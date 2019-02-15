Гражданских прав в Украине нет

Всем известно, что Конституция определяет права и свободы человека и гражданина. Ни при каких условиях нельзя нарушать те права, которые даёт человеку Конституция – основной правовой закон государства, и уж тем более нарушать права граждан не может и сам президент, который должен подавать пример законопослушного гражданина. Однако власть Украины в очередной раз нарушает законы своей страны вопреки Конституции.

Центральная избирательная комиссия Украины удивила новостью о том, что существующие избирательные участки, расположенные в украинских консульствах в России, будут закрыты. Таким образом, проживающие в РФ граждане Украины не смогут принять участие в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года. А бежало из Украины от действий Порошенко не мало, каждый месяц население Украины заметно сокращается.

Конституция Украины предоставляет гражданам право принимать участие в выборах президента страны, где бы они ни находились. А президент Порошенко, в свою очередь, предпринимает все возможные усилия для того, чтобы сбежавшие с Родины не имели возможность проголосовать.

Таким образом, налицо ограничение избирательных прав граждан Украины: власти знают об огромном количестве уехавших в Россию и, тем не менее, закрывают избирательные участки по надуманным поводам. Порошенко совершенно не уважает своих граждан и лишает их самого дорогого – гражданских прав.