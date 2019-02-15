А между тем на Гаити…
00:26. 15 февраля 2019 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Пока рукопожатная общественность льет крокодиловы слезы по поводу проблем социалистической Венесуэлы, на соседнем острове Гаити, где процветает капитализм, а президент удостаивается рукопожатий с высшим руководством США:
Когда же будет назначен демократический президент из Вашингтона и начнется гуманитарная интервенция при поддержке всего цивилизованного сообщества?!
Где Совет Европы, когда он так нужен?
Где группа Лима?
Где ОАГ?
Где они все?
Неужели они предали идеалы свободы?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4778974.html
loading...
Бывший раб Жан-Жак Дессалин провозгласивший себя императором,в 1804 году отдал приказ убить всех белых на острове.Была резня,геноцид белого населения,убивали всех,от младенцев до стариков.Со времен страну покинуло и большинство цветного населения.Начался полный бардак,который продолжается и по сей день.Белых не стало,и бывшие рабы стали уничтожать друг друга.Страна пожинает плоды своей революции.И не нужны им не какие Советы Европы и идеалы демократии.Работать надо,а они это не любят и не хотят.И не будут,проще колдовать,да мочить друг друга.