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В Екатеринбург приехал новый британский генконсул Ричард Дьюэлл

21:30. 14 февраля 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: Мягкая Сила @ Илья Белоус

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

В Екатеринбурге к обязанностям генерального консула Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии приступил Ричард Дьюэлл. Он сменил Дерека Лавери, которого прислали временно погреть консульское кресло в мае 2018 года. Напомним, шотландца Лавери прислали после того, как генконсул Мартин Феннер, пребывавший в Екатеринбурге в 2015—2018 гг, вылетел со своего поста в результате наркотического скандала вокруг сотрудницы консульства Юлии Алексеевой.

РИЧАРД ДЬЮЭЛЛ

До назначения в Екатеринбург Дьюэлл занимал пост заместителя посла и консула дипмиссии Великобритании в Киргизии. Работал в Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн, а также в Таллине, поэтому у англичанина наверняка есть общие с «Уральским Мемориалом» и группой «Екатеринбург за свободу» эстонские друзья.

ЧТО ЗА ФРУКТ ЭТОТ ДЬЮЭЛЛ?

Тут мы нашли информацию о том, что Ричард c 16 января 1991 года возглавляет компанию «Dewell Limited Birmingham». Бизнес, судя по всему, семейный, потому что вторым директором значится некий Уильям Джордж Дьюэлл (отец дипломата?).

Основным видом деятельности компании Ричарда является –

«Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores».

То есть ни что иное как –

«Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах».


Источник: Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании (Companies House).

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРОДАВЕЦ ФРУКТОВ СТАЛ СОТРУДНИКОМ ФОРИН-ОФИСА?

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ДЬЮЭЛЛ – НАСТОЯЩИЙ «БРИТАНСКИЙ СПЕЦАГЕНТ», СПЕЦИАЛИСТ ПО «ЗАГОВОРАМ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВ».

В Бишкеке Дьюэлл пребывал до января 2019 года, и курировал там подготовку «цветной революции», вербовал местных яценюков и навальных. Как говорится, «строил демократию».

Вот пример типичного мероприятия в постсоветской республике под кураторством Дьюэлла.

Источик: Facebook.

Источик: Twitter.

«Обмен опытом между представителями гражданской службы Великобритании и Кыргызской Республики по реформе государственного сектора через DFID-UK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. Киргизские чиновники изучают опыт Великобритании в области осуществления контроля за деятельностью правительства. Отличный пример сотрудничества между двумя странами» — пишет британское посольство в Киргизии в описании к фото с мероприятия.

Здесь уместно поближе присмотреться к упомянутой структуре DFID.

По сути, британский DFID (Департамент по международному развитию) — это родная сестра американского Агентства по международному развитию США (USAID), печально известного как главный экспортёр «цветных революций», экстремизма и инкубатор пятой колонны по всему миру.

DFID или UKAID является правительственной структурой Соединенного Королевства, отвечающей за «управление внешней помощью». Цель департамента заключается в «содействии устойчивому развитию и ликвидации нищеты в мире».

Сравним логотипы USAID и UKAID. Похоже, что в ЦРУ США и МИ-6 над слоганом сильно не заморачивались:

СПАСИБО, РИЧАРД, НО МЫ УЖЕ ЭТО ПРОШЛИ ДВАЖДЫ В 1917-М И 1991-М! НАМ ВАШЕЙ ПОМОЩИ НЕ НУЖНО И МЫ У ВАС ЕЁ НЕ ПРОСИМ!

Вне зависимости от пожеланий россиян к правительству Великобритании бюджет DFID постоянно растёт. В 2009 году он составлял более 6 млрд. фунтов стерлингов, в 2013-ом 10,3 млрд., в 2014 — 11,7 млрд, в 2015 — 12,2 млрд. На финансирование оппозиции, протестных СМИ и НКО, которые помогут свергнуть неудобные Западу режимы, денег не жалко, несмотря на все проблемы с финансами на туманном Альбионе!

