории мусульман (черный камень Каабы – ангел, сопровождавший Адама после изгнания из Рая, а сама Кааба – храм, восстановленный после потопа Авраамом и Исмаилом), С. – провозвестие ее свершения. Новый Вавилон Аббасидов, задуманный как одно из чудес света – город-дворец, за десять с небольшим лет раскинувший на террасах цветущие сады и поднявший в небо громады минаретов-зиккуратов, – стал предостережением о кратковременности и иллюзорности, которыми отмечено торжество светской власти над духовным владычеством. В ослеплении собственной гордыни возводили халифы свою Вавилонскую башню, не в силах провидеть ее грядущее запустение; с сатанинским коварством истребляли имамов из дома Али, не ведая, что их исчезновение с человеческого плана Бытия есть лишь обетование Великого Возвращения. С. халифов – мертвый город, символ ничтожества мирского пред священным, бренного пред вечным, памятник богоборчества и безрассудства. С. имамов продолжает жить, напоминая нам о Божественной справедливости (один из догматов шиитского ислама), о том, что ночь, какой бы длинной она ни была, неизбежно сменится рассветом.
Но самым выдающимся архитектурным бриллиантом, прославившим не только Самарру, но и Ирак в целом, стала Большая мечеть – гигантское здание, в котором без труда размещалось около 80 000 мусульман, регулярно наводнявших площадь святого места для совершения намаза.
Сегодня мало что осталось от этого величественного сооружения, а некогда оно потрясало воображение своими исполинскими размерами и монументальностью. Только представьте громадный двор, внушительный молитвенный зал и высоченный минарет за неприступной стеной с полукруглыми башнями и шестнадцатью входами – и все это на территории в 38 000 квадратных метров.
Стену и другие постройки древнего архитектурного ансамбля украшает стеклянная мозаика в ультрамариновых тонах, тонкая резьба и искусная лепнина. На создание Большой мечети потребовалось почти 4 года – комплекс возводился с 847 по 852 гг, и на момент окончания строительства грандиозного комплекса это была самая большая и незаурядная постройка среди всех исламских сооружений.
До наших дней сохранилась стена мечети и минарет Малвия, прославившийся на весь мир своей высотой и замысловатой формой.
Ширина лестницы составляет 2,3 м – такое расстояние запросто позволяло аль-Мутаваккилу добираться до высшего витка пандуса верхом на священном белом египетском осле. Оттуда, с вершины, открывается дивная панорама на окрестности города и долину реки Тигр. Название минарета означает «скрученная ракушка», что подразумевает спиральную форму лестницы, вьющейся вдоль стен минарета.
В зависимости от времени суток и под воздействием освещения стены мечети и минарет преображаются, приобретая то соломенный, то янтарный, то кирпичный, а то золотисто-розовый оттенок. Архитектурный объект редкой красоты находится под охраной ЮНЕСКО и занесен в реестр памятников, составляющих Всемирное наследие.
Увы, уникальной постройке, чудом сохранившейся до нашей эпохи, пришлось изрядно пострадать уже в текущем столетии. В апреле 2005 года иракские повстанцы, пытавшиеся устранить американский обзорный пункт, установленный на вершине минарета, организовали взрыв, в результате которого верхняя часть башни оказалась частично разрушена.
Бред!
Если арабы такие умные, почему у них всё строят европейцы (работяги не в счёт)