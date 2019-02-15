Диабет и Адекватное питание 2019
14:47. 15 февраля 2019 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал: Правдозор
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Забытая реальность
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Диабет – это не питание и не таблетки от него.
Диабет – это нарушение работы эндокринной системы.
Это от нервозного состояния, от безисходности,
когда человек живет не в своей стране, и не со своим народом.
Вот что нужно лечить.