А между тем на Гаити…

Пока рукопожатная общественность льет крокодиловы слезы по поводу проблем социалистической Венесуэлы, на соседнем острове Гаити, где процветает капитализм, а президент удостаивается рукопожатий с высшим руководством США:Когда же будет назначен демократический президент из Вашингтона и начнется гуманитарная интервенция при поддержке всего цивилизованного сообщества?!Где Совет Европы, когда он так нужен?Где группа Лима?Где ОАГ?Где они все?Неужели они предали идеалы свободы?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4778974.html