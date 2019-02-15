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Диабет и Адекватное питание 2019

14:47. 15 февраля 2019 Просмотров - 84 Один комментарий Опубликовал:

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Один комментарий»

  • 202 150
    чужой 15 февраля 2019 в 15:29 Ссылка Пометить
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    Диабет – это не питание и не таблетки от него.
    Диабет – это нарушение работы эндокринной системы.
    Это от нервозного состояния, от безисходности,
    когда человек живет не в своей стране, и не со своим народом.
    Вот что нужно лечить.

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