В Екатеринбург приехал новый британский генконсул Ричард Дьюэлл
Источник: Мягкая Сила @ Илья Белоус
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В Екатеринбурге к обязанностям генерального консула Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии приступил Ричард Дьюэлл. Он сменил Дерека Лавери, которого прислали временно погреть консульское кресло в мае 2018 года. Напомним, шотландца Лавери прислали после того, как генконсул Мартин Феннер, пребывавший в Екатеринбурге в 2015—2018 гг, вылетел со своего поста в результате наркотического скандала вокруг сотрудницы консульства Юлии Алексеевой.
РИЧАРД ДЬЮЭЛЛ
До назначения в Екатеринбург Дьюэлл занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии. Работал в Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн, а также в Таллине, поэтому у англичанина наверняка есть общие с «Уральским Мемориалом» и группой «Екатеринбург за свободу» эстонские друзья.
ЧТО ЗА ФРУКТ ЭТОТ ДЬЮЭЛЛ?
Тут мы нашли информацию о том, что Ричард c 16 января 1991 года возглавляет компанию «Dewell Limited Birmingham». Бизнес, судя по всему, семейный, потому что вторым директором значится некий Уильям Джордж Дьюэлл (отец дипломата?).
Основным видом деятельности компании Ричарда является –
«Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores».
То есть ни что иное как –
«Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах».
Источник: Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании (Companies House).
КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРОДАВЕЦ ФРУКТОВ СТАЛ СОТРУДНИКОМ ФОРИН-ОФИСА?
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ДЬЮЭЛЛ – НАСТОЯЩИЙ «БРИТАНСКИЙ СПЕЦАГЕНТ», СПЕЦИАЛИСТ ПО «ЗАГОВОРАМ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВ».
В Бишкеке Дьюэлл пребывал до января 2019 года, и курировал там подготовку «цветной революции», вербовал местных яценюков и навальных. Как говорится, «строил демократию».
Вот пример типичного мероприятия в постсоветской республике под кураторством Дьюэлла.
Источик: Facebook.
Источик: Twitter.
«Обмен опытом между представителями гражданской службы Великобритании и Кыргызской Республики по реформе государственного сектора через DFID-UK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. Киргизские чиновники изучают опыт Великобритании в области осуществления контроля за деятельностью правительства. Отличный пример сотрудничества между двумя странами» — пишет британское посольство в Киргизии в описании к фото с мероприятия.
Здесь уместно поближе присмотреться к упомянутой структуре DFID.
По сути, британский DFID (Департамент по международному развитию) — это родная сестра американского Агентства по международному развитию США (USAID), печально известного как главный экспортёр «цветных революций», экстремизма и инкубатор пятой колонны по всему миру.
DFID или UKAID является правительственной структурой Соединенного Королевства, отвечающей за «управление внешней помощью». Цель департамента заключается в «содействии устойчивому развитию и ликвидации нищеты в мире».
Сравним логотипы USAID и UKAID. Похоже, что в ЦРУ США и МИ-6 над слоганом сильно не заморачивались:
Вне зависимости от пожеланий россиян к правительству Великобритании бюджет DFID постоянно растёт. В 2009 году он составлял более 6 млрд. фунтов стерлингов, в 2013-ом 10,3 млрд., в 2014 — 11,7 млрд, в 2015 — 12,2 млрд. На финансирование оппозиции, протестных СМИ и НКО, которые помогут свергнуть неудобные Западу режимы, денег не жалко, несмотря на все проблемы с финансами на туманном Альбионе!
Ведь в будущем это вложение позволит высасывать материальные и интеллектуальные ресурсы из колоний с марионеточными правителями, использовать геополитический контроль над ними для пополнения казны и интересов западного капитала.
География интересов DFID — Ближний Восток, Африка, постсоветское пространство. Сфера интересов — гуманитарная деятельность и безопасность, инновации и потенциал; исследования; открытые общества и борьба с коррупцией; климат и окружающая среда; дети, образование и молодежь; глобальные партнерства; инклюзивные общества (инвалидность, гендер, старость, религия, ЛГБТ).
Источик: Facebook.
Наше внимание привлёк ещё один метод, с помощью которого под кураторством Ричарда Дьюэлла вербовалась и формировалась пятая колонна в Киргизии. Это Клуб выпускников обменных программ. В связи с удачным опытом реализации в Киргизии клуба выпускников высока вероятность, что Дьюэлл применит этот «позитивный» опыт и в нашем Екатеринбурге.
«Рады отметить приверженность и энтузиазм наших стажеров и волонтеров в содействии успешному запуску Клуба британских выпускников Кыргызстана. Мы благодарны за поддержку и упорный труд. Удачи в ваших будущих начинаниях и счастливых праздников!» — пишет посольство Великобритании в Киргизии.
Для реализации этого проекта сформирована отдельная организация UKEAA(UK Education Alumni Association) — Ассоциация выпускников Великобритании. UKEAA активно проводит различные семинары, вечеринки, публикует материалы, прививая «пациентам» западные ценности и политические позиции, получая возможность продвигать через них свои интересы.
На фото господин Дьюэлл показывает молодым оболваненным киргизам их место в системе британских ценностей.
Источик: Facebook.
ГОСДЕП США, MAGNACARTAFUND, PRI И ИНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
Среди спонсоров PRI такие организации как Фонд Макартуров, Фонды «Открытое общество», посольство США в Казахстане и конечно же сам госдеп США, без него никуда в таком деле. Целых два подразделения – Бюро по вопросам демократии, прав человека и Труда (DRL) и Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью (INL) – трудятся на благо убийц, насильников и коррупционеров.
Интересный факт: Фонд миллиардера Олега Дерипаски «Вольное дело» также оказывает финансовую помощь PRI. И это правильно, а иначе кто будет спасать его самого, когда народ начнёт поднимать олигархов на вилы.
12 июля 2011 года, празднование 40-летнего юбилея Натаниэля Ротшильда (в голубой рубашке). Олег Дерипаска – второй справа.
Хочется надеяться, что нет. Однако современные «цветные технологии» напрямую связаны с понятием «мягкой силы», которое в скором времени будет греметь в стенах генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге. Клубы выпускников, обработка уральских ВУЗов, четвёртая часть Властелина колец, где Гэндальф совершит «каминаут» – всё это мы ожидаем увидеть в ближайшее время от новоиспечённого генконсула Ричарда Дьюэлла – простого британского парня, который так любил продавать с папой фрукты.
А пока давайте самонадеянно думать, что фрукт, который он нам предлагает, не гнилой!
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Источник: https://nstarikov.ru/club/100557