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А между тем на Гаити…

00:26. 15 февраля 2019 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:


Пока рукопожатная общественность льет крокодиловы слезы по поводу проблем социалистической Венесуэлы, на соседнем острове Гаити, где процветает капитализм, а президент удостаивается рукопожатий с высшим руководством США:

















































































Когда же будет назначен демократический президент из Вашингтона и начнется гуманитарная интервенция при поддержке всего цивилизованного сообщества?!
Где Совет Европы, когда он так нужен?
Где группа Лима?
Где ОАГ?
Где они все?
Неужели они предали идеалы свободы?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4778974.html

Метки: венесуэла, гаити, империализм, капитализм, латинская америка, Митинги, протесты, фотографии
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Один комментарий»

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    Аноним 15 февраля 2019 в 10:16 Ссылка Пометить
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    Бывший раб Жан-Жак Дессалин провозгласивший себя императором,в 1804 году отдал приказ убить всех белых на острове.Была резня,геноцид белого населения,убивали всех,от младенцев до стариков.Со времен страну покинуло и большинство цветного населения.Начался полный бардак,который продолжается и по сей день.Белых не стало,и бывшие рабы стали уничтожать друг друга.Страна пожинает плоды своей революции.И не нужны им не какие Советы Европы и идеалы демократии.Работать надо,а они это не любят и не хотят.И не будут,проще колдовать,да мочить друг друга.

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