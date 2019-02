В Екатеринбург приехал новый британский генконсул Ричард Дьюэлл

Тут мы нашли информацию о том, что Ричард c 16 января 1991 года возглавляет компанию «Dewell Limited Birmingham». Бизнес, судя по всему, семейный, потому что вторым директором значится некий Уильям Джордж Дьюэлл (отец дипломата?).

Основным видом деятельности компании Ричарда является –

«Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores».