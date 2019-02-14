В Екатеринбург приехал новый британский генконсул Ричард Дьюэлл

ЧТО ЗА ФРУКТ ЭТОТ ДЬЮЭЛЛ? Тут мы нашли информацию о том, что Ричард c 16 января 1991 года возглавляет компанию «Dewell Limited Birmingham». Бизнес, судя по всему, семейный, потому что вторым директором значится некий Уильям Джордж Дьюэлл (отец дипломата?). Основным видом деятельности компании Ричарда является – «Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores». То есть ни что иное как – «Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах».

Источник: Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании (Companies House).

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРОДАВЕЦ ФРУКТОВ СТАЛ СОТРУДНИКОМ ФОРИН-ОФИСА?

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ДЬЮЭЛЛ – НАСТОЯЩИЙ «БРИТАНСКИЙ СПЕЦАГЕНТ», СПЕЦИАЛИСТ ПО «ЗАГОВОРАМ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВ».

В Бишкеке Дьюэлл пребывал до января 2019 года, и курировал там подготовку «цветной революции», вербовал местных яценюков и навальных. Как говорится, «строил демократию».

Вот пример типичного мероприятия в постсоветской республике под кураторством Дьюэлла.

Источик: Facebook.

Источик: Twitter.

«Обмен опытом между представителями гражданской службы Великобритании и Кыргызской Республики по реформе государственного сектора через DFID-UK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. Киргизские чиновники изучают опыт Великобритании в области осуществления контроля за деятельностью правительства. Отличный пример сотрудничества между двумя странами» — пишет британское посольство в Киргизии в описании к фото с мероприятия.

Здесь уместно поближе присмотреться к упомянутой структуре DFID.

По сути, британский DFID (Департамент по международному развитию) — это родная сестра американского Агентства по международному развитию США (USAID), печально известного как главный экспортёр «цветных революций», экстремизма и инкубатор пятой колонны по всему миру.

DFID или UKAID является правительственной структурой Соединенного Королевства, отвечающей за «управление внешней помощью». Цель департамента заключается в «содействии устойчивому развитию и ликвидации нищеты в мире».

Сравним логотипы USAID и UKAID. Похоже, что в ЦРУ США и МИ-6 над слоганом сильно не заморачивались:

СПАСИБО, РИЧАРД, НО МЫ УЖЕ ЭТО ПРОШЛИ ДВАЖДЫ В 1917-М И 1991-М! НАМ ВАШЕЙ ПОМОЩИ НЕ НУЖНО И МЫ У ВАС ЕЁ НЕ ПРОСИМ!

Вне зависимости от пожеланий россиян к правительству Великобритании бюджет DFID постоянно растёт. В 2009 году он составлял более 6 млрд. фунтов стерлингов, в 2013-ом 10,3 млрд., в 2014 — 11,7 млрд, в 2015 — 12,2 млрд. На финансирование оппозиции, протестных СМИ и НКО, которые помогут свергнуть неудобные Западу режимы, денег не жалко, несмотря на все проблемы с финансами на туманном Альбионе!

Ведь в будущем это вложение позволит высасывать материальные и интеллектуальные ресурсы из колоний с марионеточными правителями, использовать геополитический контроль над ними для пополнения казны и интересов западного капитала.

География интересов DFID — Ближний Восток, Африка, постсоветское пространство. Сфера интересов — гуманитарная деятельность и безопасность, инновации и потенциал; исследования; открытые общества и борьба с коррупцией; климат и окружающая среда; дети, образование и молодежь; глобальные партнерства; инклюзивные общества (инвалидность, гендер, старость, религия, ЛГБТ).



Источик: Facebook.