Ведь в будущем это вложение позволит высасывать материальные и интеллектуальные ресурсы из колоний с марионеточными правителями, использовать геополитический контроль над ними для пополнения казны и интересов западного капитала.

География интересов DFID — Ближний Восток, Африка, постсоветское пространство. Сфера интересов — гуманитарная деятельность и безопасность, инновации и потенциал; исследования; открытые общества и борьба с коррупцией; климат и окружающая среда; дети, образование и молодежь; глобальные партнерства; инклюзивные общества (инвалидность, гендер, старость, религия, ЛГБТ).


Источик: Facebook.

Наше внимание привлёк ещё один метод, с помощью которого под кураторством Ричарда Дьюэлла вербовалась и формировалась пятая колонна в Киргизии. Это Клуб выпускников обменных программ. В связи с удачным опытом реализации в Киргизии клуба выпускников высока вероятность, что Дьюэлл применит этот «позитивный» опыт и в нашем Екатеринбурге.

«Рады отметить приверженность и энтузиазм наших стажеров и волонтеров в содействии успешному запуску Клуба британских выпускников Кыргызстана. Мы благодарны за поддержку и упорный труд. Удачи в ваших будущих начинаниях и счастливых праздников!» — пишет посольство Великобритании в Киргизии.

Для реализации этого проекта сформирована отдельная организация UKEAA(UK Education Alumni Association) — Ассоциация выпускников Великобритании. UKEAA активно проводит различные семинары, вечеринки, публикует материалы, прививая «пациентам» западные ценности и политические позиции, получая возможность продвигать через них свои интересы.

На фото господин Дьюэлл показывает молодым оболваненным киргизам их место в системе британских ценностей.


Источик: Facebook.

ГОСДЕП США, MAGNACARTAFUND, PRI И ИНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

Источик: Twitter.
На фото наш Ричард Дьюэлл выступает на пресс-конференции, посвященной поддержке проекта американской неправительственной организации «Penal Reform International«. Суть работы организации – содействие в создании «безопасных и защищенных обществ», в которых уголовники получают более мягкое наказание за свои преступления. Тюрьма в понятии специалистов PRI – это санаторий с последней PlayStation, доступом в интернет и собственной майнинг-фермой (небольшой конечно же), где-нибудь рядом с толчком.
Источик: PRI.

Среди спонсоров PRI такие организации как Фонд МакартуровФонды «Открытое общество», посольство США в Казахстане и конечно же сам госдеп США, без него никуда в таком деле. Целых два подразделения – Бюро по вопросам демократии, прав человека и Труда (DRL) и Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью (INL) – трудятся на благо убийц, насильников и коррупционеров.

Интересный факт: Фонд миллиардера Олега Дерипаски «Вольное дело» также оказывает финансовую помощь PRI. И это правильно, а иначе кто будет спасать его самого, когда народ начнёт поднимать олигархов на вилы.

12 июля 2011 года, празднование 40-летнего юбилея Натаниэля Ротшильда (в голубой рубашке). Олег Дерипаска – второй справа.

Вероятно, член семьи Бориса Ельцина (через свою жену Полину Юмашеву), Олег Дерипаска осуществляет подобного рода спонсорство по просьбе своих заокеанских партнёров — семьи Ротшильдов, де факто управляющих Русским алюминием.
СПОСОБЕН ЛИ ПРОДАВЕЦ ФРУКТОВ РЕАЛИЗОВАТЬ СЦЕНАРИЙ «ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» НА УРАЛЕ?

Хочется надеяться, что нет. Однако современные «цветные технологии» напрямую связаны с понятием «мягкой силы», которое в скором времени будет греметь в стенах генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге. Клубы выпускников, обработка уральских ВУЗов, четвёртая часть Властелина колец, где Гэндальф совершит «каминаут» – всё это мы ожидаем увидеть в ближайшее время от новоиспечённого генконсула Ричарда Дьюэлла – простого британского парня, который так любил продавать с папой фрукты.

А пока давайте самонадеянно думать, что фрукт, который он нам предлагает, не гнилой!

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100557

Метки: чит.клуб
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